Šaltas vasaris, bet šiltas priėmimas: Elektrėnuose vyko tarptautinis jaunimo darbuotojų mokymosi renginys

2026 m. sausio 27 d. – vasario 3 d. Elektrėnuose vyko tarptautiniai mokymai „FACILITATION (S)KILLS – Creating Impact with Facilitation and Non-Formal Learning“, skirti jaunimo darbuotojams ir neformaliojo ugdymo praktikams. Renginys subūrė specialistus iš devynių Europos šalių – Lietuvos, Latvijos, Norvegijos, Nyderlandų, Ispanijos, Portugalijos, Slovėnijos, Bulgarijos ir Rumunijos. Mokymų tikslas – stiprinti jaunimo darbuotojų fasilitavimo kompetencijas ir skatinti kokybišką, į poveikį orientuotą darbą su jaunimu, bei ugdymo procesą.
Mokymų metu dalyviai gilinosi į neformaliojo ugdymo principus, mokymąsi per patirtį ir refleksiją, grupės dinamikos supratimą bei konfliktinių situacijų valdymą. Fasilitavimas šiuolaikiniame darbe su jaunimu suprantamas kaip procesų palydėjimas, kai jaunimas skatinamas aktyviai dalyvauti, prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi ir augimą. Taip pat daug dėmesio skirta saugios ir įtraukios mokymosi aplinkos kūrimui – tiek gyvai dirbant su grupėmis, tiek skaitmeninėje erdvėje.
Mokymus vedė patyrę lektoriai Nerijus Miginis ir Marius Ulozas, kurie dalijosi metodine bei praktine patirtimi ir skatino dalyvių refleksiją, bendradarbiavimą bei profesinį tobulėjimą. Dalyviai ne tik mokėsi naujų metodų, bet ir dalijosi patirtimi apie jaunimo darbo situaciją skirtingose Europos šalyse.
Elektrėnų kultūros centras aktyviai dalyvauja tarptautiniame bendradarbiavime jaunimo srityje jau 16 metų, įgyvendindamas „Erasmus+“ programos jaunimo projektus. Per šį laikotarpį savivaldybėje organizuota daugybė tarptautinių mokymų, jaunimo mainų ir profesinio tobulėjimo veiklų, kurios prisideda prie jaunimo darbuotojų kompetencijų stiprinimo ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtros. Užsienio svečiai buvo sužavėti įvairiapuse jaunimui skirta infrastruktūra Elektrėnų savivaldybėje – jaunimo centrais, atviromis erdvėmis, programomis ir iniciatyvomis. Daugelį dalyvių nustebino, kad palyginti nedidelė Lietuvos savivaldybė skiria tiek daug dėmesio jaunimo politikai ir jaunų žmonių ugdymui. Elektrėnai dalyviams tapo įkvepiančiu pavyzdžiu kitoms Europos savivaldybėms, o ši patirtis paskatino dalį organizacijų planuoti naujus „Erasmus+“ projektus ir tarptautinius bendradarbiavimo renginius ateityje.
Tarptautiniai dalyviai pabrėžė, kad Elektrėnuose sukurta mokymosi aplinka buvo itin profesionali ir įkvepianti. Kaip sakė dalyvė Susana Militão iš Portugalijos, „Atvykome į Lietuvą vasarį, kai spaudė rekordinis šaltis, tačiau mus pasitiko labai šiltas priėmimas. Elektrėnų jaunimo darbuotojai sukūrė ne tik jaukią atmosferą, bet ir labai kokybišką mokymosi patirtį, kurią tikrai parsivešime į savo organizacijas.“
Tokie tarptautiniai mokymai prisideda prie jaunimo srities darbuotojų kompetencijų stiprinimo, skatina tarptautinį bendradarbiavimą ir leidžia dalintis gerąja patirtimi tarp skirtingų Europos šalių. Jie taip pat padeda kurti stipresnę ir labiau į jaunų žmonių poreikius orientuotą darbo su jaunimu sistemą.
Projektas dalinai finansuojamas Europos Komisijos „Erasmus+“ programos lėšomis. Projektą Nr. 2025-1-LT02-KA151-YOU-000299451 įgyvendina Elektrėnų kultūros centro padalinys – Elektrėnų atviras jaunimo centras.
Staipsnį parengė jaunimo darbuotoja Neringa Marcinauskienė