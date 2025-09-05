Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Trikdžiai valdančiojoje daugumoje ir technologijose

Nuotr. Pertraukėlės paprašęs G.Leskauskas su partiečiais – I. Kazakevičienė (kairėje), M. Važnevičiumi (centre) ir opozicijos atstove J. Balčiūnaite (dešinėje) formuluoja sprendimo projektą balsavimui dėl Ledo arenos prašymo depozitu skirti per 19 tūkst. Eur mokesčiams už elektrą
Julija Kirkilienė
Rugpjūčio paskutinio trečiadienio posėdyje nuolatos į tarybą renkamiems politikams – senbūviams teko susitaikyti, kaip negailestingai pasikeitė laikai. Valdančioji dauguma, priešingai nei visus 25-erius savivaldybės veiklos metus, šįkart negalėjo susitarti dėl vieningo balsavimo už sprendimų projektus: dėl dviejų sklypų pardavimo Sabališkių gatvėje ir dėl šilumos ūkio specialiojo plano keitimo. Balsuojant dėl biudžeto pakeitimo, valdančiojoje daugumoje dirbantys Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariai pasiekė, kad biudžeto eilutė, dėl Ledo arenai planuojamų paskolinti 19 tūkst. eurų, grįžtų į biudžetą. Anksčiau būdavo taip: valdantieji prieš posėdį pasitardavo ir balsuodavo taip, kaip meras pasakydavo. Dabar meras nebe Kęstutis Vaitukaitis, naujasis meras – Gediminas Ratkevičius neturi balsavimo teisės, o valdančiojoje daugumoje dirbantys demokratai yra nesuvaldomi. Negana to, kad posėdyje valdančioji dauguma balsavo ne pagal nurodymą, tai dar ir posėdžių transliavimo programa strigo… Todėl žmonės, nuotoliniu būdu stebėję posėdį, ne viską matė, tarybos nariams dažnai rankomis balsuoti reikėjo, o ir nenumatytas pertraukas daryti teko. Bet rugpjūčio 27 d. posėdis įvyko ir 20 iš 24 planuotų sprendimų projektų buvo patvirtinti.
Rūpesčiai dėl kelių
Po sveikinimų tarybos nariams, gimusiems liepos–rugpjūčio mėnesiais, posėdį pratęsė opozicijos lyderis Rimantas Baravykas. Jis merui ir tarybai pateikė pareiškimą dėl kelio Vievis–Semeliškės kapitalinio remonto darbų trūkumų. Pasak R. Baravyko, į jį kreipėsi žmonės, gyvenantys šalia minimo kelio, dėl problemų, kylančių bandant patekti į jų valdomus sklypus arba įvažiuojant į gatves ir kelius. „Šios problemos susidarė dėl neįrengtų, panaikintų arba per dideliu nuolydžiu įrengtų kelio nuovažų, taip pat dėl nuovažų, kurios, gyventojų nuomone, yra perteklinės ir neveda į jokius objektus. Gyventojai negauna reikiamų paaiškinimų ir sprendimų nei iš savivaldybės, nei iš AB „VIA Lietuva“. Nors kelio Nr. 221 darbai yra baigiamojoje stadijoje, bet dar yra galimybė spręsti susidariusias problemas“, – rašoma pareiškime. Pareiškėjas siūlė sudaryti savivaldybės darbo grupę arba pavesti šį klausimą jau esamai grupei ar komisijai. „Ši grupė, išnagrinėjusi esamą situaciją, projektinius sprendinius ir sudariusi spręstinų vietų bei problemų sąrašą, turėtų kartu su AB „VIA Lietuva“ atstovais spręsti, kaip ir kieno lėšomis būtų galima ištaisyti susidariusias situacijas. Situaciją reikia spręsti kompleksiškai, skiriant reikiamas lėšas, įtraukiant gyventojus ir sprendžiant jų problemas, o ne aiškinant, kad tai jų pačių kaltė, arba ignoruojant gyventojų skundus“, – taip užbaigiamas pareiškimas.
