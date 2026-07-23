Batikos darbų paroda „Vidinio pasaulio žemėlapiai“ Elektrėnų bibliotekoje: proga patyrinėti ne tik kito, bet ir savo vidų

Sakoma, kad menas išgelbės pasaulį. Galima užduoti klausimą: ar tikrai? Vieni pritariamai linkčios, kad tikrai, kiti gi kreivai šypsosis teigdami, kad tai neįmanoma, kad iš prigimties žmogus labiau griovėjas nei kūrėjas, ir taip toliau, ir panašiai. Žinoma, kiekvienas turime teisę į savo nuomonę, tačiau tikriausiai niekas nepaneigs, kad menas visų pirma vienija ir siūlo išeities taškus iš skirtingų asmeninių įsitikinimų, patirčių ar socialinių priklausomybių.
This slideshow requires JavaScript.
Tai geriausiai žino Elektrėnų viešosios bibliotekos dailininkė Rima Čepienė, kuri jau daugybę metų bendradarbiauja su dailininke Nijole Kriugždaite, vedančią įdomius dailės užsiėmimus Strėvininkų socialinės globos gyventojams. Todėl ne atsitiktinai visą liepos mėnesį Elektrėnų bibliotekoje veikia ypatingai gili batikos darbų paroda „Vidinio pasaulio žemėlapiai“. Žemėlapis paprastai tarnauja kaip kelrodis svetimoje teritorijoje. Tačiau Strėvininkų socialinės globos namų – Kaišiadorių specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinio – gyventojų sukurti ir parodoje pristatomi batikos darbai mus veda ne per geografines vietoves, o per žmogaus sielos peizažus.
Batikos procesas – tai kontrolės ir atsitiktinumo dialogas. Audinio rišimas mazgais simbolizuoja mūsų patirtis, baimes ir susikaupimą, o dažų liejimas – išsilaisvinimą, emocijų proveržį ir gyvenimo nenuspėjamumą. Kiekviena spalvinė dėmė, kiekviena šviesos properša audinyje yra autentiškas autoriaus „čia ir dabar“ būsenos pėdsakas. Šie darbai primena mums svarbią tiesą: nepaisant fizinių ar socialinių apribojimų, žmogaus vidinis pasaulis yra beribis, spalvingas ir vertas būti pamatytas. Tai paroda apie bendrystę, apie kūrybos galią įveikti tylą ir apie šviesą, kuri visada randa kelią pro tankiausius audinio (ir kasdenybės) mazgus.
„Vidinio pasaulio žemėlapius“ patyrinėti galima Elektrėnų bibliotekos trečiame aukšte iki liepos 31 d.
Elektrėnų bibliotekos informacija