Festivalis Vievio jaunimui „Linksminkis sveikai“

Gegužės 22 dieną Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, įgyvendindamas projektą „Sveikatinimo akademija“ (Nr. 20-503-P-0002), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, surengė festivalį „Linksminkis sveikai“, skirtą Vievio gimnazijos 7–8 klasių mokiniams.
Festivalio dieną jaunimas buvo kviečiamas prasmingai ir aktyviai leisti laisvalaikį bei stiprinti teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną be psichoaktyviųjų medžiagų. Renginio dalyvius Vievio kultūros centro kiemelyje pasitiko Muay Thai treneris ir kovinio sporto asociacijos vadovas Konstantinas Krupa, kuris jiems pravedė energingą mankštą ir taip padėjo jaunimui aktyviai bei nuotaikingai pradėti festivalį. Sportinė veikla ne tik suteikė gerų emocijų, bet ir skatino fizinį aktyvumą rinktis kaip sveiką laisvalaikio praleidimo būdą. Netrukus mokiniai keliavo į Vievio kultūros centro salę, kur jų laukė lektorius Roman Oleškevič, kuris vedė motyvacinę paskaitą apie norus, tikslus ir žmogiškus gyvenimo iššūkius. Paskaita skatino jaunuolius geriau pažinti save, stiprinti pasitikėjimą savimi, mokytis įveikti sunkumus bei ieškoti sveikų būdų susidoroti su emociniais iššūkiais.
Vėliau renginyje vyko diskusija su kviestiniais dalyviais, aktyviais socialinių tinklų veikėjais – kovotoju „Rimkenzo“, influencere „Kamtauta Braške“ ir aktoriumi Karoliu Kasperavičiumi. Diskusijos metu įžymus kovotojas „Rimkenzo“ pasakojo apie gyvenimo pasirinkimus ir kelią, vedusį į kovinio sporto bei viešo gyvenimo veiklą. Jis draugiškai ir įdomiai kalbėjo apie disciplinos, atsakomybės ir nuoseklumo svarbą, akcentavo, kad sportas ir aktyvus gyvenimo būdas padeda ne tik stiprinti fizinę sveikatą, bet ir ugdyti psichologinį atsparumą. Diskusijoje dalyvavusi turinio kūrėja ir sporto trenerė „Kamtauta Braškė“ kalbėjo apie sveiko gyvenimo būdo svarbą, fizinio aktyvumo naudą bei kasdienius pasirinkimus, kurie daro įtaką jauno žmogaus savijautai ir ateičiai. Aktorius Karolis Kasperavičius dalijosi mintimis apie emocinės sveikatos svarbą. Jis pabrėžė, kad atviras kalbėjimasis apie jausmus, gebėjimas išklausyti kitus bei palaikyti tarpusavio ryšį padeda geriau susidoroti su stresu ir emociniais iššūkiais. Diskusijos metu buvo kalbama apie psichoaktyvių medžiagų žalą – skatinta rinktis sąmoningus sprendimus, vengti priklausomybes sukeliančių medžiagų ir ieškoti sveikų būdų įveikti stresą ar sunkumus. Pertraukų metu jaunuoliai dalyvavo biuro sveikatos specialistų organizuotose psichoaktyvių medžiagų prevencijos veiklose, o festivalio pabaigoje mokinių laukė jaunųjų atlikėjų „Ryčkos“ ir „Kajuzės“ koncertas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie festivalio organizavimo!
Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija