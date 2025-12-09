Baltijos ledo ritulio lygoje „Energija“ iškovojo dar keturias pergales

Linas Baublys
Paskutinį lapkričio mėnesio savaitgalį Baltijos ledo ritulio lygoje Elektrėnų „Energija“ pasitiko savotišku lietuvišku „derbiu“ – dvikovomis su Vilniaus „Hockey Punks-Mototoja“. Šeštadienį, lapkričio 29 d. rungtynės buvo žaidžiamos Elektrėnuose, o sekmadienį, lapkričio 30 d., mūsų komandos laukė atsakomoji išvyka į Vilnių.
Iš karto reikia pabrėžti, kad stebėjome dvi atkaklias, lygiaverčių varžovų dvikovas. Tačiau pirmosios rungtynės prasidėjo tikrai ne taip, kaip planavo mūsų komanda. Pačioje rungtynių pradžioje į „Energijos“ vartus krito pirmasis, o kėlinio viduryje ir antrasis įvartis. Laimei, dar pirmajame kėlinyje Karoliui Krasilnikovui, sulaukusiam Dovydo Laimučio perdavimo, rezultatą pavyko sušvelninti. Antrasis kėlinys praėjo be įvarčių, o ir įpusėjus trečiajam vis dar atsilikome tuo pačiu rezultatu 1-2. Tačiau rungtynėms krypstant link pabaigos Dominykas Škadauskas vis dėlto rezultatą išlygino. Tiksint paskutinėms trečiojo kėlinio sekundėms, po puikaus Tado Kumeliausko reido ir perdavimo, netgi galėjome ir išplėšti dramatišką pergalę. Tačiau puikiai sužaidė „pankų“ vartininkas ir pagrindinis rungtynių laikas baigėsi lygiu rezultatu 2-2. Prasidėjus pratęsimui žaidimas iš pradžių persikėlė į mūsų gynybos zoną. Tačiau užteko vieno užtikrinto, gerai organizuoto perėjimo link „pankų“ vartų ir Tadas Kumeliauskas, po tikslių Nazaro Ruzhnikovo bei Aivaro Bendžiaus perdavimų atsidūręs teisiai prieš vartus, stipriu smūgiu išplėšė mūsų komandai pergalę rezultatu 3-2 (1-2, 0-0, 1-0, 1-0). Taigi, net ir atsilikdama 0-2, „Energija“ sugebėjo atsitiesti, pelnyti tris įvarčius bei iškovoti gražią pergalę.
Antrųjų rungtynių pradžią ir eigą galima įvardinti nuoseklia pirmųjų tąsa. Prasidėjus rungtynėms vėl pasižymėjo Tadas Kumeliauskas ir vėl po rezultatyvaus Aivaro Bendžiaus perdavimo. Tačiau vėliau ir „Hockey Punks“ atsakė dviem įvarčiais bei antrojo kėlinio viduryje vėl pirmavo rezultatu 2-1. Vis dėlto dar antrajame kėlinyje Nazar Ruzhnikov, gavęs Tado Kumeliausko bei Aivaro Bendžiaus perdavimus, išnaudojo kiekybinę žaidėjų daugumą ir rezultatą išlygino. Trečiajame kėlinyje Egidijaus Binkulio bei Avgustino Silino įvarčiai lėmė antrąją valingą mūsų komandos pergalę rezultatu 4-2 (1-1, 1-1, 2-0). Taigi „Energija“, nepaisydama atsilikimo rungtynių eigoje, ir vėl nepasidavė bei atkaklioje kovoje sugebėjo palaužti savo principinius varžovus.
Reikia pabrėžti, kad visą lapkričio mėnesį „Energijai“ galima įvardinti sėkmingu, nes iš viso buvo iškovotos net keturios pergalės. Be jau minėtų rungtynių, lapkričio 1 dieną išvykoje rezultatu 3-1 nugalėta „HS Riga“ komanda, o lapkričio 16 dieną Elektrėnuose po pratęsimo įveikta Talino „HC Panther“ 2-1. Beje, šios rungtynės „Energijai“ susiklostė itin sudėtingai, nes pirmajame kėlinyje praleidus varžovų įvartį, nepaisant susikurtų progų gausos, rezultatą pavyko išlyginti tik pačioje rungtynių pabaigoje, kai po Dovydo Laimučio perdavimo pasižymėjo Sergej Lohach. Na, o vos prasidėjus pratęsimui po Egidijaus Binkulio perdavimo tolimu smūgiu pergalę išplėšė Paulius Rumševičius. Taip pat ir kitose rungtynėse išvykoje garbingai pasipriešinta praėjusio sezono vicečempionei Jelgavos „Zemgale“ komandai, nusileista rezultatu 1-4. Tad džiugu, kad net ir nepaisant žaidėjų traumų bei diskvalifikacijų, Elektrėnų „Energija“ toliau sėkmingai kovoja Baltijos ledo ritulio čempionate bei šiuo metu yra tarp patenkančių į atkrintamąsias varžybas komandų.
Gruodžio mėnesį Elektrėnų ledo arenoje turėsime galimybę stebėti 4 „Energijos“ namų rungtynes.
Gruodžio 6 d. (šeštadienį) 13.00 val. „Energija“ susitiks su „Riga Prizma“ komanda.
Gruodžio 17 d. (trečiadienį) 19.45 val. sulauksime čempionato naujokės Kyiv „Capitals“ komandos.
Gruodžio 20 d. (šeštadienį) 15.00 val. „Energija“ susitiks su „HS Riga“ komanda.
Gruodžio 21 d. (sekmadienį) 13.00 val. dar kartą lauks rungtynės su „HS Riga“.
Kviečiame visus atvykti į Elektrėnų ledo areną ir aktyviai palaikyti „Energiją“!