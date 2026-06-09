1000 nuotykių kartu

1000 nuotykių kartu

Gegužės 22 dieną Pylimų kaimo atviroje jaunimo erdvėje nuaidėjo pirmojo gimtadienio šventė – kupina šypsenų, prisiminimų, padėkų ir gražių bendrystės akimirkų. Per metus ši erdvė tapo vieta, kur jaunimas ne tik leidžia laisvalaikį, bet ir kuria, organizuoja renginius, mokosi bendradarbiauti bei įgyvendina savo idėjas.
Pirmojo gimtadienio šventei jaunimas ruošėsi itin atsakingai ir kūrybiškai. Jaunieji erdvės lankytojai patys puošė salę, rūpinosi šventės atmosfera, o svarbiausiu vakaro akcentu tapo jų sukurtas filmukas „1000 nuotykių kartu“. Jame buvo užfiksuotos per metus patirtos akimirkos – renginiai, išvykos, susitikimai, bendros veiklos ir gražiausi prisiminimai,
Jaunimas įteikė padėkas žmo­nėms ir rėmėjams, prisi­dė­jusiems prie jų veiklų bei erdvės gyvavimo. Nuoširdūs padėkos žodžiai skambėjo erdvės įkūrėjams Dominykui, Miglei-Marijai ir bibliotekininkei Janinai, kurių iniciatyva ir pastangomis ši vieta tapo svarbiu traukos centru jaunimui.
Pasveikinti jaunimo atvyko gar­būs svečiai iš Elektrėnų savi­val­dybės, Pylimų kaimo ben­druo­menės, Elektrėnų savi­valdybės viešosios bibliotekos bei Vievio ir Lazdėnų jaunimo erdvių atstovai, bendruomenės nariai ir draugai.
Sveikinimų ir gražių linkėjimų netrūko – jaunimui dėkota už iniciatyvumą, bendruomeniškumą bei norą kurti prasmingas veiklas. Svečiai linkėjo ir toliau tęsti pradėtus darbus, neprarasti entuziazmo bei drąsiai įgyvendinti naujas idėjas.
Po oficialiosios dalies visų laukė smagus bendravimas prie šventinio stalo. Buvo kepamos dešrelės, žaidžiami lauko žaidimai, o vakaro pabaigoje visi vaišinosi gardžiu gimtadienio tortu.
Net ir išlydėjus svečius, jaunimas dar ilgai nesiskirstė – dalijosi įspūdžiais, džiaugėsi pavykusia švente ir jau kūrė planus ateities veikloms. Pirmasis gimtadienis tapo ne tik gražia švente, bet ir įrodymu, kad bendromis pastangomis galima sukurti vietą, kurio­je jaunimas jaučiasi svarbus, laukiamas ir reikalingas.

Janina Kandratavičienė,
Elektrėnų SVB Pylimų bibliotekos bibliotekininkė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

1000 nuotykių kartu
Susitikime aptarta gyventojų saugumo situacija
Birželio 13-ąją renginys „Atviros bažnyčios“
Autobusų parkas taupo: įsigijo 11 elektrinių autobusų

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Kėdainiai open 2026
Lietuvos rinktinė sėkmingai kovojo pasaulio ledo ritulio čempionate
Lietuvos jūrinio buriavimo 100 Grand Prix finalas ir RS Feva čempionatas Nidoje
Efekto taurė

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44