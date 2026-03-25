Garantinis elektros tiekimas – kas nutinka nepasirinkus tiekėjo laiku

Lietuvoje liberalizuota elektros rinka suteikė vartotojams galimybę pasirinkti nepriklausomą tiekėją, tačiau kartu atsirado ir atsakomybė laiku sudaryti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Jei to nepadaroma, pradedamas taikyti garantinis elektros tiekimas.
Ši paslauga užtikrina, kad vartotojai neliktų be elektros energijos, tačiau jos sąlygos ir kainodara dažnai būna mažiau palankios. Todėl svarbu suprasti, kas yra garantinis elektros tiekimas, kada jis taikomas ir kokios pasekmės laukia delsiančių pasirinkti tiekėją.
Kas yra garantinis elektros tiekimas ir kada jis taikomas
Pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą, garantinis elektros energijos tiekimas užtikrinamas tiems vartotojams, kurie nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo arba jų tiekėjas nutraukia veiklą. Tokiu atveju energijos skirstymo operatorius ESO laikinai perima elektros energijos tiekimą.
Svarbu žinoti, kad pagal įstatymą, vartotojas turi pareigą laiku pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją, jei patenka į tam tikrą liberalizacijos etapą. Jei to nepadaro, garantinio tiekimo paslauga pradedama automatiškai. Iki pat 2030 metų dar pasirinkti neprivalo ir pasilinkti visuomeniniame tiekime gali pažeidžiamiausi buitiniai elektros vartotojai, sunaudojantys iki 1 000 kWh per metus.
Garantinis tiekimas yra tik laikina tiekimo paslauga, skirta apsaugoti vartotojus, kad jie neliktų be elektros energijos. Tai reiškia, kad garantinis elektros energijos tiekėjas užtikrina tiekimą iki tol, kol vartotojas sudaro naują elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su pasirinktu tiekėju.
Garantinio tiekimo kaina ir jos apskaičiavimo principai
Garantinio tiekimo kaina yra kintanti ir dažnai aukštesnė nei nepriklausomo elektros tiekėjo siūlomi planai. Garantinio tiekimo kainos apskaičiuojamos remiantis praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kaina bei papildomu 1,15 koeficiantu. Tai reiškia, kad galutinė elektros kainą gali būti ženkliai didesnė nei sudarius ilgalaikę sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju.
Kadangi tiekimo kaina yra kintanti, sąskaitos už suvartotą elektros energiją gali svyruoti priklausomai nuo mėnesio elektros energijos biržos kainą. Todėl ilgai likti garantiniame režime finansiškai neapsimoka.
Kada garantinis elektros tiekimas reikalingas įmonėms?
Įmonėms garantinis elektros tiekimas reikalingas dėl tų pačių priežasčių kaip ir butiniams vartotojams. Kai jos nepasirašo elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties su nepriklausomu elektros energijos tiekėju arba kai nepriklausomo elektros tiekėjo veikla nutraukiama.
Verslui elektros suvartojimas dažnai yra didesnis nei buitiniams vartotojams, todėl garantinio tiekimo elektros kaina gali turėti reikšmingą įtaką sąnaudoms. Nepriklausomas elektros tiekėjas verslui paprastai siūlo individualius elektros planus, pritaikytus konkrečiam elektros energijos suvartojimui ir veiklos pobūdžiui.
Jei įmonė delsia pasirinkti tiekėją, ESO turi teisę nutraukti elektros energijos tiekimą, jei nevykdomi atsiskaitymai už elektros ar nesudaroma sutartis per nustatytą laikotarpį. Todėl verslui ypač svarbu operatyviai pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją ir užtikrinti stabilų elektros tiekimą.
Kas nutinka ilgai likus garantiniame režime
Garantinis tiekimas užtikrinamas ribotą laiką ir nėra ilgalaikis sprendimas. Tai laikina elektros energijos tiekimo forma, o vartotojas turi aktyviai ieškoti naujo nepriklausomo tiekėjo.
Jei vartotojas ignoruoja pareigą sudaryti sutartį, garantinis elektros energijos tiekėjas įspėja apie galimą tiekimo nutraukimą. Garantinis elektros energijos tiekėjas gali inicijuoti vienašalį sutarties nutraukimą, jei nevykdomi įsipareigojimai.
Garantinis elektros tiekimas apsaugo vartotojus nuo situacijos, kai jie neliktų be elektros energijos, tačiau jis nėra ekonomiškai palankus pasirinkimas ilgam laikui. Norint sumažinti kainos svyravimus ir išvengti papildomų išlaidų, rekomenduojama laiku pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją, elektros planą ir sudaryti tinkamą pirkimo-pardavimo sutartį. Laiku priimtas sprendimas užtikrina ne tik stabilų energijos tiekimą, bet ir patikimą finansinę apsaugą vartotojams bei įmonėms.