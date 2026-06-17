Chorų festivalio Vievyje iniciatorėA. Stepankevičiūtė: žmonių vardai išlieka dainose

Šventinėje eisenoje – kamerinis choras CON MOTO. Vyto Laukaičio nuotr.
Julija Kirkilienė
Yra daug kelių populiarinti Lietuvos dainų šventės tradiciją, prisidėti prie jos tęstinumo užtikrinimo. Vienas jų – chorų festivalis-konkursas „Mūsų dainose“.
Vieviečiai chorų festivaliu „Mūsų dainose“ didžiuojasi ne veltui – tai chorinio dainavimo populiarinimui skirti renginiai, gerai žinomi Lietuvos chorinėje bendruomenėje. Aštuonioliktą kartą Vievyje vykstantis chorų festivalis-konkursas „Mūsų dainose 2026“ šiemet sulaukė rekordinio suaugusiųjų kolektyvų skaičiaus: pagrindiniuose projekto renginiuose – chorų konkursuose, chorų ir jungtinio choro koncertuose – pareiškė norą dalyvauti 38 suaugusiųjų chorai.
Apie chorų ištakas Vievyje
Gegužės 23 dieną Vievyje įvyko pagrindiniai aštuonioliktojo chorų festivalio-konkurso „Mūsų dainose 2026“ renginiai. Chorai varžėsi pasaulietinės ir sakralinės muzikos konkursuose, skirtuose žymios chorvedės vievietės Aldonos Pulauskienės atminimui. Kaip sakė renginio iniciatorė ir organizatorė, Vievio kultūros centro direktorė ir šio projekto vadovė Audronė Stepankevičiūtė, festivalio metu organizuojami konkursai yra skirti chorvedei mokytojai Aldonai Pulauskienei, į Vievį atnešusiai chorinės muzikos kultūrą ir ją Vievyje puoselėjusiai net pusę amžiaus, atminti. Ji Vievio mokykloje vadovavo keliems moksleivių chorams, o jos suburtas Vievio mišrus choras nuo 1951 metų buvo visų respublikinių dainų švenčių, 1990 m. Lietuvos tautinės dainų šventės, 1994 m. I ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų švenčių Vilniuje dalyvis. Choras – daugelio respublikinių konkursų laureatas ir prizininkas, koncertavo Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Vengrijoje, Nyderlanduose ir kt. Iš viso jis yra surengęs apie 400 koncertų.
Išsaugoti chorvedės vardą Vievyje padeda A. Pulauskienės sūnus, žinomas Lietuvoje kompozitorius, pianistas, džiazo muzikantas ir Elektrėnų garbės pilietis Dainius Pulauskas. Jis yra festivalio „Mūsų dainose“ pagrindinio prizo steigėjas ir nuolatinis chorų konkursų komisijos narys, su pianiste, žmona Jolanta sukūręs festivalio himną „Mūsų dainose“.
Chorai Vievyje šiandien
2026 m. festivalis-konkursas „Mūsų dainose“ išsiskyrė dalyvių gausa. Į Vievį suvažiavo chorai iš tolimiausių Lietuvos kampelių ir net Lenkijos bei Estijos – iš viso renginiuose pareiškė norą dalyvauti 38 chorai. Ankstesniuose Vievio choro festivaliuose yra dalyvavę vaikų ir suaugusiųjų chorai iš Ukrainos, Suomijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos. Atvykę užsienio chorai taip pat koncertuoja aplinkiniuose rajonuose: kultūros įstaigose, bažnyčiose. Audronė sako, kad jai chorų kviesti į festivalį nebereikia – kiekvienų metų pradžioje patys Lietuvos chorų vadovai skambina ir klausia būsimo festivalio datos, įtraukdami dalyvavimą „Mūsų dainose“ į choro veiklos planus.
2026 metais Pasaulietinės muzikos konkurse dalyvavo aštuoniolika chorų, kuriuos vertino komisija: pirmininkas – choro dirigentas, operos dainininkas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, Lietuvos chorų sąjungos tarybos narys Dainius Puišys, Kauno kultūros centro mišraus choro „Kamertonas“ meno vadovas, Kauno vokalinio ansamblio „Acusto“ meno vadovas, Lietuvos chorų sąjungos tarybos narys Kęstutis Jakeliūnas ir džiazo muzikantas (pianistas, klavišininkas), džiazo grupių lyderis, kompozitorius, Elektrėnų savivaldybės garbės pilietis, šio konkurso pagrindinio prizo steigėjas – Dainius Pulauskas. Konkurso Grand Prix – Dainiaus Pulausko įsteigtas prizas – įteiktas Trakų kultūros ir meno centro moterų chorui „Trakai“ (vadovai Brigita Šakalienė ir Jaunius Šakalys).
Sakralinės muzikos konkurse chorus vertino komisija: LMTA Choro dirigavimo katedros docentė, VU chorų „Gaudeamus“, „Virgo“ ir „Pro Musica“ vadovė, Lietuvos chorų sąjungos prezidentė Rasa Gelgotienė; profesorius, kompozitorius, ilgametis chorų vadovas Jurijus Kalcas; LMTA Choro dirigavimo katedros lektorė, Vilniaus Arkikatedros bazilikos jaunimo choro vadovė, vargonininkė Violeta Savickaitė Paciūnienė. Šio konkurso laimėtu Grand Prix didžiuojasi Kauno mišrus choras „Saluto“ (vadovė Ramutė Štreimikytė).
