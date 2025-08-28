STRANGERS MC KARTOS KARTU II

STRANGERS MC KARTOS KARTU II

Šiais metais Elektrėnų klubas „Strangers MC“, kurio oficialus pavadinimas „Baikerių klubas Klajokliai“, tęsia pernai pradėtą projektą – „Kartos kartu II“, vykdydami Elektrėnų savivaldybės Švietimo ir ugdymo programos priemonę 02.01.03.01 „Jaunimo politikos įgyvendinimas dalinai finansuojant jaunimo veiklos projektus“.

Strangers MC baikerių paplūdimio tinklinio čempionato 2025 dalyviai

Klubo nariai ir jiems prijaučiantys, kurių amžius yra nuo 15 iki 70 metų, buriasi kartu. Veiklas paįvairinti, turiningai praleisti laiką bei į savo gretas pritraukti dar daugiau jaunimo padeda įgyvendinamas projektas „Kartos kartu II“. Šiais metais jaunųjų klubo narių iniciatyva buvo pateikta paraiška ir gautas finansavimas būtent šio projekto įgyvendinimui. Projekto vadovas Ovidijus Paulauskas jau ne pirmus metus skatina visą bendruo­menę aktyviai dalyvauti iniciatyvose, pats aktyviai prisideda prie klubo įvairių veiklų organizavimo ir įgyvendinimo.
Iš numatytų projektų veiklų jau įgyvendintos dvi: kartingų varžybos ir baikerių tinklinio turnyras. Po „Strangers MC“ baikerių paplūdimio tinklinio čempionato viena iš šventės dalyvių Sandra Steponkevičiūtė socialiniuose tinkluose pasidalino savo įspūdžiais apie klubo narių bendrystę: „Ant dviejų ratų gimsta ypatingas pasaulis. Tai ne tik asfaltas po kojomis ar vėjas šonuose, bet kelias, sujungiantis širdis. Baikerių bendrystė ne pažintys, o ryšiai, užsimezgę per nuotykius, tylą ir ištikimybę. Važiuojant kartu net nereikia daug kalbų – pakanka žvilgsnio, rankos mosto ar paprasto gesto. Visi žinome, ką reiškia jausti laisvę, dalintis vaizdu už posūkio, sustoti tam, kad padėtum, arba tiesiog pabūtum šalia. Praleistas laikas kartu – ne tik kelionės kilometrai, bet ir gyvenimo akimirkos. Tai juokas degalinėje, dalinimasis pirštinėmis, kai kažkas pamiršo savąsias, ir tyli pagarba, kai važiuojame kolonoje už vieną iš mūsų, kurio jau nebėra.“ Džiugu, kuomet šią bendruomenę jungia ne tik bendros išvykos, bet ir bendri renginiai, projektai. Juk laikas, praleistas kartu, svarbus bet kokiame amžiuje.
Rugpjūčio 16 dieną „Strangers MC“ klubo narių laukia suplanuota išvyka į Motociklų muziejų. Baikerių pagrindinis tikslas – važiuoti motociklais bendrystėje. Juk Sandra rašė: „Kiekviena bendra išvyka – priminimas, kad važiuojame ne vieni. Esame šeima, kurios neriša kraujas, bet jungia vėjas, kelias ir širdis.“

Projekto „Kartos kartu II“ organizacinė grupė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

STRANGERS MC KARTOS KARTU II
Greta Suslavičiūtė Elektrėnus perkėlė į komiksų erdvę
Blusturgis – ne tik puiki vieta sutaupyti, bet ir būdas suartinti bendruomenę
Idėja savaitgaliui: nuo Neries vingių iki Velnio duobės – per legendas, miškus ir piliakalnius

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Koncertas „Ežero muzika“. Atlikėjas Tomas Loiba
Vaikų ir jaunimo menų festivalis 2025
Elektrėnų bliuzo ir džiazo festivalis „Jaunystė“ grįžta – dvi dienos muzikos ir bendrystės
Grabijolams – 230

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas Nr. 41
Europos pulsas nr. 40
Europos pulsas nr. 39
Europos pulsas nr. 38

Europos Pulsas

Europos pulsas Nr. 42
Europos pulsas nr. 40
Europos pulsas nr. 39
Europos pulsas nr. 38