Senjorų pažintis su Vievio muziejais

Rugpjūčio 20 d. grupė energetikų senjorų klubo narių iš Vilniaus, Elektrėnų ir Kauno aplankė Vievyje esančius Kelių ir Geologijos muziejus. Apžiūra trūko po porą valandų, dalyviai buvo sužavėti muziejų apimtimis – Kelių muziejuje plačiai nušviesta Lietuvos kelių tiesimo istorija bei surinkti kelininkų naudotos technikos pavyzdžiai, o Geologijos muziejuje surinkti ir saugomi dešimtys tūkstančių kernų iš Lietuvos geologinių gręžinių (Kernoteka). Pateikti mokslininkų tyrimų pagrindu sukurti žemės struktūros modeliai per šimtus milijonų metų dabartinės Lietuvos teritorijoje. Visi buvo nustebinti geologų pareiškimu, kad vertingiausia Lietuvos iškasena yra požeminiai gėlo vandens resursai, antroje vietoje –smėlio ir žvyro resursai. Ekskursijas puikiai organizavo elektrėniškis Stasys Lančinskas.
Vikis.lt inf.