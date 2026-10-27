Kokio dydžio lovą rinktis?

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Renkantis naują lovą, dažniausiai pirmiausia atkreipiamas dėmesys į jos dizainą, spalvą ir medžiagas. Tačiau vienas svarbiausių kriterijų yra lovos dydis. Net ir stilingiausia lova nebus patogi, jeigu joje trūks vietos miegui arba ji užims pernelyg daug kambario erdvės. Todėl prieš įsigyjant naują baldą svarbu įvertinti miegamojo plotą, miegančių žmonių skaičių ir individualius įpročius.
Populiariausi lovų dydžiai
Miegamojo lovos gaminamos įvairių matmenų, todėl pasirinkimas priklauso nuo to, kam jos bus naudojamos ir kiek vietos yra kambaryje.
Viengulės lovos – 90×200 ir 120×200 cm
90×200 cm lova dažniausiai pasirenkama vienam žmogui. Tai praktiškas variantas vaikų, paauglių, svečių ar nedideliems miegamiesiems. Tokia lova neužima daug vietos ir leidžia funkcionaliau suplanuoti kambario erdvę. 120×200 cm lova yra platesnė, todėl suteikia daugiau judėjimo laisvės. Ji gali būti tinkama vienam suaugusiajam, kuris mėgsta erdviau miegoti.
Dvigulės lovos – 140×200 ir 160×200 cm
140×200 cm lova laikoma kompaktišku dviguliu variantu. Ji gali tikti mažesniam miegamajam, tačiau dviem žmonėms ilgainiui gali pritrūkti vietos. 160×200 cm lova yra vienas universaliausių pasirinkimų poroms. Toks dydis suteikia pakankamai erdvės dviem žmonėms ir dažniausiai lengvai pritaikomas standartinio dydžio miegamajame.
Didelės lovos – 180×200 ir 200×200 cm
180×200 cm lova yra tinkamas pasirinkimas poroms, vertinančioms erdvumą. Didesnis plotis leidžia laisviau keisti miegojimo pozą ir mažina tikimybę trukdyti šalia miegančiam žmogui. 200×200 cm lova suteikia dar daugiau vietos, tačiau tokiam baldui reikia erdvesnio kambario. Prieš įsigyjant tokio dydžio lovą svarbu įsitikinti, kad aplink ją liks pakankamai vietos judėjimui.
Kaip pasirinkti lovos dydį pagal miegamojo plotą?
Lovos dydis turi būti proporcingas kambario erdvei. Pernelyg didelis baldas gali apsunkinti judėjimą, užstoti spintas ar trukdyti atidaryti duris. Planuojant miegamojo išdėstymą, rekomenduojama palikti maždaug 60–70 cm pločio praėjimus pagrindinėse judėjimo vietose, jeigu kambario plotas tai leidžia. Toks atstumas leidžia patogiau prieiti prie lovos, pasikloti patalynę ir naudotis kitais baldais. Svarbu nepamiršti, kad nurodyti lovos matmenys dažnai reiškia čiužinio dydį. Išoriniai lovos rėmo matmenys gali būti didesni dėl galvūgalio, šoninių dalių ir kitų konstrukcinių elementų.
Kokią lovą rinktis vienam žmogui, o kokią – porai?
Vienam žmogui dažniausiai pakanka 90×200 cm lovos, tačiau mėgstantiems daugiau erdvės verta apsvarstyti 120×200 ar 140×200 cm modelius. Poroms optimalus pasirinkimas dažnai yra 160×200 cm arba 180×200 cm lova. Jeigu abu žmonės mėgsta daugiau erdvės arba vienas iš jų dažnai vartosi, platesnė lova gali būti gerokai patogesnė. Ieškant skirtingų dizaino sprendimų verta apžiūrėti Auraplus miegamojo lovos asortimentą ir įvertinti modelių matmenis, konstrukciją bei derėjimą prie kambario interjero.
Į ką atkreipti dėmesį, be lovos dydžio?
Renkantis lovą svarbūs ir kiti kriterijai. Vienas jų – lovos aukštis. Aukštesnė lova kai kuriems žmonėms gali būti patogesnė atsisėsti ir atsistoti, o žemesnė vizualiai suteikia kambariui daugiau erdvės. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į lovos konstrukcijos stabilumą, grotelių tipą ir suderinamumą su pasirinktu čiužiniu. Jeigu miegamajame trūksta vietos daiktams laikyti, praktišku sprendimu gali tapti lova su patalynės dėže. Joje galima laikyti atsarginę patalynę, sezoninius tekstilės gaminius ir kitus rečiau naudojamus daiktus.
Kaip neapsirikti renkantis lovos dydį?
Prieš perkant rekomenduojama išmatuoti kambarį ir pasižymėti planuojamos lovos išorinius matmenis. Naudinga įvertinti durų, langų, spintų ir radiatorių vietas. Taip pat reikėtų patikrinti, ar lovos dalis bus patogu įnešti į patalpą. Renkantis lovos ilgį svarbu atsižvelgti į žmogaus ūgį. Paprastai rekomenduojama, kad miegamoji vieta būtų bent 15–20 cm ilgesnė už miegančiojo ūgį. Tinkamas lovos dydis leidžia sukurti patogią ir funkcionalią miego erdvę. Todėl svarbu ne tik pasirinkti patinkantį dizainą, bet ir įvertinti praktinius aspektus, kurie turės įtakos kasdieniam komfortui.