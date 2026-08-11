Šeštasis sporto festivalis pranoko visus lūkesčius

Diskusiją apie jaunimą ir jų sėkmės istorijas vedė edukologas Nerijus Miginis (kairėje). Iš eilės: mero patarėjas Dovydas Bliujus, bendruomenės „Jorė“ pirmininkė Gintarė Bliujienė ir jaunimo atstovas Jonas Sendzikas
Liepos 18 d. Elektrėnų savivaldybės Pakalniškių kaime nuaidėjo šeštasis sporto festivalis, kurį organizavo Pakalniškių atvira jaunimo erdvė ir VšĮ Arduta. Sporto festivalis šiemet pranoko visus lūkesčius! Festivalio dalyviai buvo ne tik iš Elektrėnų savivaldybės, bet ir iš kitų savivaldybių (Kauno, Vilniaus ir t.t), tarp jų – sporto entuziastai, šeimos su vaikais, senjorai ir neįgalieji, kurie ne tik stebėjo, bet aktyviai dalyvavo visuose renginiuose. Viena svarbiausių renginio misijų – neįgaliųjų integracija – ir vėl įgyvendinta su didele šiluma bei pagarba.
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Kartu sportavo visi! Vaikai, suaugusieji, senjorai, neįgalieji – visi rungėsi išvien, džiaugėsi, dalijosi emocijomis ir kūrė tikros bendrystės atmosferą. Taip pat vyko ir įvairios prevencinės veiklos, už jas dėkojame Lietuvos policijos Elektrėnų skyriui, Elektrėnų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Vilniaus filialui, Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ Trakų skyriui, Lietuvos šaulių sąjungos 804 kuopai. Taip pat turėjome diskusiją apie jaunimą ir jų sėkmės istorijas, kurią vedė edukologas Nerijus Miginis.
Festivalio metu vyko įvairios sporto rungtys ir žaidimai.
Rungčių nugalėtojai:
Tinklinis 4×4
1 vieta – Mažyliai
2 vieta – PKL
3 vieta – Kazokiškės
Pneumatinis šaudymas (moterys)
1 vieta – Ramunė Satkauskaitė
2 vieta – Oksana Salecienė
3 vieta – Eglė Jasiulionė
Pneumatinis šaudymas (vyrai)
1 vieta – Margiris Ajauskas
2 vieta – Edvinas Bliujus
3 vieta – Artiom Zenkevič
Pneumatinis šaudymas (vaikai 8–14 m.)
1 vieta – Lėja Jasiulionytė
2 vieta – Einius Bliujus
Rankų lenkimas (moterys)
1 vieta – Lina Jakubauskienė
2 vieta – Diana Tarlecka
3 vieta – Snieguolė Veželienė
Rankų lenkimas (vyrai)
1 vieta – Edvinas Baradulinas
2 vieta – Algirdas Birmantas
3 vieta – Ramūnas Filipovičius
Krepšinio baudų mėtymas (bendra grupė)
1 vieta – Lukas Pacevičius
2 vieta – Aivaras Veiknys
3 vieta – Tomas Markevičius
Krepšinis 3×3
1 vieta – Avendžeriai
2 vieta – Vilkai
3 vieta – Gelmesta
Smiginis (bendra grupė)
1 vieta – Diana Tarlecka
2 vieta – Ramunė Satkauskaitė
3 vieta – Edvinas Baradulinas
Smiginis (vaikai)
1 vieta – Gabija Gurskaitė
2 vieta – Lukas Urbanavičius
3 vieta – Einius Bliujus
Šaškės (bendra grupė)
1 vieta – Algis Račkauskas
2 vieta – Kęstas Ališauskas
3 vieta – Brigita Gurskienė
Šaškės (vaikai)
1 vieta – Goda Ratkevičiūtė
2 vieta – Mantvydas Jukavičius
3 vieta – Aronas Protusevičius
Bočia 3×3
1 vieta – Evelina Ševelionkaitė, Vilija Protasevičienė, Melita Protasevičiūtė
2 vieta – Lina, Diana Tarlecka, Edvinas Baradulinas
3 vieta – Goda Ratkevičiūtė, Adrijus Ratkevičius, Vaidas Ratkevičius
Petankė
1 vieta – Ratkevičiai
2 vieta – Račkauskai
3 vieta – Nelaimėsim
Sporto festivalyje koncertavo Justė Kraujelytė ir Aleksandras Makejevas, kurių pasirodymai sukūrė tikrą šventinę nuotaiką. Nuo scenos skambėjo dainos, šokiai netilo iki vakaro, o bendruomenė vaišinosi vietoje virtais troškiniais.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidėjo – rėmėjams, partneriams, savanoriams (iš dalies finansuojama JRA (Jaunimo reikalų agentūra) iš projekto „KVADRATU“) ir kiekvienam dalyviui. Džiaugiamės, kad kiekviename organizuotame renginyje suburti bendruomenės apsilanko vis daugiau jaunimo. Sporto festivalyje dalyvavo daugiau kaip 80 jaunuolių).
Iki kitų metų – susitiksime dar stipresni, dar gausiau ir su dar daugiau šypsenų!
Pakalniškių atvira jaunimo erdvė