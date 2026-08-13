LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO KĘSTUČIO VILKAUSKO 2026 m. PUSMEČIO ATASKAITA

Baigėsi intensyvi Seimo pavasario sesija. Paskutinę jos dieną Seimas patvirtino XXI Vyriausybės programą, suteikdamas jai įgaliojimus veikti ir užtikrindamas pradėtų darbų tęstinumą. Svarbiausius sprendimus vertinau paprastai: ar jie daro Lietuvą saugesnę, stipresnę ir socialiai teisingesnę? Noriu trumpai apžvelgti, ką kartu su kolegomis Seimo nariais nuveikėme ir prie ko prisidėjau asmeniškai.
Seime daugiau dėmesio vyresnio amžiaus žmonėms. Mano iniciatyva – Seime įsteigta nuolatinė Vyresnio amžiaus žmonių reikalų komisija. Kaip Seime jau veikia Jaunimo ir sporto reikalų komisija, taip dabar itin gausios mūsų piliečių grupės poreikiai bus atstovaujami aukščiausiu politiniu lygmeniu. Komisija rūpinsis vyresnio amžiaus žmonių (nuo 60 metų) materialinės gerovės, socialinės paramos, sveikatos priežiūros, užimtumo bei laisvalaikio klausimais bei teiks siūlymus kaip šias sritis tobulinti. Tikiu, kad ši, mano iniciatyva, įsteigta komisija taps realia atrama sprendžiant klausimus, kurie šiandien rūpi vis daugiau Lietuvos gyventojų.
Atsakingesnis LRT. Kaip Kultūros komiteto pirmininkas prisidėjau prie nacionalinio transliuotojo, LRT įstatymo pakeitimų – visuomeninių lėšų panaudojimas taps efektyvesnis. Be to, Seimas, atsižvelgdamas į neigiamas audito išvadas, sustiprino LRT pirkimų priežiūrą.
Kartu su Socialdemokratų frakcija nuveikti darbai, tiesiogiai paliečiantys žmonių kasdienį gyvenimą:
Valstybės saugumas – atnaujinta Nacionalinio saugumo strategija, sustiprinta gyventojų civilinė sauga ir krizių valdymas, sustiprinta migracijos kontrolė, priimtas Prisitaikymo prie klimato kaitos įstatymas.
Parama šeimoms – Seimas po pateikimo pritarė naujos redakcijos Šeimos stiprinimo įstatymo projektui, kuriuos siekiama iš esmės pertvarkyti šeimos politikos formavimą Lietuvoje. Projekte numatoma, kad vaikų besilaukiančios ir jau susilaukusios šeimos turės daugiau socialinių garantijų. Tėvai turės „mamadienių“ ir „tėvadienių“, kol vaikui sukaks 14.
Sveikatos apsauga – Seimas priėmė Medicinos praktikos įstatymo pataisas, kuriomis numatoma skatinti jaunuosius medikus rinktis darbą regionuose, taip pat panaikintas ligos išmokos mokėjimo ribojimas dirbantiems asmenims su negalia.
Švietimas – didėjo pedagogų, mokslo ir studijų institucijų darbuotojų, trenerių atlyginimai, pradėtas įgyvendinti mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planas.
Kainų kontrolė – Seimas svarsto Vyriausybės iniciatyvą leisti degalinėms degalų kainas didinti tik vieną kartą per parą, siekiama stiprinti pažeidžiamų elektros vartotojų apsaugą įpareigojant nepriklausomus tiekėjus patiems nutraukti sutartį, jei visuomeninė elektros kaina – mažesnė negu jo siūloma.
Darbo santykiai – daugiau aiškumo dėl atlyginimų, griežtesnės bausmės nesąžiningiems darbdaviams, darbuotojų apsauga nuo asbesto keliamos rizikos, suvienodintos žmonių su negalia garantijos.
Ačiū visiems, buvusiems drauge šią sesiją – už idėjas, palaikymą ir kritiką. Rudens sesijoje laukia darbų tęstinumas, o kad sprendimai tikrai atlieptų mūsų krašto poreikius, man svarbi kiekviena Jūsų mintis. Laukiu Jūsų pasiūlymų ir susitikimų – kartu galime nuveikti daugiau.
Iki susitikimų.
Seimo narys,
Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas
Susisiekti galite el. p. kestutis.vilkauskas@lrs.lt, tel. 0698 42754
Apmokėta iš Seimo nario lėšų parlamentinei veiklai.
Užs. 26/61