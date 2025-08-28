STRANGERS MC KARTOS KARTU II

Šiais metais Elektrėnų klubas „Strangers MC“, kurio oficialus pavadinimas „Baikerių klubas Klajokliai“, tęsia pernai pradėtą projektą – „Kartos kartu II“, vykdydami Elektrėnų savivaldybės Švietimo ir ugdymo programos priemonę 02.01.03.01 „Jaunimo politikos įgyvendinimas dalinai finansuojant jaunimo veiklos projektus“.
Klubo nariai ir jiems prijaučiantys, kurių amžius yra nuo 15 iki 70 metų, buriasi kartu. Veiklas paįvairinti, turiningai praleisti laiką bei į savo gretas pritraukti dar daugiau jaunimo padeda įgyvendinamas projektas „Kartos kartu II“. Šiais metais jaunųjų klubo narių iniciatyva buvo pateikta paraiška ir gautas finansavimas būtent šio projekto įgyvendinimui. Projekto vadovas Ovidijus Paulauskas jau ne pirmus metus skatina visą bendruomenę aktyviai dalyvauti iniciatyvose, pats aktyviai prisideda prie klubo įvairių veiklų organizavimo ir įgyvendinimo.
Iš numatytų projektų veiklų jau įgyvendintos dvi: kartingų varžybos ir baikerių tinklinio turnyras. Po „Strangers MC“ baikerių paplūdimio tinklinio čempionato viena iš šventės dalyvių Sandra Steponkevičiūtė socialiniuose tinkluose pasidalino savo įspūdžiais apie klubo narių bendrystę: „Ant dviejų ratų gimsta ypatingas pasaulis. Tai ne tik asfaltas po kojomis ar vėjas šonuose, bet kelias, sujungiantis širdis. Baikerių bendrystė ne pažintys, o ryšiai, užsimezgę per nuotykius, tylą ir ištikimybę. Važiuojant kartu net nereikia daug kalbų – pakanka žvilgsnio, rankos mosto ar paprasto gesto. Visi žinome, ką reiškia jausti laisvę, dalintis vaizdu už posūkio, sustoti tam, kad padėtum, arba tiesiog pabūtum šalia. Praleistas laikas kartu – ne tik kelionės kilometrai, bet ir gyvenimo akimirkos. Tai juokas degalinėje, dalinimasis pirštinėmis, kai kažkas pamiršo savąsias, ir tyli pagarba, kai važiuojame kolonoje už vieną iš mūsų, kurio jau nebėra.“ Džiugu, kuomet šią bendruomenę jungia ne tik bendros išvykos, bet ir bendri renginiai, projektai. Juk laikas, praleistas kartu, svarbus bet kokiame amžiuje.
Rugpjūčio 16 dieną „Strangers MC“ klubo narių laukia suplanuota išvyka į Motociklų muziejų. Baikerių pagrindinis tikslas – važiuoti motociklais bendrystėje. Juk Sandra rašė: „Kiekviena bendra išvyka – priminimas, kad važiuojame ne vieni. Esame šeima, kurios neriša kraujas, bet jungia vėjas, kelias ir širdis.“
Projekto „Kartos kartu II“ organizacinė grupė