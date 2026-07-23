Batikos darbų paroda „Vidinio pasaulio žemėlapiai“ Elektrėnų bibliotekoje: proga patyrinėti ne tik kito, bet ir savo vidų

Batikos darbų paroda „Vidinio pasaulio žemėlapiai“ Elektrėnų bibliotekoje: proga patyrinėti ne tik kito, bet ir savo vidų

Sakoma, kad menas išgelbės pasaulį. Galima užduoti klausimą: ar tikrai? Vieni pritariamai linkčios, kad tikrai, kiti gi kreivai šypsosis teigdami, kad tai neįmanoma, kad iš prigimties žmogus labiau griovėjas nei kūrėjas, ir taip toliau, ir panašiai. Žinoma, kiekvienas turime teisę į savo nuomonę, tačiau tikriausiai niekas nepaneigs, kad menas visų pirma vienija ir siūlo išeities taškus iš skirtingų asmeninių įsitikinimų, patirčių ar socialinių priklausomybių.

This slideshow requires JavaScript.


Tai geriausiai žino Elektrėnų viešosios bibliotekos dailininkė Rima Čepienė, kuri jau daugybę metų bendradarbiauja su dailininke Nijole Kriugždaite, vedančią įdomius dailės užsiėmimus Strėvininkų socialinės globos gyventojams. Todėl ne atsitiktinai visą liepos mėnesį Elektrėnų bibliotekoje veikia ypatingai gili batikos darbų paroda „Vidinio pasaulio žemėlapiai“. Žemėlapis paprastai tarnauja kaip kelrodis svetimoje teritorijoje. Tačiau Strėvininkų socialinės globos namų – Kaišiadorių specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinio – gyventojų sukurti ir parodoje pristatomi batikos darbai mus veda ne per geografines vietoves, o per žmogaus sielos peizažus.
Batikos procesas – tai kontrolės ir atsitiktinumo dialogas. Audinio rišimas mazgais simbolizuoja mūsų patirtis, baimes ir susikaupimą, o dažų liejimas – išsilaisvinimą, emocijų proveržį ir gyvenimo nenuspėjamumą. Kiekviena spalvinė dėmė, kiekviena šviesos properša audinyje yra autentiškas autoriaus „čia ir dabar“ būsenos pėdsakas. Šie darbai primena mums svarbią tiesą: nepaisant fizinių ar socialinių apribojimų, žmogaus vidinis pasaulis yra beribis, spalvingas ir vertas būti pamatytas. Tai paroda apie bendrystę, apie kūrybos galią įveikti tylą ir apie šviesą, kuri visada randa kelią pro tankiausius audinio (ir kasdenybės) mazgus.
„Vidinio pasaulio že­mė­la­pius“ patyrinėti galima Elek­trė­nų bibliotekos trečiame aukšte iki liepos 31 d.

Elektrėnų bibliotekos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Batikos darbų paroda „Vidinio pasaulio žemėlapiai“ Elektrėnų bibliotekoje: proga patyrinėti ne tik kito, bet ir savo vidų
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ viešnagė Trakų bendrijos 30-ies metų jubiliejinėje šventėje
Daugiabučių renovacijos evoliucija: kad kintančios sąlygos ir biurokratija nestabdytų procesų
Valstybės dienos minėjimas Elektrėnuose: nuo kreipimosi į Dievą, kad vestų teisingais keliais, iki įspūdingų fejerverkų

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Jauna muzika skambės gastrobare POMO: koncertuos dvi perspektyvios grupės iš Vilniaus
55-asis bėgimas aplink Elektrėnų marias
FOTOGRAFIJOS KONKURSAS – PARODA „DAINA PER FOTO OBJEKTYVĄ“
„STEP BY STEP“ vėl pirmi!

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44