Nominaciją „Geriausias koncertmeisteris“ laimėjo Klaipėdos kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišraus choro „Klaipėda“ koncertmeisterė Miglė Mosėnienė. Chorų, Grand Prix laimėtojų, vadovams įteikti Elektrėnų savivaldybės mero Gedimino Ratkevičiaus įsteigti prizai – suvenyrai, o nominacijos „Geriausias koncertmeisteris“ laimėtojoms – Vievio seniūnės Kristinos Vitartės įsteigtos atminimo dovanos.
Festivalis
Festivalio dalyvių eisena, lydima energingos Karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestro (vadovas kapelmeisteris kapitonas Remigijus Terminas) atliekamos muzikos, nusidriekė Vievio gatvėmis, o netrukus, po nuotaikingos šio pučiamųjų orkestro, mergaičių šokių grupės „Boružėlės“ (vadovė Dijana Petkevičienė), judesio studijos „Baletas Vievyje“ (vadovė Milda Šervenina) programos, miesto aikštėje suskambo kelių šimtų dainininkų choras. Chorus ir jų vadovus pasveikino Seimo narys Kęstutis Vilkauskas ir Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius. Publika gėrėjosi beveik keturių dešimčių chorų atliekamomis jubiliejinės Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ repertuaro, kitų Lietuvos dainų švenčių Aukso fondo dainomis. Lietuviškų šokių pynę šventės dalyviams dovanojo Elektrėnų kultūros centro tautinių šokių grupė „Vijūnas“ (vadovė Angelė Pačėsienė). Įspūdingam dainininkų chorui dirigavo festivalyje dalyvaujančių chorų vadovai. Bendroje dainoje susiliejo choristų ir publikos balsai: kartu su choristais entuziastingai dainavo ir publika.
Chorų festivalių įamžinimas
Festivalį-konkursą „Mūsų dainose“ kiekvienais metais finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Elektrėnų savivaldybė ir Vievio krašto verslininkai. Direktorė sako suprantanti, kad panašių projektų Lietuvoje vykdoma daug ir daug organizacijų rašo ir teikia projektus Kultūros tarybai, todėl ji dėkinga, kad tikima projekto „Mūsų dainose“ idėja, kuri puoselėja chorinės muzikos sklaidą ir populiarinimą regionuose.
Festivalio-konkurso renginiai žinomi išlieka ne tik dėl viešinimo įvairiose žiniasklaidos priemonėse, bet ir dėl tuo pat metu Vievio KC organizuojamo fotografijų konkurso „Daina per fotoobjektyvą“. Fotografijos konkurse kviečiami dalyvauja, ne tik studentai besimokantys fotografo specialybės, bet ir fotografai – mėgėjai.
Dar vienas chorų festivalių įamžinimas – Dainų šventės parkas Vievyje. Vievio kultūros centro ir Vievio seniūnijos iniciatyva Vievio miesto pakraštyje rengiamame Dainų šventės parke pasodinti dar du ąžuoliukai. Greta Lietuvos dainų šventės 100-mečiui skirto medelio, kurį Vievio choristai pasodino 2024 m. balandžio pabaigoje, kasmet chorų konkursų „Mūsų dainose“ nugalėtojai sodina savą ąžuoliuką. Šiemet tai – chorų „Trakai“ ir „Saluto“ medeliai, kurie primins parko lankytojams apie besitęsiantį tradicinį, savo veiklomis prisidedantį prie Lietuvos dainų šventės tradicijos puoselėjimo festivalį „Mūsų dainose“ ir įamžintus geriausių chorų vardus.
Pradėjus organizuoti chorinių dainų festivalį, jis vykdavo dvi dienas: pirmą dieną varžydavosi vaikų ir moksleivių chorai, antrą – suaugusiųjų. Išsiplėtus chorų dalyvių geografijai, jau trečius metus chorų konkursai vyksta kas antrus metus – vienais metais vaikų, kitais metais – suaugusiųjų. Ir visi jie dainuoja žinodami, kad Vievyje kultūrą puoselėjančių žmonių vardai išlieka mūsų dainose.
Padėkos
Projektą „Chorų festivalis-konkursas „Mūsų dainose“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė, remia UAB „Malsena plius“, R. Sakalauskienės IĮ „Širdgėla“. Vievio kultūros centras dėkoja ir partneriams: Vievio seniūnijai (seniūnė Kristina Vitartė), Vievio gimnazijai (direktorius Gintaras Dobilaitis), Vievio Šv. Onos bažnyčios klebonui Alfonsui Kelmeliui, Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios klebonui Rolandui Bičkauskui ir vargonininkei Laimutei Kaulakienei, Kernavės
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonui Valdui Beleckui ir vargonininkei Rimai Jurevičiūtei, fotografams Edmundui Šimaičiui ir Vytui Laukaičiui. Už pagalbą įgyvendinant festivalio renginius dėkoja gausiam Vievio gimnazistų būriui.