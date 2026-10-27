„E-pirmadienis.lt“ atkeliauja į Lietuvą: vienoje vietoje – daugybės el. parduotuvių nuolaidos

Ieškant geriausių kainų internete neretai tenka peržiūrėti ne vieną elektroninę parduotuvę, palyginti skirtingus pasiūlymus ir patikrinti, ar nuolaida iš tiesų verta dėmesio. O kas, jei daugybės parduotuvių akcijas būtų galima rasti vienoje vietoje? Lapkričio 9 dieną Lietuvoje pirmą kartą startuos „E-pirmadienis“ – elektroninės prekybos iniciatyva, jau ne vienerius metus sėkmingai organizuojama Estijoje. Į Lietuvą ir Latviją žengiantis projektas sieks palengvinti nuolaidų paiešką ir ilgainiui tapti nauja apsipirkimo internetu tradicija.
„E-pirmadienis“ – tai speciali elektroninės prekybos nuolaidų diena, kurios metu skirtingų internetinių parduotuvių pasiūlymai bus pristatomi vienoje platformoje. Pirkėjams nebereikės patiems ieškoti akcijų įvairiose svetainėse, naujienlaiškiuose ar socialiniuose tinkluose – aktualius pasiūlymus jie galės patogiai peržiūrėti vienoje vietoje.
Pasak „E-pirmadienis.lt“ reklamos projekto vadovės Dianos Skužinskaitės-Lapinskienės, Lietuvoje startuojanti iniciatyva remiasi jau išbandytu veiklos modeliu ir ilgamete Estijos kolegų patirtimi.
„Ši iniciatyva gimė Estijoje, kur mūsų kolegos ją sėkmingai organizuoja jau daugelį metų, bendradarbiaudami su Estijos elektroninės prekybos asociacija. Estijoje „E-pirmadienis“ įprastai vyksta keturis kartus per metus, todėl tai nėra vienkartinė akcija, o tęstinis projektas, turintis savo tradicijas ir sukauptą patirtį. Šiemet žengiame svarbų žingsnį – lapkričio 9 dieną „E-pirmadienis“ pirmą kartą vyks Lietuvoje ir Latvijoje“, – pasakoja D. Skužinskaitė-Lapinskienė.
Ką naujo pirkėjams pasiūlys „E-pirmadienis“?
Lapkričio 9 dieną apsilankę „E-pirmadienis.lt“ svetainėje pirkėjai ras pagal prekių kategorijas suskirstytus elektroninių parduotuvių pasiūlymus. Prie kiekvienos dalyvaujančios parduotuvės bus pateikiamas jos logotipas, trumpas pasiūlymo pristatymas ir išsamesnė informacija apie pagrindines nuolaidos sąlygas. Taip pirkėjai galės greičiau peržiūrėti juos dominančias akcijas ir išsirinkti aktualiausius pasiūlymus.
Pasiūlymų įvairovė bus plati – nuo elektronikos, drabužių, avalynės, kosmetikos ir grožio prekių iki namų apyvokos, interjero, sporto ar vaikams skirtų prekių. Be to, iniciatyvoje galės dalyvauti ne tik elektroninės parduotuvės, bet ir paslaugų sektoriaus įmonės – IT, finansų, draudimo, telekomunikacijų, sveikatos bei kitų sričių paslaugų teikėjai.
Taigi „E-pirmadienis“ suteiks galimybę vienoje vietoje atrasti nuolaidų ne tik įvairioms prekėms, bet ir paslaugoms.
Tačiau patraukli kaina – dar ne viskas, į ką verta atkreipti dėmesį apsiperkant internetu. Ne mažiau svarbu žinoti, ar elektroninė parduotuvė yra patikima, todėl vienas iš „E-pirmadienio“ prioritetų – skatinti saugesnį apsipirkimą.
„Šiandien vartotojui svarbu ne tik rasti gerą kainą, bet ir žinoti, kad perka iš patikimos elektroninės parduotuvės. Vienas pagrindinių mūsų prioritetų – saugesnio apsipirkimo skatinimas, todėl prieš patvirtinant parduotuvės dalyvavimą projekte esame numatę jos duomenų ir patikimumo vertinimą. Siekiame, kad platformoje būtų pristatomi atsakingai veikiantys verslai, o žmonės „E-pirmadienio“ lauktų ne tik dėl gerų pasiūlymų, bet ir dėl galimybės patogiau atrasti patikimas elektronines parduotuves“, – teigia projekto vadovė.
Lietuvos verslams – galimybė prisijungti prie Baltijos šalių iniciatyvos
„E-pirmadienio“ startas atveria naujų galimybių ir Lietuvos elektroninės prekybos verslams. Dalyvaudami iniciatyvoje prekybininkai galės pristatyti savo pasiūlymus platesnei potencialių pirkėjų auditorijai ir tapti Baltijos šalyse plėtojamo elektroninės prekybos projekto dalimi.
Prie iniciatyvos žinomumo didinimo jau prisideda elektroninės prekybos sektoriuje veikiančios bendrovės „Montonio“, „Omniva“ ir DPD. Jos informaciją apie projektą išplatino savo verslo klientams Baltijos šalyse.
Pasak D. Skužinskaitės-Lapinskienės, pirmasis „E-pirmadienis“ Lietuvoje suteikia galimybę vietos verslams prisidėti prie naujos elektroninės prekybos tradicijos kūrimo nuo pat jos pradžios.
„Estijoje šis projektas jau turi ilgametę tradiciją, o mūsų ambicija – kad jis taptų laukiamu elektroninės prekybos įvykiu ir Lietuvoje. Tikiu, kad kartu su elektroninėmis parduotuvėmis galime sukurti iniciatyvą, kuri būtų naudinga ir verslams, ir pirkėjams, o svarbiausia – skatintų pasitikėjimą elektronine prekyba“, – teigia ji.
Elektroninės parduotuvės, norinčios dalyvauti pirmajame Lietuvos „E-pirmadienyje“, kviečiamos registruotis iki spalio 29 dienos, 00.00 val., svetainėje „E-pirmadienis.lt“.