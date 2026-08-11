Alesninkietės Jurgitos kūrinys Anykščių floristinių kilimų konkurse kvietė sugrįžti į vaikystės namus

Jurgita Arlauskienė savo sukurtame floristiniame kiemelyje
Virginija Jacinavičiūtė
Anykščiuose vykusiame floristinių kilimų konkurse ir šiemet netrūko originalių idėjų bei kūrybinių sprendimų. Tarp dalyvių – ir Alesninkų bendruomenės narė, floristė ir šiaudinių sodų rišėja Jurgita Arlauskienė, konkurse dalyvavusi jau trečią kartą.
Šių metų Jurgitos darbas, pavadintas „Pas motulę augau“, išsiskyrė netradiciniu sprendimu. Tai ne tik floristinis kilimas, bet ir meninė instaliacija, kviečianti sustoti, pajusti ir prisiminti.
Kompozicijoje atsiveria praverti varteliai, namų link vedantis takelis, po stogu kabantis sodas, kukli trobelė ir žolynų dvelksmas. Autorė siekė sukurti ne tik estetinį vaizdą, bet ir emociją – sugrąžinti kiekvieną į vietą, kur gera, kur gyvena brangiausi vaikystės prisiminimai.
„Norėjosi sukurti ne tik vaizdą, bet ir jausmą. Kad kiekvienas, pažvelgęs į šią kompoziciją, trumpam sugrįžtų ten, kur jam gera. Vienam tai bus močiutės namai, kitam – mamos ar tetos kiemas, o gal tiesiog vaikystės prisiminimas“, – sako kūrinio autorė Jurgita Arlauskienė.
Jurgita pabrėžia, kad toks darbas gimsta ne vieno žmogaus pastangomis.
„Nuoširdžiai dėkoju savo komandai. Už mano nugaros stovi stipri komanda, ir be jūsų šis darbas nebūtų toks, koks yra“, – dėkojo Jurgita.
Visi floristinių kilimų konkurso darbai eksponuojami Anykščių miesto centre, A. Baranausko aikštėje, kur jais galima grožėtis iki rugpjūčio 3 dienos. Lankytojai taip pat kviečiami aplankyti italų komandos sukurtą floristinį kilimą, eksponuojamą Angelų muziejaus kiemelyje esančiame kupole (Vilniaus g. 11, Anykščiai).
Jurgitos Arlauskienės sukurta instaliacija „Pas motulę augau“ dar kartą įrodė, kad floristika gali būti ne tik augalų kompozicija, bet ir jautrus pasakojimas apie namus, šeimą, atmintį ir žmogaus ryšį su savo šaknimis. Nuotraukoje užfiksuota kompozicija kviečia žengti simboliniu takeliu į prisiminimus – ten, kur visada laukia atverti varteliai ir namų šiluma.
„Po rugpjūčio 3 dienos meninė instaliacija „Pas motulę augau“ ieškos erdvės, kur galėtų ir toliau džiuginti žmones. Jei jūsų įstaiga norėtų ją priglausti – susisiekite su manimi tel. +37061061513. Vienintelė sąlyga – instaliaciją reikėtų pasiimti iš Anykščių savo transportu. Būtų labai gera žinoti, kad šis darbas tęs savo kelionę ir pasakos istorijas dar ne vienam lankytojui“, – sako Jurgita.