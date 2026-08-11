Aktyvus poilsis Vaisiečio ežero pakrantėje

Aktyvus poilsis Vaisiečio ežero pakrantėje

Liepos 4 dieną prie Vaisiečio ežero skambėjo vasariškas šurmulys – čia vyko vasaros piknikas, subūręs gausų būrį bendruomenės narių ir svečių. Renginio metu surengtas jau 10-asis šaškių turnyras, kuriame netrūko azarto, gerų emocijų ir apdovanojimų. Šventinę nuo­taiką kūrė liaudiškos muzikos grupė „Sieliai“, kvietusi dainuo­ti ir šokti kartu. Susidomėjimo sulaukė ir gintarų ieškojimas ežero vandenyje, džiuginęs tiek vaikus, tiek suaugusiuosius. Vaikai ir tėveliai plukdė ežere laivelius su varikliukais ir stebėjo įveiktus atstumus. Atsipalaiduo­ti ir išbandyti išskirtinę patirtį kvietė indėniška pirtelė, o aktyvaus laisvalaikio mėgėjai jėgas išbandė sportinėse rungtyse. Renginio saugumu rūpinosi ir edukaciją pravedė Beižionių ugniagesių gelbėtojų komanda. Visi susirinkusieji buvo vaišinami gardžiu plovu, kvapniu troškiniu, žuviene ir čiobrelių arbata su medumi.

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Norisi geru žodžiu paminėti ir nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie geranoriškai rūpinosi šventės pasiruošimu ir prisidėjo prie jos organizavimo. Nuolat jaučiame Semeliškių seniūnės pritarimą, renginių organizatorės Silvijos patarimus. Dėkojame Žilvinui už gintarinį smėlį, Romui už kopėtėlių tvirtinimą prie liepto, Vaidui už pakrantės šienavimą, virėjams: Viktorui, Valerijui, Anatolijai, Liubai už plovą, žuvienę, arbatą, Valdui už šaškių turnyro organizavimą, Juozui už priešgaisrinės apsaugos edukaciją, Semeliškių ir Beižionių seniūnijoms už kapelos pakvietimą, Beižionių bendruo­menei už lėšas maisto produktams, Semeliškių bendruomenės „Strėva“ pirmininkui Antanui už paskolintas pavėsines.

Vilmandas Palčiauskas

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