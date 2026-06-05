ESO kviečia Elektrėnų gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais

ESO kviečia Elektrėnų gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais

Birželio 11 d. Elektrėnuose vyks „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) išvažiuojamosios konsultacijos – gyvi susitikimai su ESO specialistais, skirti gyventojams ir verslo atstovams.

Elektrėnų gyventojai bus laukiami nuo 10:00 iki 15:00 val., Elektrėnų savivaldybės patalpose, Rungos g. 5. Susitikimų metu ESO specialistai padės atsakyti į aktualius klausimus, suteiks reikalingą informaciją ir pagelbės sprendžiant su elektros ar dujų paslaugomis susijusias situacijas.

„Gyvas bendravimas leidžia aiškiai ir greitai atsakyti į gyventojams kylančius klausimus. Matome, kad regionų gyventojai vertina galimybę aptarti rūpimus dalykus čia pat, savo mieste, todėl tęsiame išvažiuojamąsias konsultacijas visoje Lietuvoje. Aktyvumas rodo, kad gyvas kontaktas svarbus tiek buitiniams, tiek verslo klientams“, – sako ESO Paslaugų tarnybos vadovė Agnė Domarkienė.

Vizito metu bus sudaryta galimybė:
• gyvai konsultuotis vietoje bei gauti atsakymus į rūpimus klausimus;
• užsisakyti ESO paslaugas, pateikti paraiškas;
• pateikti trūkstamus dokumentus.

Gyventojų patogumui vizitui jie kviečiami registruotis iš anksto, tačiau tai nėra būtina – ESO specialistai aptarnaus visus atvykusius. Atvykstant į konsultaciją reikia turėti asmens dokumentą – tai padės užtikrinti greitesnį ir sklandesnį aptarnavimą.

Artimiausi ESO gyvi susitikimai regionuose:
• Šalčininkuose ir Širvintose – birželio 16 d.;
• Radviliškyje – birželio 18 d.

ESO nuo šių metų pavasario rengia išvažiuojamuosius gyventojų priėmimus skirtingose šalies savivaldybėse – tai platesnės iniciatyvos stiprinti ryšius regionuose ir didinti paslaugų prieinamumą visoje Lietuvoje dalis. Išvažiuojamieji vizitai jau įvyko Alytuje, Jonavoje, Gargžduose, Marijampolėje, Širvintose, Tauragėje, Pasvalyje, Biržuose, Utenoje, Skuode ir Ukmergėje. Iš viso šiemet bendrovė planuoja surengti apie 50 tokių vizitų skirtinguose šalies miestuose ir miesteliuose.

ESO išvažiuojamosios konsultacijos organizuojamos bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir seniūnijomis, siekiant, kad gyventojai informaciją ir pagalbą gautų jiems patogiausiose vietose ir tinkamu metu.

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