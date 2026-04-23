Elektrėniškiai – čempionato nugalėtojai

Jaunieji Elektrėnų ledo ritulininkai suteikia vilties, kad ir ateityje Elektrėnai atkakliai gins ledo ritulio sostinės vardą. Balandžio 12 d. Elektrėnų ledo arenoje vykusioje finalinėje kovoje Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokyklos U15 komanda iškovojo čempionų titulą.
Nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos (NVLRL) U15 čempionato finale elektrėniškiai 6:2 įveikė antroje vietoje likusią Vilniaus „Geležinio vilko“ mokyklą. Trečiąją vietą užėmė Vilniaus „Sostinė hockey“, rungtynėse dėl trečios vietos 4:3 palaužusi Klaipėdos HC „Klaipėda“ ekipą.
Naudingiausiais sezono komandų žaidėjais pripažinti: Germanas Špigelskas („Geležinis vilkas“), Gytautas Jasinevičius („Sostinė hockey“) ir Jokūbas Razmas (DKLRM).
Geriausi savo pozicijų žaidėjai: rezultatyviausias ir geriausias puolėjas – Nikita Bruckij (DKLRM), geriausias gynėjas – Benas Simutis (DKLRM), geriausias vartininkas – Adrian Kubišin („Sostinė hockey“).
Apdovanojimus sportininkams teikė NVLRL vadovas Artūras Aleinikovas. DKLRM U15 komandos treneriai – Sergej Krumkač ir Vladimir Deev.
Red. inf.