Elektrėnai nevietinių akimis

Deimantė Jančiūnaitė
Žurnalisto DNR užkoduota akylai stebėti pasaulį, domėtis juo bei atrasti kažką įdomaus, ką galėtum papasakoti ir kitiems. Gera pasidalinti ta gerąja pamatyta bei išgirsta informacija kartu su Jumis. Šią vasarą Elektrėnų vardas skamba ir už miesto bei savivaldybės ribų. Mūsų miestas minimas LRT tinklalaidėje-laidoje „Ramūnas Zilnys kalbina“ bei japono tinklaraštininko Kotaro Hisado „Youtube“ kanale esančiame vaizdo įraše.
Rinktųsi gyventi Elektrėnuose
„Man labiausiai gal patiktų gyventi Elektrėnuose”, – atsako į žurnalisto Ramūno Zilnio užduotą klausimą, ar yra miesto, ar priemiesčio žmogus, viena iš populiariausių šių dienų Lietuvos scenos atlikėjų GJan (Greta Jančytė), jau rugpjūčio 23-ąją surengsianti koncertą Vilniaus Kalnų parke. Laidos „Ramūnas Zilnys kalbina“, transliuojamos LRT „Youtube” kanale, vedėjui toliau tęsus pokalbį bei pasiteiravus, kodėl atlikėja norėtų gyventi būtent Elektrėnuose, ji sako mananti, jog čia patogus susisiekimas, graži gamta bei rami aplinka. „Nežinau, kodėl taip pagalvojau, bet ten tikrai geras susisiekimas, ežeras, miškai”, – patrauklius mūsų miesto kriterijus įvardija atlikėja GJan. LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius bei šios laidos vedėjas R. Zilnys toliau vystė pokalbį: „Jie tave garbės piliete paskelbs, jei pamatys šitą tinklalaidę ir supras, jog tave galima ten (į Elektrėnus – red.) prisivilioti. Tu esi pirmas žinomas žmogus, kurį aš kalbinau, pasakęs, kad norėtų gyventi Elektrėnuose. Čia yra nuostabu. Faina, kai nutinka pirmi kartai (šypsosi).“ Išties, netikėta ir smagu, jog Ramūno Zilnio ir dainininkės GJan pokalbyje apie muziką, būsimąjį koncertą Kalnų parke bei ateities muzikinius planus, kalba pasisuko ir apie patrauklią vietą gyventi Lietuvoje – Elektrėnus. Svajokime drąsiai, gal ir pavyks, kaip sakė žurnalistas R. Zilnys, atlikėją GJan prisivilioti į mūsų miestą.
Elektrėnai vaizdo tinklaraštininko Kotaro akimis
Prieš kelias savaites taip pat „Youtube“ platformoje pasirodė vaizdo įrašas apie Elektrėnus. Mūsų miestą aplankė Japonijoje gyvenantis, bet Lietuvai sentimentų negailintis, tinklaraštininkas Kotaro Hisada. Prieš daugiau nei dešimtmetį pirmą kartą aplankęs mūsų šalį, jis Lietuvą įsimylėjo iš pirmo žvilgsnio. Pažymi, kad daugiau nei trisdešimt kartų jau yra apsilankęs mūsų šalyje t. y. apie tris-keturis vizitus per metus. Jis keliauja bei įamžina savo išvykas ne tik po Lietuvos didmiesčius, bet užsuka ir į mažesnius miestus bei miestelius. Kotaro laisvai kalba lietuviškai (lietuvių kalbos pradėjo mokytis nuo 2013 metų), o ir šia kalba kuria vaizdo įrašus savo „Youtube“ kanale „Kotaro Hisada (Lietuva)“, turinčiame beveik 23 tūkstančius prenumeratorių.
