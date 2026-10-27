Rugsėjo 26-osios vakarą bibliotekoje tvyrojo ypatinga nuotaika – tokia, kai norisi stabtelėti, prisiminti, pabūti kartu ir iš naujo pažvelgti į tai, kas mums brangu. Jau ne vienus metus bibliotekoje rengiama tradicinė vakaronė „Ruduo vėl barsto nostalgijos auksą“ šiemet nuskambėjo kiek kitaip. Į vakaronę gausiai susibūrusiems žmonėms atėjęs ruduo tą vakarą dovanojo ne tik savo auksines spalvas, bet ir muziką, poeziją, prisiminimus bei bendrystę.
Į vakaronę susirinko pilna salė žiūrovų. Tai buvo gražus patvirtinimas, kad žmonėms reikia tokių vakarų – šiltų, prasmingų, leidžiančių pabūti kartu ir bent trumpam sugrįžti į tai, kas brangu. O tie, kurie negalėjo būti kartu bibliotekoje, vakaronę galėjo stebėti tiesiogiai – renginys buvo transliuojamas bibliotekos „Facebook“ paskyroje, tad nostalgijos ir prisiminimų vakaras pasiekė žiūrovus ir už bibliotekos sienų.
Ankstesnėse vakaronėse susitikdavome su poetais, rašytojais, klausydavomės jų kūrybos ir minčių. Šiemet nusprendėme pakviesti kitokius svečius – kapelą „Pylimėlį“. Jos atliekami romansai, smuiko melodijos tarsi savaime nukėlė į kitą laiką – į jaunystės prisiminimus, artimų žmonių pasakojimus, į tai, kas išlieka mūsų atmintyje, net ir bėgant metams.
Ypatingą vakaro dalį dovanojo jaunimas. Iš bibliotekos lankytojų suneštų senų nuotraukų buvo sukurtas filmukas, tapęs savotiška mūsų bibliotekos, bendruomenės ir krašto atminties knyga. Ekrane atgijo pastato, kuriame šiandien esame įsikūrę, istorija. Nuotraukose pamatėme žmones, kurių jau nebėra tarp mūsų, tačiau jų gyvenimo akimirkos, veidai, šypsenos ir darbai liko užfiksuoti ir šiandien tapo mūsų bendros istorijos dalimi.
Žiūrėdami filmuką supratome, kad istorija nėra vien datos ir faktai. Ji – tai žmonės. Jų gyvenimai, susitikimai, šventės, kasdieniai darbai, namai ir akimirkos, kurias kartais tik viena sena nuotrauka gali išsaugoti dešimtmečiams. O greta praeities kūrėsi ir dabartis – istorija, kurią jau šiandien rašome mes patys.
Žodis, muzika, nuotraukos ir prisiminimai susiliejo į vieną šiltą vakarą, kuriame buvo vietos ir šypsenai, ir susimąstymui, ir tam ypatingam jausmui, kurį vadiname nostalgija.
Atrodė, kad tą vakarą ruduo iš tiesų barstė savo auksą – ne tik už lango, bet ir mūsų prisiminimuose. Kiekviena daina, kiekvienas poezijos posmas, kiekviena nuotrauka priminė, kokia turtinga yra mūsų bendruomenės atmintis ir kaip svarbu ją saugoti bei perduoti jaunesnei kartai.
Nuoširdžiai dėkojame kapelai „Pylimėlis“, smuikininkei Simonai, studijos „Fototema“ jaunuoliams, skaitovėms Violetai ir Virginijai, Pylimų kaimo bendruomenės pirmininkui Modestui Važnevičiui, animatorei Snieguolei už bibliotekos idėjų įgyvendinimą, pagalbą ir nuoširdų bendradarbiavimą. Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šio vakaro organizavimo, dalijosi nuotraukomis, prisiminimais, savo laiku ir geru žodžiu.
Tegul tokie vakarai būna tiltas tarp kartų – tarp tų, kurie jau paliko savo pėdsaką mūsų istorijoje, tų, kurie ją saugo, ir jaunų žmonių, kurie šiandien kuria naujus prisiminimus.
Juk kol prisimename, tol žmonės, vietos ir gražios akimirkos lieka gyvi. O kol kuriame – mūsų istorija tęsiasi.
Janina Kandratavičienė,
Elektrėnų SVB Pylimų bibliotekos
Vyrs. bibliotekininkė