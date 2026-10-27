Ruduo vėl barsto nostalgijos auksą

Ruduo vėl barsto nostalgijos auksą

Rugsėjo 26-osios vakarą bibliotekoje tvyrojo ypatinga nuo­taika – tokia, kai norisi stabtelėti, prisiminti, pabūti kartu ir iš ­naujo pažvelgti į tai, kas mums brangu. Jau ne vienus metus bibliotekoje rengiama tradicinė vakaronė „Ruduo vėl barsto nostalgijos auksą“ šiemet nuskambėjo kiek kitaip. Į vakaronę gausiai susibūrusiems žmonėms atėjęs ruduo tą vakarą dovanojo ne tik savo auksines spalvas, bet ir muziką, poeziją, prisiminimus bei bendrystę.
Į vakaronę susirinko pilna salė žiūrovų. Tai buvo gražus pa­tvirtinimas, kad žmonėms reikia tokių vakarų – šiltų, prasmingų, leidžiančių pabūti kartu ir bent trumpam sugrįžti į tai, kas brangu. O tie, kurie negalėjo būti kartu bibliotekoje, vakaronę galėjo stebėti tiesiogiai – renginys buvo transliuojamas bibliotekos „Facebook“ paskyroje, tad nostalgijos ir prisiminimų vakaras pasie­kė žiūrovus ir už bibliotekos sienų.
Ankstesnėse vakaronėse susi­tikdavome su poetais, rašytojais, klausydavomės jų kūrybos ir minčių. Šiemet nusprendėme pa­kviesti kitokius svečius – kapelą „Pylimėlį“. Jos atliekami romansai, smuiko melodijos tarsi savaime nukėlė į kitą laiką – į jaunystės ­prisiminimus, artimų žmonių pasakojimus, į tai, kas išlieka mūsų atmintyje, net ir bėgant metams.
Ypatingą vakaro dalį dovanojo jaunimas. Iš bibliotekos lankytojų suneštų senų nuotraukų buvo sukurtas filmukas, tapęs savotiška mūsų bibliotekos, bendruomenės ir krašto atminties knyga. Ekrane atgijo pastato, kuriame šiandien esame įsikūrę, istorija. Nuotraukose pamatėme žmones, kurių jau nebėra tarp mūsų, tačiau jų gyvenimo akimirkos, veidai, šypsenos ir darbai liko užfiksuoti ir šiandien tapo mūsų bendros istorijos ­dalimi.
Žiūrėdami filmuką supratome, kad istorija nėra vien datos ir faktai. Ji – tai žmonės. Jų gyvenimai, susitikimai, šventės, kasdieniai darbai, namai ir akimirkos, kurias kartais tik viena sena nuotrauka gali išsaugoti dešimtmečiams. O greta praeities kūrėsi ir dabartis – istorija, kurią jau šiandien rašome mes patys.
Žodis, muzika, nuotraukos ir prisiminimai susiliejo į vieną šiltą vakarą, kuriame buvo vietos ir šypsenai, ir susimąstymui, ir tam ypatingam jausmui, kurį vadiname nostalgija.
Atrodė, kad tą vakarą ruduo iš tiesų barstė savo auksą – ne tik už lango, bet ir mūsų prisiminimuose. Kiekviena daina, kiekvienas poe­zijos posmas, kiekviena nuotrauka priminė, kokia turtinga yra mūsų bendruomenės atmintis ir kaip svarbu ją saugoti bei perduoti jaunesnei kartai.
Nuoširdžiai dėkojame kapelai „Pylimėlis“, smuikininkei Simonai, studijos „Fototema“ jaunuoliams, skaitovėms Violetai ir Virginijai, Pylimų kaimo bendruomenės pirmininkui Modestui Važnevičiui, animatorei Snieguolei už bibliotekos idėjų įgy­vendinimą, pagalbą ir nuoširdų bendradarbiavimą. Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šio vakaro organizavimo, dalijosi nuotraukomis, prisiminimais, savo laiku ir geru žodžiu.
Tegul tokie vakarai būna tiltas tarp kartų – tarp tų, kurie jau ­paliko savo pėdsaką mūsų istorijoje, tų, kurie ją saugo, ir jaunų žmonių, kurie šiandien kuria ­naujus prisiminimus.
Juk kol prisimename, tol žmonės, vietos ir gražios akimirkos lieka gyvi. O kol kuriame – mūsų istorija tęsiasi.

Janina Kandratavičienė,
Elektrėnų SVB Pylimų bibliotekos
Vyrs. bibliotekininkė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

„E-pirmadienis.lt“ atkeliauja į Lietuvą: vienoje vietoje – daugybės el. parduotuvių nuolaidos
Ruduo vėl barsto nostalgijos auksą
Įspūdinga kelionė į Pažaislio vienuolyną
Konferencija IŠGIRSTI. SUPRASTI. VEIKTI – mokyklų patirtys stiprinant jaunimo psichikos sveikatą!

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Lapkričio 6-ąją Elektrėnuose – „Miuziklų vakaras“
Telefoniniai sukčiai nesnaudžia
Komedija„(Ne)ištikimybės spąstai“
Fotografijos konkurso „Daina per fotoobjektyvą“ finalas

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44