Naujosios gaisrinės statyba įstrigo teismuose

Naujosios gaisrinės statyba įstrigo teismuose

Virginija Jacinavičiūtė

2023 m. sausio 19 d. Elek­trėnuose įvyko simbolinė naujosios Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisrinės pa­stato kapsulės įleidimo ceremonija. Tuomet skelbta, kad Elektrinės gatvėje iškilsiantis mo­dernus pastatas taps svarbiu žingsniu stiprinant gyventojų sau­gumą ir gerinant ugniagesių gelbėtojų darbo sąlygas. Nu­ma­tyta įrengti 20 darbo vietų, dar­buotojų poilsio patalpas, sporto salę bei erdvius garažų boksus gaisriniams automobiliams.
Naujosios gaisrinės statyba bu­vo ypač reikalinga, nes dabartinis Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastatas skaičiuoja daugiau nei šešis dešimtmečius – jis pastatytas dar 1962 metais. Tarnyba kūrėsi kartu su tuometine Lietuvos valstybine rajonine elektrine ir Elektrėnų miestu, o iš pradžių ugniagesiai buvo atsakingi už elektrinės apsaugą. Vėliau jų funkcijos plėtėsi, o nuo 2000 metų, įsteigus Elektrėnų savivaldybę, jie aptarnauja visą savivaldybės teritoriją, todėl senasis pastatas jau nebeatitiko šiuolaikinių poreikių.
Dar 2022 m. rugsėjo 28 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos su UAB „Profitecha“ pasirašė rangos darbų sutartį dėl naujo gaisrinės pastato statybos. Buvo planuojama, kad statybos bus baigtos 2024 m. rugsėjį, tačiau šie planai nebuvo įgyvendinti – darbai sustojo, o nebaigtas statinys iki šiol stovi be statybininkų.
Kodėl projektas įstrigo, gyventojams paaiškino Priešgaisrinės ap­saugos ir gelbėjimo departamento vyriausioji specialistė Jurga Mažuknienė. Pasak jos, projektas užsitęsė dėl teisinių ir viešųjų pirkimų procedūrų. Pradinis rangovas laiku neįvykdė rangos sutartyje numatytų įsipareigojimų, todėl departamentas inicijavo sutarties nutraukimą. Vėliau buvo paskelbtas naujas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti, tačiau konkursui pasibaigus, vienas iš nelaimėjusių dalyvių apskundė jo rezultatus ir pirkimo sąlygas teismui.
„Šiuo metu vyksta teisminis procesas, todėl, kol nebus priimtas galutinis teismo sprendimas, rangos darbai negali būti tęsiami. Projektas bus atnaujintas iš karto, kai teisminis ginčas bus išspręstas ir neliks teisinių kliūčių vykdyti rangos sutartį. Priešgaisrinės ap­sau­gos ir gelbėjimo departamentas siekia, kad naujoji Elektrėnų gaisrinė pradėtų veikti kuo greičiau, todėl visi tolesni veiksmai bus vykdomi nedelsiant, kai tik tai leis teisinės procedūros“, – komentuoja J. Mažuknienė.
Taigi projektas, kuris prieš daugiau nei trejus metus buvo pristatytas kaip reikšminga investicija į Elektrėnų ir visos savivaldybės gyventojų saugumą, šiuo metu yra sustojęs ne dėl techninių ar finansinių priežasčių, o dėl už­sitęsusių teisminių ginčų. Kol teismas nepriims galutinio sprendimo, statybos negali būti atnaujintos. O darbų, kaip matome nuotraukoje, jau nedaug liko. Pastatas atrodo gana užbaigtas, nesutvarkyta aplinka.

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