Socialinio darbuotojo rūpestis – būti šalia

Nuotraukoje: Toks didelis Socialinių paslaugų skyriaus kolektyvas kartu su savivaldybės vadovais, paslaugų gavėjais, rėmėjais ir kitais šventės dalyviais, suprantančiais socialinių paslaugų teikimo svarbą

Julija Kirkilienė

Šiais metais švenčiame Elek­­trėnų savivaldybės ir jai pri­klausančių įstaigų įkūrimo 25-erių metų jubiliejus. Socialinių paslaugų centro šventiniame renginyje iškilo vienas svarbus klausimas: iš kur tuometiniams naujos savivaldybės vadovams buvo tiek drąsos dviem jaunoms moterims, dabartinei Socialinės paramos skyriaus vedėjai Violetai Šimkūnienei ir Socialinių paslaugų centro direktorei Dalytei Kutyrevienei, patikėti kurti tokią svarbią įstaigą – Elektrėnų socialinių paslaugų centrą. Per 25-erius metus keitėsi socialinės paslaugos, augo darbuotojų, paslaugų gavėjų skaičius bei paslaugų kokybė taip pat išaugo. Šiandienos rezultatų tos buvusios jaunos specialistės, pasak direktorės D. Kutyrevienės, pasiekė kartu keliaudamos socialiniuose labirintuose. Sėkmingai augti ir tobulėti padėjo energingas ir žingeidus kolektyvas, kaip savo kalboje sakė direktorė: „Kiekvienas tarsi po grūdelį į aruodą nešėme savo žinias, turimą patirtį ir toliau mokėmės“. Padėjo kitų rajonų specialistų, naujai surastų partnerių, savanorių patirtis ir, žinoma, savivaldybės vadovai, suteikę laisvę kurti ir davę naudingų patarimų. Pirmasis organizacijos pavadinimas – Slaugos ir socialinių paslaugų centras. Jau vien iš pavadinimo matėsi, kad tai mišrių paslaugų įstaiga, kurios darbuotojai visuomet dirbo lanksčiai, stengėsi atitikti žmonių lūkesčius, diegė nau­joves, vieni iš pirmųjų Lietuvoje pradėjo gyventojų namuose teikti ne tik socialinę pagalbą, bet ir slaugos, masažo paslaugas. 2000 metais organizaciją sudarė 6 padaliniai, buvo patvirtinti 59 darbuotojų etatai. Šiuo metu dirba 79 darbuotojai, teikiantys per 17 įvairių rūšių paslaugų. Direktorė prisimena, kaip darbuotojams trūko patalpų, įrangos, aiškių darbo modelių, bet juos visus vienijo tikėjimas, žinių siekimas ir supratimas apie šių paslaugų poreikį. Per tuos 25-erius metus Socialinių paslaugų centras persikėlė į naujas patalpas, kuriose, pasak direktorės, taip pat per ankšta pasidarė.


Pristatytas filmas apie socialinių darbuotojų kasdienybę
„Pagalba kitam žmogui yra viena iš esminių žmogiškumo išraiškų. Ji kyla ne iš pareigos, o iš gebėjimo matyti kitą kaip save – tokį pat trapų, ieškantį, kartais klumpantį, bet vertą dėmesio ir palaikymo. Padėti kitam reiškia pripažinti, kad mes visi esame susieti neregimais ryšiais ir nė vienas negyvena visiškai vienas“, – tokiais žodžiais renginį pradėjo Socialinių paslaugų centro darbuotoja Laima Jaruševičienė. Po įžanginių kalbų susirinkusiems buvo pristatytas darbuotojų Ramūno Ražano ir Erikos Stropienės sukurtas filmas apie socialinių paslaugų svarbą ir darbuotojų kasdienybę per visus 25-erius metus. „Kartais užtenka paklausti, kaip gyveni, kad žmogus suprastų, kad jis nėra paliktas vienas, kad jis kažkam rūpi“, – buvo sakoma šiame filme. Rūpesčio reikia pažeidžiamiausių socialinių grupių žmonėms: vaikams, amžėjantiems, sergantiems, vienišiems. Šis filmas taip ir pavadintas – „25 metai rūpestingų žingsnių“. Jame parodyta socialinių darbuotojų kasdienybė, nufilmuoti jaudinantys susitikimai su paslaugų gavėjais. Filmo pagrindinė mintis – kai žmogus negali išeiti į pasaulį, pasaulis ateina pas jį.
Paslaugas teikiančių žmonių tobulėjimui organizuojami įvairūs mokymai, išvykos, stengiamasi, kad juose tilptų profesionalumas, gerumas, empatija. Tai reiškia, kad darbuotojai supranta kitų jausmus. 15 min. trukmės filme šventės dalyviai pamatė daugumą teikiamų paslaugų ir jas teikiančių darbuotojų. Svarbiausia, kaip pa­brėžė direktorė D. Kutyrevienė, šis filmas yra padėka darbuotojams už visus tuos 25-erius metus darbo, už tai, kad savo atsidavimu jie gali keis­ti žmonių gyvenimus.


Apdovanoti ilgamečiai darbuotojai
Po filmo peržiūros bei savivalybės mero, savivaldybės atstovų ir kitų svečių sveikinimų, buvo apdovanoti daugiau nei 20 metų atsakingai dirbantys darbuotojai: Globos centro vedėja socialiniams reikalams, globos koordinatorė Daiva Bartosevičiūtė, vyriausioji finansininkė Danguolė Drandžilauskienė, individu­alios pri­e­žiūros darbuotoja, slaugy­to­jo padėjėja Stasė Gurskienė, psi­chologė, Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo Laima Jaruševičienė, indivi­dualios priežiūros darbuotojas Steponas Jatkauskas, individualios priežiūros darbuotoja, slaugytojo padėjėja Vanda Lukoševičienė, individualios priežiūros darbuotoja Ona Lankutienė, individualios priežiūros darbuotoja, slaugytojo padėjėja Loreta Matusevičienė, socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Judita Paškauskienė, Vievio vaikų dienos centro vedėja socialiniams reikalams Vilma Paškevičienė, pagalbos namuose padalinio vedėja socialiniams reikalams Jurgita Rosokackienė, individualios prie­žiūros darbuotojas Antanas Sed­leckas, individualios priežiūros darbuotoja Irena Stasiūnienė, virėja Marija Tamaševičienė, individu­alios priežiūros darbuotoja, slaugytojo padėjėja Virginija Zenkevičienė.

Įvairiaspalvė šventinė programa
Po apdovanojimų svečiai, tarp kurių buvo pirmieji ir dabartiniai bendradarbiai, socialinių paslaugų organizacijos, savanoriai, partneriai bei paslaugų gavėjai, išsakė daugybę padėkų, pasidalijo prisiminimais. Šventės pabaigoje veidoskaitos treneris, konsultantas ir knygų autorius Žydrūnas Sadauskas perskaitė trumpą pranešimą apie veidoskaitą ir patyrinėjo centro darbuotojų bei svečių veidus. Tarp rimtų ir smagių kalbų skambėjo atlikėjo Benigno Grybausko muzikiniai kūriniai. Jubiliejų vainikavo fotosesija ir šventinio torto ragavimas.


Tomo Maleckio nuotr.

