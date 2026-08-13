Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje nuaidėjo 2026 metų abiturientų išleistuvių šventė „Atsisveikinimas su mokykla“

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje nuaidėjo 2026 metų abiturientų išleistuvių šventė „Atsisveikinimas su mokykla“

Pagerbti puikiais mokymosi pasiekimais pasižymėję abiturientai

 

Liepos 17 d. iškilmingą šventę pradėjo Sauliaus Petreikio muzikinis pasirodymas, lydėjęs abiturientų eiseną, gimnazijos­ bendruomenę pasveikino di­rek­torė Ramunė Matonienė. Į gimnazijos Garbės knygą šiemet pasirašė puikiais mokymosi pasiekimais pasižymėję abiturientai: Jorė Adomavičiūtė, Lukas Kybartas, Austėja Žukauskaitė, Mingailė Juodytė, Augusta Abucevič, Viktorija Kononova, Augustė Rybnikovaitė, Jokūbas Sodaitis ir Gustė Vankevičiūtė.
Didžiuojamės ir mūsų šimtukininkais – Viktorija Kononova, valstybiniame užsienio (anglų) kalbos brandos egzamine pelniusia 100 balų (mokytoja metodininkė Roma Važgėlienė) ir Domantu Adomaičiu, 100 balų įvertintu informatikos valstybiniame brandos egzamine (mokytoja metodininkė Anelė Valentinavičienė). Jiems bei jų mokytojoms Elektrėnų sa­vivaldybės administracijos vardu atminimo dovanas įteikė ir abiturientus pasveikino Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas dr. Džeraldas Dagys, sveikinimo žodį tarė bei asmenines dovanėles abiturientams įteikė Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Radvila, šiltais žodžiais dalijosi ir tėvų atstovė Neringa Sodaitienė.

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Svarbiausia šventės akimirka – brandos atestatų įteikimas. Kartu su klasių auklėtojais Aurelija Griščenkiene, Edvinu Simonavičiumi, Rita Grigoniene ir Ramune Šarapiene abiturientai užvertė vieną svarbiausių gyvenimo eta­pų. Nuoširdžiai dėkojame klasių auklėtojams bei mokytojams už jų rūpestį, kantrybę ir palaikymą ­visus gimnazijos metus.
Šventę vainikavo abiturientų valsas, jų padėkos žodis gimnazijos bendruomenei bei simbolinė dovana gimnazijai – ąžuoliukas. Tegul jis, kaip ir ši abiturientų laida, tvirtai leidžia šaknis, auga stiprus ir primena, kad kiekviena karta palieka savo pėdsaką. Tai ilgaamžiškumo, stiprybės ir ryšio su gimnazija simbolis – ženklas, kad ir kur gyvenimo keliai benusivestų, čia visada liks dalelė jų širdies.
Sveikiname visus Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos abiturientus! Linkime drąsiai žengti į naują gyvenimo etapą, tikėti savo jėgomis ir visada su šiluma prisiminti mokyklą, kurioje augote, mokėtės ir kūrėte gražiausius prisiminimus.

Direktorė
Ramunė Matonienė

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