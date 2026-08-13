Elektrėniškiai liks ant ledo

Darius Kasparaitis: „Palinkėsiu vaikams, kad intensyviau dirbtų per treniruotes, jeigu nori ledo ritulį žaisti ne tik Elektrėnuose“. Lino Baublio nuotr.
Socialiniuose tinkluose paskelbus, kad uždaroma Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokykla, elektrėniškiai sunerimo: o kaip bus su vaikais, beveik dešimtmetį lankiusiais tą mokyklą. Atostogaujantis meras Gediminas Ratkevičius redakcijai atsakė, kad jis sulaukiantis žinučių tiek iš ledo rūmus perduodančios šalies (VšĮ Ledo arenos), tiek ledo rūmus priimančios šalies (Elektrėnų savivaldybės administracijos) atstovų, kurie teigia, kad vieni iš kitų patiria spaudimą objekto perdavimo eigoje. Ką tai galėtų reikšti? „Manau tai, kad abi pusės savo darbą dirbs atsakingai ir objektas bus perduotas savivaldybei. Ledo ritulio ugdymą organizuos Elektrėnų savivaldybės sporto centras, o Elektrėnų garbės pilietis Darius Kasparaitis sutiko, kad ir toliau būtų naudojamas jo vardas ledo ritulio ugdymo procese. Elektrėnų savivaldybės sporto centras jau pradėjo priėmimą ir kviečia vaikų tėvus (globėjus) teikti priėmimo dokumentus. Tikime, kad bendromis ledo ritulio bendruomenės ir Savivaldybės pastangomis užtikrinsime sėkmingą ledo ritulio ugdymo tęstinumą Elektrėnuose“, – sako meras. Nuo redakcijos galime tik pridėti, kad iš elektrėniškių ledo niekas neatims ir jie tikra, ta žodžio prasme, liks ant ledo, tik už vaikų ugdymą Sporto centras ims mažesnius mokesčius.
Red. inf.