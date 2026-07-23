Ketvirtoji vasaros poezijos šventė Grabijoluose

Ketvirtoji vasaros poezijos šventė Grabijoluose

Klubo nariai su svečiais

 

Ilgai nepasimirš graži šventė nuostabiame Grabijolų kaimelyje. Vis dar atplaukia puikios­ ­naujos nuotraukos tarsi upeliais, nes dangus šįkart panoro pašventinti mus gausiu lietumi. Galbūt todėl, kad dar ilgai gyvuotų Regioninis Elektrėnų literatų klubas „Strėva“, kuris 25 metų proga pristatė savo jubiliejinį almana­chą „Atodūsių verpetuose“. Šiltas ­vasaros lietus nieko neišgąsdino, eilės byrėjo į lašų ritmą, dainos kilo į dangų, skambėjo ir plaukė tarp debesėlių… Lyg saulutės spindulys renginį papuošė miela, visada ir visur laukiama Europos Parlamento nario Aurelijaus Verygos padėjėja Aušra Daugėlienė. Kaip tiko jos atvežtos dovanos nuo gerb. Aurelijaus – skėčiai.

A. Vyšniauskas ir V. Dobrovolskienė su A. Daugėliene (centre)
A. Vyšniauskas ir V. Dobrovolskienė su A. Daugėliene (centre)


Renginys prasidėjo strėviečių sveikinimu šventės dalyviams, at­vykusiems iš Birštono, Mari­jampolės, Kalvarijos, Kauno, Vilniaus, Gražiškių, Veiverių, Radviliškio, Kelmės, ir Grabijolų bei Kazokiškių bendruomenių nariams. Nuskambėjo ne tik gražūs žodžiai, bet ir švelni varpelių melodija, kuri tarsi simbolizavo, kad mintys apie renginį pasklis po ­Lietuvą. Mielas mažų varpelių skambesys poetų rankose kvietė ­su­klusti ir įtraukė visus į besilie­jan­čių eilėraščių versmę.
Mintimis apie renginį Grabijoluose pasidalijo Europos Parlamento nario Aurelijaus Verygos padėjėja Aušra Daugėlienė: „Lietaus lydima, tačiau jauki ir autentiška vidudienio poezijos šventė Grabijolų kaime dar kartą priminė, kad tikrų kultūros mylėtojų neišgąsdins net vasaros išdaigininkas lietus. Nepabūgę jo, Regio­ninio Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ nariai ir iš įvairių Lietuvos kampelių susirinkę poetai dovanojo emocingą žodį ir bendrystę. Neries vingyje skambėjo lietuviška daina, poezija, juokas ir pokalbiai. Šventę vedė Vilija Dobrovols­kie­nė ir Arvydas Vyšniauskas, kurių šmaikštūs pastebėjimai ne kartą praskaidrino nuotaiką.
Poezijos posmai, dainos ir į skėčius barbenantis lietus susiliejo į jaukią vasaros popietę. Autentiškai išpuoselėtoje gerbiamo Je­ronimo Jankausko sodyboje tvyrojo švelnus lelijų kvapas, ant laužo savo šokį šoko nuostabaus skonio kiaušinienė.“
Lietuvos nepriklausomųjų ra­­šytojų sąjungos vicepirminin­kas Vytautas Šiaudytis perdavė šven­tinio renginio dalyviams linkėjimus nuo LNRS pirmininkės Da­lios Buragienės, dėkojo „Strėvai“ už literatūrinę veiklą Elektrėnų savivaldybėje, už 12 klubo al­manachų, už originalio­sios kū­rybos klubo narių knygas.
Šviesiais posmais iš šventinio almanacho svečių dėmesį prikaustė Svetlana Kunauskienė, Rusnė Kulevičiūtė, Aušrelė Jo­varauskienė, Nijolė Kudabienė, Lionė Urbanavičienė, Vilija­ Dob­rovolskienė, Arvydas Vyš­niauskas, klubo narių ir kitų poetų eiles skaitė Angelė Statkuvienė. Savo eiles skaitė ir buvusi klubo narė Irena Petkevičienė, kuri, paklausta, kodėl buvo įvardyta kaip bu­vusi narė, šmaikštaudama atsakė, kad atsisėsti ant dviejų kėdžių iš karto dar niekam nepavyko, tad teko rinktis – iš pradžių „Strėva“, dabar „Runga“.
O koks „Strėvos“ renginys Grabijoluose be nuostabiosios „Rungos“? Jau turbūt neįsivaizduojame savo poezijos šventės be puikių dainininkų, kurie kartu su literatais ketvirtąjį kartą džiugino susirinkusius Neries pakrantėje. Ačiū mieliems rungiečiams už buvimą kartu, už širdį džiuginančias dainas, už ilgametę bendrystę.
Šypsenos, dovanos, ilgi pokalbiai ragaujant tradicinę Grabijolų kiaušinienę ir sprendimas – kitąmet liepą vėl susitinkame čia…

Regioninio Elektrėnų literatų klubo narė Aušrelė Jovarauskienė

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