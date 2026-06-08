Birželio 13-ąją renginys „Atviros bažnyčios“

Birželio 13-ąją renginys „Atviros bažnyčios“

Švenčiant Kaišiadorių vyskupijos šimtmetį, vienas iš jubiliejinių akcentų – vieną dieną visų vyskupijos bažnyčių atvėrimas plačiajai visuomenei. Lankytojai galės ne tik užeiti bei jas apžiūrėti, bet ir išgirsti pasakojimus apie jų istoriją, architektūrą, sakralinį meną bei vietos bendruomenių tradicijas. „Atviros bažnyčios“ renginio organizatoriai kviečia visus lietuvius keliauti, aplankyti ir pažvelgti į bažnyčias ne tik kaip į krikščioniškus maldos namus, bet ir kaip į gyvą Lietuvos istorijos, kultūros bei bendruomeninio gyvenimo dalį.

Birželio 13 d. visi norintys galės aplankyti 68 bažnyčias Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių, Merkinės, Molėtų ir Širvintų dekanatuose:

Vievio bažnyčia tą dieną bus atidaryta nuo 9:00 iki 22:00 val.

12:00 val. bažnyčios klebonas vadovaus ekskursijai. Pristatys pagrindinius bažnyčios istorijos ir meno akcentus.

Daugiau informacijos

https://www.bukitepalaiminti.lt

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