Gegužės 22 dieną Pylimų kaimo atviroje jaunimo erdvėje nuaidėjo pirmojo gimtadienio šventė – kupina šypsenų, prisiminimų, padėkų ir gražių bendrystės akimirkų. Per metus ši erdvė tapo vieta, kur jaunimas ne tik leidžia laisvalaikį, bet ir kuria, organizuoja renginius, mokosi bendradarbiauti bei įgyvendina savo idėjas.
Pirmojo gimtadienio šventei jaunimas ruošėsi itin atsakingai ir kūrybiškai. Jaunieji erdvės lankytojai patys puošė salę, rūpinosi šventės atmosfera, o svarbiausiu vakaro akcentu tapo jų sukurtas filmukas „1000 nuotykių kartu“. Jame buvo užfiksuotos per metus patirtos akimirkos – renginiai, išvykos, susitikimai, bendros veiklos ir gražiausi prisiminimai,
Jaunimas įteikė padėkas žmonėms ir rėmėjams, prisidėjusiems prie jų veiklų bei erdvės gyvavimo. Nuoširdūs padėkos žodžiai skambėjo erdvės įkūrėjams Dominykui, Miglei-Marijai ir bibliotekininkei Janinai, kurių iniciatyva ir pastangomis ši vieta tapo svarbiu traukos centru jaunimui.
Pasveikinti jaunimo atvyko garbūs svečiai iš Elektrėnų savivaldybės, Pylimų kaimo bendruomenės, Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos bei Vievio ir Lazdėnų jaunimo erdvių atstovai, bendruomenės nariai ir draugai.
Sveikinimų ir gražių linkėjimų netrūko – jaunimui dėkota už iniciatyvumą, bendruomeniškumą bei norą kurti prasmingas veiklas. Svečiai linkėjo ir toliau tęsti pradėtus darbus, neprarasti entuziazmo bei drąsiai įgyvendinti naujas idėjas.
Po oficialiosios dalies visų laukė smagus bendravimas prie šventinio stalo. Buvo kepamos dešrelės, žaidžiami lauko žaidimai, o vakaro pabaigoje visi vaišinosi gardžiu gimtadienio tortu.
Net ir išlydėjus svečius, jaunimas dar ilgai nesiskirstė – dalijosi įspūdžiais, džiaugėsi pavykusia švente ir jau kūrė planus ateities veikloms. Pirmasis gimtadienis tapo ne tik gražia švente, bet ir įrodymu, kad bendromis pastangomis galima sukurti vietą, kurioje jaunimas jaučiasi svarbus, laukiamas ir reikalingas.
Janina Kandratavičienė,
Elektrėnų SVB Pylimų bibliotekos bibliotekininkė