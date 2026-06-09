Susitikime aptarta gyventojų saugumo situacija

Susitikime aptarta gyventojų saugumo situacija

Gegužės 26 d. Elektrėnų savi­­valdybės meras Gediminas Ratkevičius su vicemere Inga Karte­niene ir patarėju Gintaru Jan­čiausku susitiko su Elektrėnų policijos komisariato viršininku Sauliumi Kazlausku,  pareigūnais Vladu Miliumi ir Danguole Barišauskiene. Susitikimo tikslas – aptarti gyventojų saugumo situa­ciją ir perduoti Savivaldybės pirk­tas papildomas darbo priemones (vaizdo stebėjimo kameras).
Gegužės 13 dieną  buvo viešai paskelbtas Lietuvos savivaldybių reitingas 2026, kuriame Elektrėnų savivaldybė pelnė 16 vietą iš 60 savivaldybių. Kai kuriose vietose Mūsų savivaldybė yra labai gerose pozicijose. Gyventojų apklausų srityje esame 1 vietoje Lietuvoje. Tai rodo ne tik žmonių pasitikėjimą savo gyvenamąja vieta, bet ir tai, kad bendruomeniškumas, gyvenimo kokybė bei santykis su savi­valda turi realią vertę. Taip pat stipriai atrodome Gyventojų užimtumo ir pajamų srityje – 4 vieta ir Socialinės apsaugos ir skurdo prevencijos srityje – 8 vieta. Nerimą kelią, kad gyventojų saugumo srityje esame tik tai   44 vietoje. Todėl su policijos pareigūnais aptarėme reitingų rezultatus.
Nuodugniai nagrinėjant saugumo reitingus, matome, kad  Nu­sikalstamų veikų skaičiaus (100000 gyventojų; 2025 m.) kategorijoje, o taip pat ir Kelių eismo įvykiuose sužeistųjų skaičiaus 100 tūkst. gyventojų 2024 m. kategorijoje  mūsų savivaldybė yra neblogoje 23 vietoje. Vaikų, galimai patyrusių smurtą, dalies nuo visų savivaldybėje registruotų vai­kų (proc.) / 2024 m. kategorijoje, esame 18 vietoje. 2025 m. savivaldybėje tūkstančiui gyventojų tenkančių eismo įvykių kategorijoje esame 32 vietoje. Tačiau į 44 vietą bendroje įskaitoje mūsų savivaldybę smukdo gyventojų saugumo, pasitikėjimo policija jausmas, policijos pareigūnų trūkumas, saugios kaimynystės grupių stoka ir nepilnamečių alkoholio vartojimas.
Peršasi išvada, kad, nors ir faktiškai objektyviai pamatuojami veik­los rezultatai yra geri, tas nepri­duoda visuomenei saugumo jausmo ir pasitikėjimo. Akivaizdu, kad tam turi įtakos ir pareigūnų stoka. 
Savivaldybė deda pastangas, kad pareigūnai ateitų dirbti į Elektrėnų policijos komisariatą – skiria tam pinigines  išmokas (2025 metais taip pritraukti 3 nauji pareigūnai). Finansuojame nusikalstamumo prevencijos projektus. Taip pat parūpiname darbo priemones – vaizdo stebėjimo kameras, triukšmo matuoklį.   
Matome, kad šios priemonės veikia, bet nepakankamai. Reikia platesnio priemonių komplekso situacijos pagerinimui. Todėl nenetrukus su policija tęsime šią diskusiją. Norime įtraukti į šią diskusiją ir visuomenę, todėl prašome pateikti pasiūlymus, kaip gerinti situaciją.

Elektrėnų savivaldybės administracijos inf.

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