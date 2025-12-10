Apie ligoninės kvotas paslaugoms

Elektrėnų ligoninė šiemet jau suteikė visas planines gydytojų specialistų konsultacijų bei dienos stacionaro paslaugas, kurios kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų pagal sutartį su Valstybine ligonių kasa. Nuo lapkričio 25 d. daliai klientų reikia susimokėti už rentgeno, echoskopuotojo, okulisto ir kt. paslaugas ir tai sukėlė žmonių pasipiktinimą. Meras Gediminas Ratkevičius sako, kad savivaldybė su esama situacija nesitaiksto. Ligoninė kreipėsi į VLK dėl papildomo finansavimo skyrimo, savivaldybė kreipėsi į ministeriją, Parlamentą, VLK ir Lietuvos savivaldybių asociaciją dėl žmonių konstitucinės teisės į nemokamą gydymą užtikrinimo. Savivaldybė taip pat ieško būdų, kaip ligoninei padėti savivaldybės biudžeto lėšomis. Pasak mero, ligoninei reikia apie 300 tūkst. Eur.
Ilgametis Elektrėnų ligoninės gydytojas, skirtingais laikotarpiais vadovavęs ligoninei Edmundas Niparas redakcijai pakomentavo, kad VLK kvotos ligoninėje kone kiekvienais metais pasibaigdavo anksčiau, nei numatyta sutartyje. Ligoninė kartu su savivaldybe ir Ligonių kasomis viršplaninių paslaugų išlaidas dengdavo įvairiai: kartais viską padengdavo VLK, kartais iš dalies padengdavo savivaldybė, kitą dalį – Ligonių kasos, kartais ligoninė metus baigdavo su nuostoliais, kuriuos dengdavo iš kitų metų biudžeto.
Ligoninės direktorius Žydrūnas Martinėnas redakciją informavo, kad metų I ketvirtį VLK sveikatos priežiūros įstaigas informavo apie ribojimus apmokant viršsutartines paslaugas, vėliau įsigaliojo sveikatos apsaugos ministro pasirašyta pakeista paslaugų apmokėjimo tvarka. Naujoje tvarkos redakcijoje numatytos 5 paslaugų grupės ir jų apmokėjimo sąlygos, nustatant, kad ne visos viršsutartinės paslaugos gali būti apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.
Įpusėjus metų ketvirtam ketvirčiui, ligoninė įsivertino suteiktų paslaugų apimtis, gautą informaciją iš VLK apie paskirtas sumas viršsutartinių paslaugų apmokėjimui bei rizikas, kad dalį viršsutartinių paslaugų VLK gali neapmokėti, ir tokiu atveju ligoninė gali pritrūkti lėšų kitoms būtinoms paslaugoms įsigyti ir medikų atlyginimams. Todėl ligoninė išplatino pranešimą, kokia tvarka bus toliau teikiamos paslaugos, kurių apimtys šiems metams pagal galiojančią sutartį su VLK jau viršytos.
Red. inf.