Auga jaunimui skirtų energetikos edukacijų mastas: per mokslo metus surengta apie 370 pamokų

2025–2026 mokslo metais „Ignitis grupės“ edukacinių veiklų skaičius moksleiviams ir mokytojams toliau augo. Visoje Lietuvoje surengta šimtai pamokų, dešimtys renginių ir ekskursijų, o iniciatyvos pasiekė ne tik didžiuosius miestus, bet ir mažesnes šalies gyvenvietes. Edukacinės veiklos jaunimui taip pat sėkmingai vyko Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje.
Per praėjusius mokslo metus Lietuvoje iš viso surengta apie 370 pamokų, 120 ekskursijų mokiniams ir studentams bei dalyvauta 30 įvairių edukacinių renginių. Edukacijos pasiekė apie 70 skirtingų Lietuvos miestų, miestelių ir gyvenviečių.
Prie „Ignitis grupės“ iniciatyvos #EnergySmartSTART edukacinių veiklų įgyvendinimo prisidėjo apie 120 kolegų, kurie patys vedė užsiėmimus, dalyvavo renginiuose ir organizavo pažintines ekskursijas elektrinėse bei jėgainėse.
„Mums svarbu, kad žinios apie energetiką pasiektų jaunimą visoje Lietuvoje – ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir mažesniuose miesteliuose bei gyvenvietėse. Matome, kad praktinis pažinimas, susitikimai su energetikos profesionalais ir galimybė iš arti pamatyti, kaip veikia sektorius, padeda moksleiviams geriau suprasti energetikos reikšmę ir skatina domėtis ateities profesijomis“, – sako „Ignitis grupės“ socialinių partnerysčių vadovė Vaiva Rutkauskaitė.
Svarbią vietą #EnergySmartSTART iniciatyvoje užima ir bendradarbiavimas su partneriais. Per metus įvyko 40 Lietuvos energetikos instituto edukacijų, kuriose dalyvavo apie 800 mokinių. Mokiniai taip pat lankėsi „Mokslo saloje“ Kaune ir Energetikos ir technikos muziejuje Vilniuje, dalyvavo ten vykusiose edukacijose.
Edukacinės veiklos skirtos tam, kad jaunimas galėtų geriau suprasti, kaip veikia energetika, kuo svarbūs atsinaujinantys energijos ištekliai, kaip kuriama moderni energetikos sistema ir kokios profesinės galimybės šiame sektoriuje laukia ateityje. Pamokų, ekskursijų ir renginių metu moksleiviai kviečiami pažinti energetikos pasaulį per praktines patirtis, gyvus susitikimus su sektoriaus profesionalais ir skirtingoms amžiaus grupėms pritaikytą turinį.
#EnergySmartSTART platforma padeda mokykloms ir mokytojams lengviau rasti edukacinius užsiėmimus apie energetiką. Joje skelbiama informacija apie įvairias veiklas, leidžiančias moksleiviams interaktyviai pažinti energetikos sektorių, jo reikšmę kasdieniame gyvenime ir ateities perspektyvas.
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