LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO KĘSTUČIO VILKAUSKO 2026 m. PUSMEČIO ATASKAITA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO KĘSTUČIO VILKAUSKO 2026 m. PUSMEČIO ATASKAITA

Baigėsi intensyvi Seimo pavasario sesija. Paskutinę jos dieną Seimas patvirtino XXI Vyriausybės programą, suteik­damas jai įgaliojimus veikti ir užtikrindamas pradėtų darbų tęstinumą. Svarbiausius ­sprendimus vertinau paprastai: ar jie daro Lietuvą saugesnę, stipresnę ir socialiai teisingesnę? Noriu trumpai apžvelgti, ką kartu su kolegomis Seimo nariais nuveikėme ir prie ko prisidėjau asmeniškai.

Seime daugiau dėmesio vyresnio amžiaus žmonėms. Mano iniciatyva – Seime įs­teigta nuolatinė Vyresnio amžiaus žmonių reikalų komisija. Kaip Seime jau veikia Jaunimo ir sporto reikalų komisija, taip dabar itin gausios mūsų piliečių grupės poreikiai bus atstovaujami aukščiausiu politiniu lygmeniu. Komisija rūpinsis vyresnio amžiaus žmonių (nuo 60 metų) materialinės gerovės, socialinės paramos, sveikatos priežiūros, užimtumo bei laisvalaikio klausimais bei teiks siūlymus kaip šias sritis tobulinti. Tikiu, kad ši, mano iniciatyva, įsteigta komisija taps realia atrama sprendžiant klausimus, kurie šiandien rūpi vis daugiau Lietuvos gyventojų.
Atsakingesnis LRT. Kaip Kul­tūros komiteto pirmininkas pri­sidėjau prie nacionalinio transliuo­tojo, LRT įstatymo pakeitimų – visuomeninių lėšų panaudojimas taps efektyvesnis. Be to, Sei­mas, atsižvelgdamas į ­neigiamas audito išvadas, sustip­rino LRT pirkimų priežiūrą.

Kartu su Socialdemokratų frakcija nuveikti darbai, tie­sio­giai paliečiantys žmonių kasdienį gyvenimą:
Valstybės saugumas – atnaujinta Nacionalinio saugumo strategija, sustiprinta gyventojų civilinė sauga ir krizių valdymas, su­stiprinta migracijos kontrolė, priimtas Prisitaikymo prie klimato kaitos įstatymas.
Parama šeimoms – Seimas po pateikimo pritarė naujos redakcijos Šeimos stiprinimo įstatymo projektui, kuriuos siekiama iš es­mės pertvarkyti šeimos politikos formavimą Lietuvoje. Projekte numatoma, kad vaikų besilaukian­čios ir jau susilaukusios šeimos turės daugiau socialinių garantijų. Tėvai turės „mamadienių“ ir „tėvadienių“, kol vaikui sukaks 14.
Sveikatos apsauga – Seimas priėmė Medicinos praktikos įstatymo pataisas, kuriomis numatoma skatinti jaunuosius medikus rinktis darbą regionuose, taip pat panaikintas ligos išmokos mokėjimo ribojimas dirbantiems asmenims su negalia.
Švietimas – didėjo pedagogų, mokslo ir studijų institucijų darbuotojų, trenerių atlyginimai, pradėtas įgyvendinti mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planas.
Kainų kontrolė – Seimas svarsto Vyriausybės iniciatyvą leisti degalinėms degalų kainas didinti tik vieną kartą per parą, siekia­ma stiprinti pažeidžiamų elektros vartotojų apsaugą įpareigojant ­ne­priklausomus tiekėjus patiems nutraukti sutartį, jei visuomeninė elektros kaina – mažesnė negu jo siūloma.
Darbo santykiai – daugiau aiškumo dėl atlyginimų, griežtesnės bausmės nesąžiningiems darbdaviams, darbuotojų apsauga nuo asbesto keliamos rizikos, suvienodintos žmonių su negalia garantijos.
Ačiū visiems, buvusiems drauge šią sesiją – už idėjas, palaikymą ir kritiką. Rudens sesijoje laukia darbų tęstinumas, o kad sprendimai tikrai atlieptų mūsų krašto poreikius, man svarbi kiekviena Jūsų mintis. Laukiu Jūsų pasiūlymų ir susitikimų – kartu galime nuveikti daugiau.

Iki susitikimų.

Seimo narys,
Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas

Susisiekti galite el. p. kestutis.vilkauskas@lrs.lt, tel. 0698 42754

Apmokėta iš Seimo nario lėšų parlamentinei veiklai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Užs. 26/61

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Seniūnija, kurioje nėra „mano“ir „tavo“ darbų
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ ansamblis „Dubija“ lankėsi Strėvininkų globos namuose
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje nuaidėjo 2026 metų abiturientų išleistuvių šventė „Atsisveikinimas su mokykla“
Aktyvus poilsis Vaisiečio ežero pakrantėje

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Elektrėnų sportininkai iškovojo 8 medalius
Elektrėniškiai liks ant ledo
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO KĘSTUČIO VILKAUSKO 2026 m. PUSMEČIO ATASKAITA
Šeštasis sporto festivalis pranoko visus lūkesčius

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44