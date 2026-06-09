Elektrėnų kompleksas tapo reikšminga „Geležinio Vilko“ pratybų dalimi

Gegužės pradžioje Elektrėnų kompleksas tapo vienu iš svarbių Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ pratybų taškų. Dalį intensyvių pratybų kariškiai vykdė „Ignitis gamyba“ valdomuose objektuose – Elektrėnų komplekse ir Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje.
Šios pratybos buvo plataus masto – daugiau nei dvi savaites skirtingose Lietuvos teritorijose treniravosi per 2700 karių, o dėmesys buvo skiriamas ne tik kariniam pasirengimui, bet ir bendradarbiavimui su civilinėmis institucijomis.
Elektrėnų komplekso infrastruktūra pasitelkta neatsitiktinai – čia buvo dislokuoti logistikos vienetai, įrengta karo lauko ligoninė, o kariams suteiktos sąlygos vykdyti remonto, evakuacijos ir kitas svarbias užduotis.
Dėmesys pasirengimui ir bendradarbiavimui
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vadas pulkininkas Darius Meilūnas pratybas vertina teigiamai ir pabrėžia jų svarbą ne tik kariniam pasirengimui, bet ir bendradarbiavimui.
„Pasiekėme visus tikslus. Pagrindinis tikslas buvo brigados vienetų vertinimas, nes tai buvo vertinamosios pratybos – kaip mūsų batalionai yra pasirengę vykdyti užduotis“, – sako pulkininkas.
Pasak jo, svarbi pratybų dalis buvo ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Elektrėnų kompleksas, anot D. Meilūno, kariuomenei yra strategiškai reikšmingas objektas: „Elektrėnų kompleksas yra viena iš svarbių infrastruktūrų, apie kurią mes, kaip kariuomenė, turime ne tik žinoti, bet ir pažinti, kad galėtume, susidarius aplinkybėms, pasinaudoti“, – pabrėžia brigados vadas.
Jo teigimu, reali krašto gynyba vyktų ne poligonuose, dėl to svarbu suprasti, kokios organizacijos yra šalia ir kokioje aplinkoje būtų veikiama.
Gynyba – visų atsakomybė
Pulkininkas akcentuoja, kad šiuolaikinė gynyba nebeapsiriboja tik kariuomene – tai visos valstybės reikalas.
„Iki šiol daug kas galvoja, kad valstybės gynyba yra kariuomenės rūpestis. Mąstymas keičiasi, bet lėtai. Noriu pabrėžti – gynyba yra mūsų visų reikalas, nors ne visi ir gina su ginklais“, – sako D. Meilūnas.
Pasak brigados vado, viena svarbiausių pamokų yra gebėjimas pažinti aplinką ir partnerius:
„Mano pagrindinė kaip vado išmokta pamoka šių pratybų metu – žinojimas, kas yra šalia, kokios institucijos ir objektai. Tačiau svarbu partnerius ne tik žinoti, bet ir pažinti“, – teigia D. Meilūnas, pabrėždamas ir komunikacijos svarbą. Jo teigimu, svarbu ne tik kalbėtis, girdėti, bet ir susikalbėti. Būtent susikalbėjimas tampa kritiniu veiksniu, kai atsiranda tokie jausmai kaip baimė.
Bendradarbiavimas su energetikos sektoriumi
Pratybose aktyviai dalyvavo ir civilinės institucijos – savivaldybės, policija, ugniagesiai, šauliai bei NATO partneriai.
„Ignitis gamyba“ vadovė Asta Sungailienė pabrėžė, kad tokios pratybos yra svarbios stiprinant valstybės saugumą ir bendradarbiavimą: „Mūsų valdomos elektrinės ne pirmą kartą tampa kariuomenės pratybų vieta. Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti ir taip prisidėti prie šalies saugumo stiprinimo. Gebėjimas veikti išvien užtikrina, kad krizės atveju atsakas būtų greitas ir koordinuotas.“
Pasak jos, bendradarbiavimą planuojama tęsti ir ateityje: „Su „Geležinio vilko“ brigados vadu aptarėme, kad tęsti bendradarbiavimą yra tikslinga, nes turime bendrų interesų. Mums svarbu apsaugoti savo infrastruktūrą, todėl auginame savo kompetencijas. Esame pasirengę priimti ir ateities pratybas savo projektuose.“
Rima Aukštuolytė,
„Ignitis gamyba“ komunikacijos partnerė