Atvyko pasiruošęs
Vaizdo įrašas, kuriame Kotaro lankosi Elektrėnuose, pavadintas – „Japonas buvo sužavėtas Elektrėnų marėmis Elektrėnuose.“ Apie pusvalandžio trukmės vaizdo įraše galime „virtualiai“ pasivaikščioti po miestą bei jį pamatyti kitomis, čia negyvenančio žmogaus, akimis. Kas nustebino, peržiūrėjus šį vaizdo įrašą, tai, kad Kotaro buvo pasidaręs „namų darbus“ – surinkęs pakankamai daug informacijos apie Elektrėnus, todėl, galima sakyti, jog tai yra ne tik pramoginis vaizdo įrašas, bet ir suteikiantis šiek tiek naudingos informacijos. Buvo įdomu klausytis turinio kūrėjo pasakojimo vaizdo įrašo formatu, kuriame ne tik buvo galima buvo naujai atrasti Elektrėnus, bet ir sužinoti, kad tarp Japonijos ir Elektrėnų esti ne tik skirtumų, bet yra ir panašumų. Žinoma, pagrindinis skirtumas – gyventojų skaičius. Radęs informacijos, jog Elektrėnuose gyvena apie 12 tūkstančių žmonių, Kotaro susimąsto, ar tai mažai, ar palyginus daug kaip Lietuvai… Vienas iš pastebėjimų, išreikštas minėtame vaizdo įraše, jog Elektrėnai yra jaunesni už Kotaro tėvus, gimusius 1959 metais. Be to, vaizdo įraše buvo pasakojama, kad ir Japonijoje XX a. 7-8 dešimtmečiuose, siekiant plėsti elektros gamybos pajėgumus ir dėl to statant hidroelektrines, buvo užliejami kaimai. Japonas vis tik pastebėjo, kad jo gimtojoje šalyje ledo ritulys yra nepopuliarus sportas, todėl apie jį negalintis daug ko pasakyti.
Ne tik aplankė vietas, bet ir sutiko fanų
Keliautojui mūsų mieste labiausiai patiko du objektai. Pirmasis – Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčia, kurią įvardijo, kaip vieną įspūdingiausių bažnyčių visoje Lietuvoje. Apie antrąjį sužavėjusį objektą jau galime spręsti ir iš vaizdo įrašo pavadinimo – „Japonas buvo sužavėtas Elektrėnų marėmis Elektrėnuose“, kuriame kalbama apie Elektrėnų marias. Kotaro įvardijo, kad jam labai gražus marių bei gamtos peizažas, skaidrus vanduo. Vaizdo įraše matyti, kad jis prie marių vis grįždavo ir grįždavo. Keliautoją nustebino ir tai, kad Elektrėnuose sutiko net tris savo gerbėjus, kurie aktyviai seka jo keliones bei peržiūri kiekvieną vaizdo įrašą.
Buvo ir nesklandumų
Kotaro, kelionėje aplink Elektrėnus, vis ieškojo įsigyti šalto gėrimo, kadangi buvo karšta diena (išties šią vasarą toks oras retenybė). Neįvardijo, kokio gėrimo tiksliai ieškojo, bet jam šioje paieškoje nesisekė – aplankė ir prakybos centrus ir netgi mažesniąsias parduotuves, įsikūrusias daugiabučių pirmuosiuose aukštuose, tačiau paieškos buvo bevaisės. Po ilgų ieškojimų, paplūdimyje vis tik pavyko nusipirkti šaltos kavos. Kotarui pasirodė labai keista, jog taip ilgai užtruko, ieškodamas, kur galėtų įsigyti šaltą gėrimą. Vaizdo įraše dalijosi, jog tos paieškos ir karšta diena jį ypač išvargino, bet Elektrėnai jam paliko gerą įspūdį. Telieka pasidžiaugti, kad mūsų miestas yra patrauklus ir užsieniečiams, kurie mielai renkasi aplankyti ir Elektrėnus, kaip sakoma, miestą tarp keturių sostinių. Tikimės, kad Kotaras į mūsų miestą užsuks dar ne kartą.