Elektrėnų bendrija „Bočiai“ pasitinka adventą

Elektrėnų bendrija „Bočiai“ adventinėje popietėje. Išklausė paskaitą saugumo klausimais
Lapkričio 28 d. Elektrėnų bendrija „Bočiai“, dalyvaudama Lietuvos EURAG asociacijos projekte, organizavo adventinę popietę ir paskaitą saugumo klausimais.
Adventas tapatinamas su Krikščionybe, advento pradžia – ūkinių darbų pabaiga.
Adventas – Šv. Kalėdų laukimas, Kristaus atėjimo į pasaulį šventė. Tai – lakotarpis iki Jėzaus gimimo.
Žodis „adventas“ lotyniškai reiškia artėjimą, atėjimą.
Adventas – rimties, susikaupimo, laukimo, dvasinio apsivalymo metas.
Adventas – ne tik ramybės, bet ir paslaptingas, mistiškas laikotarpis.
Advento metu būdavo draudžiama dirbti triukšmingus darbus, kad nesutrikdytų natūralios gamtos ciklo eigos – saulės grįžimo.
Būdavo atliekamas gamtos reiškinių spėjimas.
Jei adventas saulėtas – lauk gero daržovių derliaus;
Jei per adventą šalta – lauk karštos vasaros;
Jei daug sniego – bus geras vasarojus.
Advento metu – pranašiški sapnai, įvairūs ateities spėjimai, atliekami burtai ir pan.
Popietėje Elektrėnų policijos komisariato pareigūnė Erika Venskutonienė pravedė paskaitą saugumo klausimais. Aiškino, kaip apsisaugoti nuo sukčių, kaip reikia būti atsargiems su įvairiais pasiūlymais elektroninėje erdvėje, investicijomis, pirkimais internetu, pokalbiais telefonu – dėl to, neatsargiai elgdamiesi, nemažai žmonių yra praradę savo pinigus.
Pasidalinę patyrimu įvairiais klausimais, išsidalinę Kalėdines dovanėles, pabendravę prie kavos puodelio, džiaugėmės prasmingai praleista diena.
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“
Pirmininkė Birutė Kizienė