Viskas turi pradžią ir pabaigą

Liūdna posėdžio pabaiga Liberalų sąjūdžio frakcijai: ilgametis jų partijos pirmininkas ir savivaldybės meras K. Vaitukaitis pažadėjo atsisakyti tarybos nario mandato. Iš kairės: Vaidas Ratkevičius, Kęstutis Vaitukaitis, Gediminas Ratkevičius, Dmitrij Burkoj ir opozicijoje dirbantis Edvardas Baleišis
Julija Kirkilienė
Gegužės mėnesio posėdis buvo pilnas netikėtumų, iš kurių pats netikėčiausias buvo tarybos nario, buvusio savivaldybės kūrėjo ir ilgamečio mero Kęstučio Vaitukaičio pažadėjimas atsisakyti tarybos nario mandato… Pažadą tarybos narys pateikė gavęs teismo sprendimą dėl K. Vaitukaičio pripažinimo kaltu čekiukų byloje. Tokią naujieną tarybos nariai išgirdo pasibaigus posėdžiui, kuriame gegužės 27 dieną apsvarstyti buvo svarbūs 35 klausimai, tarp kurių buvo ne tik ataskaitos, ne tik finansiniai sprendimai, bet ir ankstesnių priimtų sprendimų pakeitimai. Žodžiu, šiame posėdyje vyravo nuotaikos apie kiekvieno įvykio pradžią ir pabaigą…
Esmė veikloje, o ne ataskaitose
Šiame posėdyje apsvarstyta net 17 biudžetinių socialinių ir švietimo įstaigų bei visos savivaldybės ataskaitų už 2025 metus. Nors meras sako, kad esmė ne ataskaitose, o veiklose, bet be ataskaitų ir apie veiklas ne visi sužinotų. Sprendimo projektą „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2025 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ pristatė meras Gediminas Ratkevičius. Iš viso ataskaitą sudaro per 120 lapų ir dar papildomai finansinės ataskaitos, bet gražiai ekranizuotoje ataskaitoje trumpai ir aiškiai buvo apžvelgti metų darbai. Praėję metai buvo jubiliejiniai metai, kaip sakė pranešėjas – darbingi ir svetingi. Bet patys svarbiausi tarp svarbių darbų pažymėti priimti sprendimai. Vienu svarbiausių ir reikšmingiausių metų įvykių – visų laikų didžiausia Elektrėnų savivaldybės investicija – renovuotas Elektrėnų baseinas. „2025 m. tarybai ir komitetams svarstyti pateikti 269 sprendimų projektai, priimti 254 sprendimai. Visi norminių teisės aktų projektai viešai pristatomi visuomenei Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Ši sistema leidžia gyventojams, verslui ir organizacijoms susipažinti su planuojamais teisės aktų pakeitimais ir išreikšti savo nuomonę arba pasiūlymus“, – rašoma ataskaitoje. Ataskaita gyventojams pristatyta bus birželio 4 d. Elektrėnų viešojoje bibliotekoje.
Tarybos nariai, dėkodami už išsamiai paruoštą ataskaitą, vis dar turėjo priekaištų, kad savivaldybės ir mero veikla galėtų būti geresnė. Pavyzdžiui, Giedrius Leskauskas klausė apie gydytojų pritraukimo programą, prašė informacijos, kiek pritrauktų gydytojų, turėjo priekaištų švietimo sistemai, nes savivaldybės moksleivių egzaminų vidurkis vis dar yra mažesnis nei Lietuvos vidurkis. Rimantas Baravykas pasigedo įžvalgų, kokios tendencijos geros, kokios blogos, atliktų projektinių darbų, o ne tik planuose pažymėtų. Edvardas Baleišis prašė paaiškinti reitingų rezultatus, kurie neatitinka savivaldybėje vykdomos sportinės ir kultūrinės veiklos. Meras aiškinosi, kad dirba su įstaigų vadovais, kiekvieną rodiklį aiškinasi ir išsiaiškino, kad tuose reitinguose apie sportą ir kultūrą panaudoti 2022 metų duomenys. Reitinguose taip pat pažymėta, kad savivaldybėje mažai kultūros paveldo objektų. Bet paveldo objektai yra paveldimi, o pilių ir dvarų dėl reitingų statyti savivaldybė neplanuoja.
