FOTOGRAFIJOS KONKURSAS – PARODA „DAINA PER FOTO OBJEKTYVĄ“

FOTOGRAFIJOS KONKURSAS – PARODA „DAINA PER FOTO OBJEKTYVĄ“

CHORŲ FESTIVALIS – KONKURSAS „MŪSŲ DAINOSE 2026“

FOTOGRAFIJOS KONKURSAS – PARODA „DAINA PER FOTO OBJEKTYVĄ“

Įgyvendindamas Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės finansuojamą projektą Chorų festivalis – konkursas „Mūsų dainose 2026“ Vievio kultūros centras organizavo fotografijos konkursą „Daina per fotoobjektyvą“. Jame dalyvavo Vilniaus kolegijos studentai, TECHIN, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro moksleiviai, fotografiją mėgstantys ir fotografijos meną puoselėjantys projekto dalyviai-mėgėjai.

Dalyvius vertino komisija:

Pirmininkė:

Evgenia Levin – Lietuvos žurnalistų sąjungos Spaudos fotografų skyriaus pirmininkė, fotografijos dėstytoja,

Nariai:

Antanas Ružė – Vilniaus kolegijos fotografijos dėstytojas,

Vytautas Suslavičius – foto menininkas.

Vertinimo komisijos sprendimu fotografijos konkurso „Daina per fotoobjektyvą“ laureatais paskelbti:

Austėja Vekerotaitė (ViKo),

Dainius Garuckas,

Elvinas Černiauskas (ViKo),

Gabija Šerėnaitė (ViKo),

Gintaras Grigaravičius,

Jekaterina Uleckaja (VPVPMC),

Miglė Erlickaitė (VPVPMC),

Normantė Janušaitė (ViKo),

Ugnė Urbonaitė,

Ugnė Adomaitytė (Techin),

Vytas Laukaitis

Laureatų foto darbų paroda „Daina per fotoobjektyvą“ eksponuojama Vievio kultūros centre nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. Kviečiame!

Pasigėrėkime laureatų darbais mūsų svetainėje jau dabar!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

„Atodūsių verpetuose…“
Ką veikia ESO?
Sabališkių gatvėje perėjoje partrenkta mergaitė
Prezidento medalis – už meilę, rūpestį ir šeimos stiprybę

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

FOTOGRAFIJOS KONKURSAS – PARODA „DAINA PER FOTO OBJEKTYVĄ“
„STEP BY STEP“ vėl pirmi!
Gamtos sporto salė Vievyje: nuo treniruočių iki vandens pramogų
Kėdainiai open 2026

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44