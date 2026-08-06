Vaikų stovyklos dalyviai susipažino su buriavimo veikla

Saulėtą trečiadienio dieną Pakertų vaikų vasaros stovyklos dalyviai leidosi į įsimintiną išvyką į Elektrėnų buriuotojų klubą „Poseidonas“, kur jų laukė pažintis su buriavimo sportu, vandens transporto priemonėmis ir aktyviu laisvalaikiu ant vandens.
Atvykusius vaikus šiltai sutiko klubo bendruomenė, supažindinusi su klubo istorija, veiklomis ir pasiekimais. Buriavimo subtilybes jauniesiems stovyklautojams atskleidė trenerio asistentas Ričardas Davidavičius. Jis papasakojo apie buriavimo sporto ypatumus, vėjo svarbą, buriuotojų pasirengimą bei komandinio darbo reikšmę plaukiant vandeniu.
This slideshow requires JavaScript.
Didelio vaikų susidomėjimo sulaukė pažintis su jaunaisiais klubo buriuotojais Aiste, Jonu ir Domantu, kurie aprodė laivus, papasakojo apie jų paskirtį, konstrukciją ir dalijosi asmenine buriavimo patirtimi bei pasiekimais. Smagiausia išvykos dalimi tapo galimybė patiems išbandyti plaukimą – jaunieji buriuotojai pakvietė stovyklautojus kartu leistis į kelionę vandeniu ir pajusti tikrą buriavimo dvasią. Nors vėjo ta diena pagailėjo, tai nebuvo bėda patyrusiems sportininkams.
Dar daugiau įspūdžių vaikams padovanojo klubo „Poseidonas“ prezidentas Vaidas Bernotas. Jis pakvietė vaikus į kelionę kateriu, leidusią Elektrėnų marias pamatyti iš visai kitos perspektyvos ir suteikusią daug džiugių emocijų bei nepamirštamų akimirkų.
Pakertų vaikų stovyklos dalyviai iš Elektrėnų grįžo kupini įspūdžių, naujų žinių ir įkvėpimo. Ši išvyka ne tik praplėtė vaikų akiratį, bet ir leido iš arčiau susipažinti su buriavimo sportu bei žmonėmis, kurie savo entuziazmu ir meile vandeniui įkvepia jaunimą atrasti naujus pomėgius.
Nuoširdžiai norime padėkoti buriavimo klubui „Poseidonas“ už nuoširdų ir šiltą priėmimą. Gero vėjo Jums.
Pakertų vaikų stovyklos vadovai Domantė, Dovilė ir Andrius