Rūpesčiai dėl pinigų
Svarstant pirmąjį klausimą dėl 2025–2027 metų biudžeto pakeitimo patvirtinimo, teko net du kartus daryti pertraukas. Pirmos pertraukos, demokratų frakcijos vardu, paprašė Giedrius Leskauskas. Politikai norėjo pasitarti, kaip tiksliai suformuluoti pasiūlymą t. y. iš svarstomo biudžeto pakeitimo išbraukti punktą dėl planuoto finansavimo Ledo arenai. Ledo arena norėjo per 19 tūkst. Eur gauti depozitu, kadangi be šių lėšų negali sudaryti naujos elektros tiekimo sutarties. Demokratų pasiūlymui neskirti pinigų Ledo arenai pritarė net liberalas Kęstutis Jasukaitis. Pasak jo, Ledo arena yra vienintelė vieša savivaldybės įstaiga, neatsiskaitanti Elektrėnų komunaliniam ūkiui už suteiktas paslaugas.
Nors biudžete numatytos lėšos Ledo arenai būtų suteikiamos kaip paskola, tačiau tai sukėlė daug diskusijų. Tarybos nariams klausimą svarstymui teikusi Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Oksana Salecienė informavo apie Ledo arenos pajamas ir išlaidas, apie uždirbtas lėšas, kurios sudaro 178 tūkst. eurų. Gaunant paramą iš savivaldybės, pinigų EKŪ paslaugoms ir už elektrą apmokėti neužtenka. Tarybos narys Modestas Važnevičius siūlė mokesčiams už elektrą operatoriui paieškoti savo lėšų. Po pertraukos, pasitarusi Demokratų sąjunga suformulavo Giedriaus Leskausko pasiūlymą dėl lėšų Ledo arenai išbraukimo iš planuojamų išlaidų. Šis klausimas buvo pateiktas balsavimui. Balsuoti irgi teko du kartus. Pirmą kartą iš 24 tarybos narių dviem – Kęstučiui Vaitukaičiui ir Vaidui Ratkevičiui – balsavus prieš ir trims susilaikius, sprendimo projektas būtų priimtas, bet šio balsavimo neliko įraše. Tada meras antrą kartą paskelbė pertrauką tol, kol buvo sutvarkyta elektroninė balsavimo sistema. Antrame balsavime dalyvavo mažiau tarybos narių, bet G. Leskausko pasiūlymui vis tiek buvo pritarta. Po šio balsavimo meras patikino, kad bus sudaryta darbo grupė, kuri aiškinsis Ledo arenos pajamų ir išlaidų naudojimo apyvartas ir siūlys sprendimus Ledo arenos finansavimui. Išbraukus punktą dėl pinigų skyrimo Ledo arenai, biudžetas patvirtintas vienbalsiai. Jis buvo padidintas per 246 tūkst. Eur, iš kurių lėšų skirta Elektrėnų raliui, „Ąžuolyno“ progimnazijos, kitų švietimo įstaigų remontams užbaigti bei kitoms einamosioms išlaidoms. Biudžete taip pat numatytos lėšos finansinei paramai, gydytojams rezidentams, planuojantiems atvykti dirbti į savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Tarybos nariai tik padiskutavo dėl finansinės paramos skyrimo apraše įrašytoms sąlygoms, kad rezidentai būtų įdarbinti 0,5 ar 0,75 etato. Balsų dauguma nutarė palikti 0,75 etato. Savivaldybė apmokės rezidentūros studijų išlaidas, o rezidentai įsipareigos Elektrėnuose dirbti ne trumpiau kaip 3 metus.
