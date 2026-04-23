Elektrėniškiai – čempionato nugalėtojai

Elektrėniškiai – čempionato nugalėtojai

Jaunieji Elektrėnų ledo ritulininkai suteikia vilties, kad ir ateityje Elektrėnai atkakliai gins ledo ritulio sostinės vardą. ­Balandžio 12 d. Elektrėnų ledo arenoje vykusioje finalinėje kovoje Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokyklos U15 komanda iško­vojo čempionų titulą.


Nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos (NVLRL) U15 čempionato finale elektrėniškiai 6:2 įveikė antroje vietoje likusią Vilniaus „Geležinio vilko“ mokyklą. Trečiąją vietą užėmė Vilniaus „Sostinė hockey“, rungtynėse dėl trečios vietos 4:3 palaužusi Klaipėdos HC „Klaipėda“ ekipą.
Naudingiausiais sezono ko­mandų žaidėjais pripažinti: Ger­manas Špigelskas („Geležinis vilkas“), Gytautas Jasinevičius („Sostinė hockey“) ir Jokūbas Razmas (DKLRM).
Geriausi savo pozicijų žai­dėjai: rezultatyviausias ir geriausias puolėjas – Nikita Bruckij (DKLRM), geriausias gynėjas – Benas Simutis (DKLRM), geriausias vartininkas – Adrian Kubišin („Sostinė hockey“).
Apdovanojimus sportininkams teikė NVLRL vadovas Artūras Aleinikovas. DKLRM U15 komandos treneriai – Sergej Krumkač ir Vladimir Deev.

Red. inf.