Kontrolieriaus ataskaita
Tarybai patvirtinti teko ir sprendimo projektą dėl kontrolės ir audito tarnybos 2025 metų metinių ataskaitų rinkinio, nors ne visiems kontrolieriaus darbas patinka. Pavyzdžiui, Kęstutis Vaitukaitis balsavime susilaikė todėl, kad kontrolierius nekontroliavo, kaip jam už čekučius 2023 metais degalams pinigus neteisėtai išmokėjo. O kontrolierius ataskaitoje rašo, kad 2025 metais tikrino biudžeto vykdymą, pateikė 32 rekomendacijas, į kurias audituoti objektai atsižvelgė ir klaidas taisė.
„Siekdami aukštos audito kokybės bei veiksmingumo, 2025 metais ypatingą dėmesį skyrėme: bendradarbiavimo su Valstybės kontrole, kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis stiprinimui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos stiprinimui ir jų poveikio didinimui“, – rašoma ataskaitoje. Kontrolierius Egidijus Šinkūnas dėkojo tarybos Kontrolės komitetui, tarybos nariams, mero komandai, administracijos direktorei bei darbuotojams ir audituojamų organizacijų atstovams už konstruktyvų bendradarbiavimą, atsakingą požiūrį ir bendras pastangas kuriant skaidresnį, efektyvesnį ir visuomenei atskaitingą viešąjį sektorių. Kontrolierius informavo tarybą, kad Kontrolės ir audito tarnyba yra kontrolierių asociacijos narė, o kontrolierius išrinktas asociacijos teisės komiteto nariu.
Tarybos narys Kęstutis Jasukaitis kontrolieriui turėjo pastabą, kad Ledo arenoje atlikus auditą, ataskaitoje neįrašytos rekomendacijos. R. Baravykas domėjosi, kaip atliktų auditų ataskaitas viešina, kad su jomis galėtų susipažinti gyventojai.
Milijono dalybos
Tvirtinant biudžeto pakeitimo projektą paaiškėjo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) į savivaldybės biudžetą pervedė per 1,2 mln. eurų. Tuos pinigus, pasak G. Leskausko, iš VAATC „išmušęs“ mero pavaduotojas Marius Urvakis. Tai jis paruošęs sprendimo projektą ir pateikęs Seimo nariui Tomui Tomilinui, kad šis pateiktų svarstyti Seimui. Projektas buvo apie tai, kad VAATC iš gautų pinigų už atliekų priėmimą į sąvartyną 30 proc. pervestų savivaldybei. Seimas, kuriame tuo metu valdančiojoje daugumoje dirbo partija „Vardan Lietuvos“, kurios narys yra T. Tomilinas, tokiam sprendimo projektui pritarė. M. Urvakis savo pasiūlymu Seimui padarė gerą darbą visoms savivaldybėms, kuriose įkurti sąvartynai. Visos jos į biudžetą gavo po 30 proc. sąvartynų pajamų už atliekų priėmimą. Ir taip turėtų būti kiekvienais metais. Virgilijus Pruskas paaiškino, kad už kiekvienos tonos atliekų priėmimą į sąvartyną gaunama po 50 eurų. Iš viso per metus už atvežtas atliekas į Kazokiškių sąvartyną surinkta buvo per 4 mln. eurų, iš kurių trečdalis pervestas savivaldybės biudžeto Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai. Taryba nutarė, kaip tuos pinigus paskirstyti. Už juos bus tvarkomi Alesninkuose esantys nuotekų valymo įrenginiai ir, E. Baleišiui pasiūlius, bus tiesiami dviračių ir pėsčiųjų takai Kazokiškių ir Vievio seniūnijose, dalis pinigų bus panaudoti buvusios Vievio ligoninės rekonstrukcijai, įkuriant ten socialinių paslaugų padalinį. Dalis pinigų taip pat bus skirta oro taršos matavimo stotelių įrengimui ir pan.
Biudžetas dar padidintas valstybės asignavimais bendruomeninei veiklai stiprinti, socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams skirti, valstybinėms funkcijoms atlikti ir pan.
