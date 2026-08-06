Elektrėnų centrinėje aikštėje neveikė gyventojų pamėgtas fontanas: gedimas tvarkomas

Elektrėnų centrinėje aikštėje neveikė gyventojų pamėgtas fontanas: gedimas tvarkomas

Virginija Jacinavičiūtė

Šią vasarą ne vienas elek­trėniškis pastebėjo, kad Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio aikštėje esantis interaktyvus fontanas „Dinaminis labirintas“ neveikia. Karštomis vasaros dienomis ši vieta būdavo viena mėgstamiausių vaikų ir šeimų susibūrimo erdvių – mažieji čia dūkdavo tarp kintančių vandens srovių, o vakare fontanas traukdavo akį spalvingu LED apšvietimu.
Pasidomėjome, kodėl šiemet fontanas neveikia. Elektrėnų seniūnė Toma Žilinskytė informavo, kad problema yra techninė.
„Fontanas neveikia dėl techninio gedimo. Gedimas yra tvarkomas ir dedame visas pastangas, kad jis greičiau galėtų džiuginti mūsų miesto gyventojus ir svečius“, – sakė seniūnė.
Administracijos direktorė Jekaterina Goličenko socialiniame tinkle skelbė, jog „laukiami filtrai, kad būtų saugu vaikučiams“.
„Dinaminis labirintas“ – vienas moderniausių viešųjų fontanų Lietuvoje. Jo sistemą sudaro 720 nerūdijančio plieno vandens purkštukų ir 50 integruotų LED šviestuvų. Fontanas įrengtas 8×8 metrų aikštėje, o vertikalios vandens srovės gali pakilti iki 2 metrų aukščio. Kiekviena purkštukų grupė gali veikti atskirai arba sinchroniškai, todėl sukuriamas vadinamasis vandens labirinto efektas.
Fontanas buvo įrengtas įgy­vendinant projektą „Centrinės Elektrėnų miesto dalies ir jos prieigų sutvarkymas“, kurio metu atnaujinta centrinė miesto erdvė, įrengta nauja aikštė, skverai, pėsčiųjų ir dviračių takai bei kita viešoji infrastruktūra. Daugiau kaip 3 mln. eurų vertės projektas buvo baigtas 2019 metų lapkritį ir finansuotas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės bei Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis.
Paskutinės liepos savaitės pradžioje fontano veikla buvo atnaujinta. Jei vasara sugrįš, Elektrėnų gyventojai ir miesto svečiai dar suspės pasimėgauti fontano gaiva ar pavakaroti stebint vandens ir šviesų šokį.

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