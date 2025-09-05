Žole pridengta priedanga

Gyvename neramiais laikais. Šalia mūsų vyksta protu nesuvokiami karai – nekaltų žmonių žudynės. Dronai su sprogmenimis jau užsuka ir į Lietuvą, todėl kasdien per dažną informacinę priemonę girdime informaciją, ką reikėtų daryti, jei ir mūsų šalį ištiktų diena X. Žmonės mokomi, kaip saugiai surasti priedangą pasislėpimui, tačiau Elektrėnuose priedangos nėra prižiūrimos. Skaitytoja Danutė redakciją informavo, kad laisvame žemės plotelyje, tarp ligoninės ir Elektrėnų sveikatos centro, kur veikė Greitosios medicinos pagalbos stotis, po užaugusia žole „paslėpta“ apleista priedanga. Užrašas byloja, kad būtent toje vietoje yra priedanga, kurioje žmonės galėtų pasislėpti nuo oro pavojų. Šalia to užrašo, ant durų, plevėsuoja, turbūt vėjo, atplėšta instrukcija. Redakcijai buvo sudėtinga išsiaiškinti, kas turėtų prižiūrėti priedangą ir teritoriją prie jos. Ką jau kalbėti apie neabejingą pilietį, kuris pamatęs trūkumus norėtų, kad jie būtų ištaisyti.
Pirmiausia, apie apleistą priedangą teiravomės mero pavaduotojo Mariaus Urvakio, atsakingo už savivaldybės ūkio dalį. Jis nukreipė pas savivaldybės Parengties pareigūną Dainių Kochanską. Parengties pareigūnas atsakė, kad priedangas prižiūrėti turi ta organizacija, kuriai ir priklauso priedanga. Kadangi pastatas, kur įrengta minima priedanga, yra perduotas ligoninei, todėl kreipėmės į ligoninės direktorių Žydrūną Martinėną. Direktorius atsakė, kad jiems yra perduotas tik pastatas, bet ne aplinka aplink jį. Tuomet teiravomės Elektrėnų seniūno Antano Šalkausko, kas aplink priedangą turėtų prižiūrėti aplinką. Jis paaiškino, kad prie savivaldybei priskirtų pastatų yra suformuoti ir žemės sklypai, kurie perduodami kartu su pastatu. Šios informacijos, kaip sakė seniūnas, jei nežino įstaigos direktorius, turėtų žinoti ūkvedys. Kaip supratote, aplinkos tvarkymo darbai, prie minimos priedangos, priklauso ligoninei. Su gauta informacija grįžus pas ligoninės direktorių, jis informavo, kad ligoninės ūkvedžiu dirba buvęs savivaldybės Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas, todėl pažadėjo su juo pasiaiškinti, kam ta teritorija priklauso. Informaciją, apie apleistą priedangą ir teritoriją prie jos, gavome pirmadienį. Trečiadienį teritorija prie priedangos jau buvo nušienauta, nors V. Šimkūnas sakė, kad tas plotelis priklausantis savivaldybei. Tačiau instrukcija prie priedangos liko plevėsuoti, kaip buvo, o įėjimo laiptai į priedangą liko užaugę aukšta žole. D. Kochanskas nelabai susidomėjo „betvarke“ prie priedangos, bet pažadėjo įpareigoti ligoninės vadovus prieigas sutvarkyti.
Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas susitikime su regionų žurnalistais komentavo, jog už priedangų būklę ir priežiūrą atsakingi savivaldybės parengties pareigūnai. Jei jie dėl kažkokių priežasčių priedangų neprižiūri, reikėtų kreiptis į Krašto apsaugos ministeriją.
O kol kas, jei Elektrėnuose, neduok Dieve, būtų paskelbtas oro pavojus, priedangos, pridengtos žole, žmonės gal ir nesurastų.
Red.inf.