Muzikinė dovana Pakalniškių bendruomenei: „Muzikinis apkabinimas mamai“

Muzikinė dovana Pakalniškių bendruomenei: „Muzikinis apkabinimas mamai“

Mokytojos R. Matuliūkštytės ir mokinių ansamblis (iš kairės Evelina Makūnaitė, Emilija Venskutonytė ir Juozas Taraškevičius)

 

Gegužės 5 dieną Elektrėnų meno mokyklos talentai dalijosi akordeono muzikos garsais su Pakalniškių kaimo gyventojais bei socialinės globos namų bendruomene. Motinos dienos proga čia nuskambėjo jautrus ir spalvingas koncertas „Muzikinis apkabinimas mamai“, kurį paruošė mokytoja Rasa Matuliūkštytė kartu su savo mokiniais Emi­lija Venskutonyte, Evelina Makūnaite ir Juozu Taraškevičiumi.
Šventinę programą mokiniai kartu su mokytoja pradėjo bendru pasirodymu, atlikdami jausmingą „Auksinį valsą“ bei „Argentinietišką tango“, iškart užpildžiusius salę pakilia nuotaika. Vėliau poezija mainėsi su muzika. Kiekvienas jaunasis atlikėjas demonstravo savo meistriškumą solo pasirodymuose, atlikdamas po kelis skirtingų stilių bei nuotaikų kūrinius, o tarp muzikos vaikai deklamavo eiles, skirtas mamai. Koncertą vainikavo energingas jaunųjų muzikantų trio, atlikdamas Sigutės Minkevičės kūrinį „Šokis“.
Klausytojai jaunuosius muzikantus apdovanojo itin gausiais aplodismentais ir gražiais padėkos žodžiais. Džiaugiamės, kad mūsų mo­kyklos mokiniai ne tik tobulina savo įgūdžius, bet ir geba savo talentu sukurti tikrą šventę kitiems.

Rasa Matuliūkštytė, EMM mokytoja

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