Rūpesčiai dėl projektų
Svarstant sprendimo projektą dėl garantijos suteikimo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ilgalaikei paskolai gauti, klausimų ir diskusijų buvo mažiau. Skolintais pinigais komunalinis ūkis prisidės prie Europos Sąjungos ir valstybės finansuojamų projektų, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros bei nerenovuojamų daugiabučių stogų remonto. Taryba pritarė suteikti garantiją UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ gauti 1,36 mln. Eur ilgalaikei paskolai vandentvarkos projektui ir 800 tūkst. Eur kredito linijai daugiabučių stogų remontui.
Svarstant klausimus dėl baseino, tarybos nariai pritarė du iki renovacijos pradžios priimtus sprendimo projektus pripažinti netekus galios. Nauji sprendimo projektai dėl baseino veiklos nepriimti, tik meras tarybai suteikė vilčių, kad baseinas gali būti atidarytas rugsėjo mėnesio pabaigoje. Taryba nepritarė sprendimo projektui Abromiškių kaime naujo kvartalo gatvę pavadinti – Eglės. Kilo diskusijų, nes visos gatvės, pavadintos medžių pavadinimais, turi daugiskaitos formą – Liepų, Ąžuolų, Eglių. Svarstyta, jog naujakuriai galėtų pasiūlyti ir kitą gatvės vardą, pavyzdžiui, kaimyninio kaimo ir panašiai. Taryboje pritarta Parduodamo turto sąrašams, tad norintys turtą įsigyti, tuos sąrašus gali surasti savivaldybės el. svetainėje. Turbūt viena įdomiausių žinių iš posėdžio, jog Elektrėnų parke, buvusiame „Vaikų pasaulyje“, bus steigiamas Skaitmeninio meno centras. Šis projektas bus vykdomas pagal –„Priemonių, skatinančių švietimo paslaugų plėtrą Vilniaus regione, diegimas“.
Rūpesčiai dėl planų
Du sprendimų projektai – dėl sklypų Sabališkių 2F ir 2 E pardavimo aukcione, kurie buvo įtraukti į darbotvarkę, išbraukti, tvirtinant ją. Tačiau Vievyje, Naujojoje gatvėje, sklypas suformuojamas ir bus parduodamas aukcione. Pradinė sklypo kaina – 17 tūkst. Eur. Už tą sprendimo projektą nebalsavo Raimondas Ivaškevičius, savo pasisakyme paaiškinęs, kad sklypas galėjęs būti grąžintas savininkams. Iš darbotvarkės dar buvo išbrauktas sprendimo projektas „Dėl šilumos ūkio specialiojo plano keitimo“. Meras pažadėjo sudaryti darbo grupę, kuri parengtų galimybių studiją dėl visų darbotvarkėje nesvarstytų klausimų, išnagrinėtų alternatyvas šilumos plano korekcijoms bei valstybinės žemės panaudojimo galimybes. Išanalizavus kartu su tarybos nariais ir įvertinus visuomenės poreikius, projektai vėl bus teikiami svarstyti tarybai.
Posėdžio pabaigoje pritarta sprendimo projektui „Dėl Elektrėnų savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo“. Šį projektą tarybos nariai taip gyrė, kad meras kviesdamas tarybos narius pasisakyti kalbėjo: „Ar be to, kad projektas geras, turite ką pasakyti“. Dėl projekto pasisakė sodų bendrijos „Versmė“ pirmininkas Algimantas Kazbaras. Jis sakė, kad dėl paramos sodininkai daug iliuzijų neturi, bet jei taryba pritars teikiamam projektui, sodininkai padėkos. Projekte numatoma iš savivaldybės biudžeto kelių remontui vienai sodų bendrijai skirti ne daugiau 10 tūkst. eurų, jei dar tiek pat lėšų surastų pačios sodų bendrijos.
Posėdis užbaigtas mero atsakymu į Edvardo Baleišio paklausimą apie kvapų iš Kazokiškių sąvartyno kontrolę. Meras sakė matęs pateiktus žmonių skundus Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, bet tyrimų atsakymų sakė dar neturintis.