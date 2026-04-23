Elektrėnų „Versmės“ gimnazistai tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje

Elektrėnų „Versmės“ gimnazistai 2026 m. balandžio 8 d. dalyvavo Vilniuje vykusioje 8-tojoje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Auginkime atsparią kartą: vaikų ir jaunimo atsparumas aplinkos įtakoms ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui“, kurią organizavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Pasaulio sveikatos organizacijos biuras Lietuvoje, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje bei Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra.
Konferencijos tikslas – aptarti komercinių aplinkos veiksnių poveikį vaikų ir jaunimo sveikatai, ypatingą dėmesį skiriant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai, mitybos įpročiams ir skaitmeninės aplinkos įtakai.
Pirmojoje konferencijos dalyje pristatyti pranešimai apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žalą bei jaunimo emocinės sveikatos iššūkius.
Antrojoje konferencijos dalyje ypatingas dėmesys skirtas mokinių iniciatyvoms. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokinės Lėja Varaniūtė, Ugnė Dediuchina, Ugnė Jankūnaitė ir Smiltė Klimaitė, kurių pranešimo vadovės – visuomenės sveikatos specialistė Renata Šliužaitė ir socialinė Aušra Gaučienė, pristatė pranešimą „Rinkis sąmoningai – mokykla be žalingų įpročių“, t. y. inovatyvi prevencinė priemonė – virtualaus pabėgimo kambario edukacija „Ištrūkti iš priklausomybės“. Programėlė skirta 7–10 klasių mokiniams ir padeda atpažinti priklausomybių rizikos veiksnius, stiprina atsparumą socialiniam spaudimui bei ugdo sąmoningo pasirinkimo kompetencijas. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas tarp paauglių Lietuvoje išlieka aktuali problema, todėl mokyklose būtinos inovatyvios, patirtimi grįstos prevencinės priemonės. Virtualaus pabėgimo kambario metodika leistų mokiniams modeliuoti realias situacijas, analizuoti sprendimų pasekmes ir reflektuoti elgesio alternatyvas saugioje aplinkoje.
Trečiojoje konferencijos dalyje nagrinėtas kompleksinis sveikatą stiprinančios mokyklos modelis bei aptartas socialinių tinklų poveikis vaikų ir paauglių sveikatai.
Konferencijos pabaigoje apibendrinta, kad vaikų ir jaunimo atsparumo stiprinimas reikalauja nuoseklaus tarpsektorinio bendradarbiavimo, inovatyvių ugdymo metodų taikymo bei aktyvaus jaunimo įsitraukimo į sveikatos stiprinimo veiklas.
Visuomenės specialistė R. Šliužaitė ir socialinė pedagogė A. Gaučienė