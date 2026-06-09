Sekminių dvasia Kazokiškėse gyva ir šiandien

Sekminių dvasia Kazokiškėse gyva ir šiandien

Nuo seno Kazokiškės garsėjo Sekminių atlaidais. Vos tik nubusdavo pavasaris ir sužaliuodavo berželiai, į šį kraštą sugrįždavo šventė. Trims dienoms Kazokiš­kės virsdavo tikru miestu: laukus už­pildydavo arkliai, vežimai, šurmulys, juokas ir gyva bendrystė.
Sekminės buvo ypatinga šventė visiems, tačiau labiausiai jų laukdavo vaikai. Tądien jie būdavo atlei­džiami nuo darbų, vaišinami gardumynais, todėl ši diena tapdavo viena gražiausių metų akimirkų. Artėjant šiai šventei, Kazokiškių vaikų dienos centro auklėtiniai ir bibliotekininkė Daiva Pileckienė prisiminė senuosius papročius. Vaikai vaidino teatralizuotą pasakojimą, žaidė judriuosius žaidimus, muzikavo švilpynėmis, vaišinosi saldumynais. Ši veikla ne tik supažindino su tradicijomis, bet ir priminė, kaip šiandien gera vaikams augti nerūpestingoje vaikystėje.


Sekminių dvasia atsiskleidė ir gegužės 22-osios vakarą Ka­zokiškių bažnyčioje vykusiame koncerte. Jaukioje ir pakilioje atmosferoje skambėjo dainininkės Liepos atliekamos dainos, o jai akompanavo Giedrius Nakas. Liepos balsas švelniai užpildė bažnyčios erdvę, skambėjo jautriai ir nuoširdžiai, tarsi paliesdamas kiekvieną klausytoją. Jos atliekamos dainos kūrė ypatingą nuotaiką – ramią, šiltą ir kupiną vidinės šviesos, kviečiančią sustoti ir pabūti kartu. Skambėjusi muzika paliko gražų, ilgai išliekantį įspūdį.
Gegužės 24 dieną Kazokiškių bažnyčioje vyko tradiciniai Sek­minių atlaidai, sukvietę bendruo­menę ir svečius bendrai maldai bei susitikimui.
Šį koncertą iš dalies finansavo Elektrėnų savivaldybė pagal kultūros rėmimo programą, įgyvendinant Kazokiškių ben­druomenės projektą „Sekminių šviesoje“.
Sekminių atlaidai Kazokiškėse – tai ne tik istorija, bet ir gyva, kasmet atgimstanti bendruomenės šventė, jungianti praeitį ir dabartį.

Vaida Belickienė,
Kazokiškių kultūrinių renginių organizatorė

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