Ant ledo
Patvirtinus visų biudžetinių įstaigų ataskaitų rinkinius, kurie išdiskutuoti buvo komitetuose, imtasi papildomų klausimų. Vienas iš jų – dėl pritarimo nutraukti 2017 m. lapkričio 30 d. sudarytos Ledo arenos ilgalaikės nuomos sutartį. Sutarties nutraukimą esą inicijavo „Ledo arenos“ direktorius Valdas Škadauskas, nes šiuo metu „Ledo arena“ turi skolų per 40 tūkst. Eur. Pasiginčiję tarybos nariai, ar sutartį nutraukti šalių susitarimu, ar „šalių susitarimu“ išbraukti ir sutartį nutraukti taip, kaip pasiseks susitarti, nutarė „šalių susitarimu“ išbraukti. Jei pasiseks abiem šalims susitarti be konfliktų, Ledo arena vėl bus grąžinta savivaldybei, o ši planuoja ieškoti naujo valdytojo. Greičiausiai arena gali būti perduota Sporto centrui. Tarybai besvarstant šį klausimą, Sportas.lt. išplatino straipsnį: „Dešimtmetį turėjusi trukti Elektrėnų ledo arenos valdymo sutartis nutraukiama anksčiau laiko, o finansinėje duobėje atsidūręs objektas sugrįžta į savivaldybės rankas. Gegužės pabaigoje įregistruotas tarybos sprendimo projektas, kuriuo siekiama skubiai perimti areną iš skolose skęstančios viešosios įstaigos ir perduoti ją vietos sporto centrui“. Kaip besibaigtų Ledo arenos likimas, tarybos nariai užtikrino, kad Elektrėnai „ant ledo“ neliks – problemą išspręsti pažadėjo per vasarą, kad nuo rugsėjo pradžios galėtų veikti D. Kasparaičio ledo ritulio mokykla, treniruotis sportininkai, vyktų ledo ritulio varžybos.
Paskutinis pasiūlymas
Jeigu iš tiesų K. Vaitukaitis padės tarybos nario mandatą, tai jo paskutiniam pasiūlymui būtų pritarta tokiam: viešuosiuose renginiuose alkoholiu prekiauti bus leidžiama tol, kol baigsis renginys. Sprendimo projekte dėl renginių organizavimo viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo buvo bandoma įvesti pakeitimus, kad prekyba alkoholiu būtų stabdoma likus valandai iki renginio pabaigos. K. Vaitukaitis pasiūlė tokios tvarkos nenustatyti. Pasak tarybos nario, renginio svečias, užsisakęs karkos bei alaus ir nesuspėjęs karkos iki draudimo laiko suvalgyti, nebegalėtų jos alumi užsigerti… Naujose renginių organizavimo taisyklėse, V. Pruskui pasiūlius, renginiai vykti galėtų ramybės laiku – nuo 7 val. ryto iki 22 val. vakaro. Taryba pritarė Sovietų Sąjungos karių palaikų, besiilsinčių Vievio aikštėje, perlaidojimui į kapines. Šiame projekte buvo pritarta perkėlimo ir laidojimo vietų paženklinimo projektui. Taryba taip pat pritarė dviem papildomiems sprendimų projektams dėl daugiabučių renovacijos ir Elektrėnų pradinei mokyklai leisti įsigyti elektrinį automobilį. Pateikus paraišką yra galimybė gauti kompensaciją už netaršią transporto priemonę iki 15 tūkst. Eur.
Per informaciją ir paklausimus meras informavo tarybos narius apie priedangų priežiūrą ir paruošimą pavojaus atvejams, apie pasitarimus su įstaigų vadovais dėl pasiruošimo evakuacijai ir pan. Bet posėdžio vinis buvo K. Vaitukaičio pranešimas, kurio nesitikėjo net kai kurie tarybos nariai. Jis informavo, kad čekiukų byloje nubaustas buvęs kaip pavyzdys kitiems politikams, kodėl jie turėtų dirbti sąžiningai. Jis informavo, kad nubaustas buvęs kaip pavyzdys kitiems politikams, kodėl jie turėtų dirbti sąžiningai. T. y. Apylinkės teismas nutarė nutraukti ikiteisminį tyrimą ir atleido K. Vaitukaitį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, skyrė jam baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisių atėmimą būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų pareigas, nustatant minimalų trejų metų terminą, nors terminas gali būti iki septynerių metų. Apie savo sprendimą K.Vaitukaitis pažadėjo išplatinti pranešimą žiniasklaidai, nes informaciją apie teismo sprendimą gavęs tik posėdžio metu.