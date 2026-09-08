Žmogus – daugiau nei diagnozė ar etiketė

Jautrūs ir nuoširdūs susitikimai, įvykę Pakalniškių socialinių paslaugų namuose ir Elektrėnų socialinės globos namuose, kuriuose dalyvavo „Žvelk giliau“ ambasadorių iniciatyvos MČTAU projekto komanda ir psichikos sveikatos koordinatorius Gediminas Dalinkevičius, turėjo vieną bendrą vardiklį – žmogus svarbiau už etiketę. Taip pavadinti renginiai buvo skirti pokalbiams apie išgyventas patirtis ir emocinę savijautą, psichikos sveikatą ir orumą.
Pakalniškių socialinių paslaugų namai – saugi aplinka asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje ar šeimoms, patiriančioms krizę, fizinį ar emocinį smurtą. Čia taip pat ugdomi kasdienio gyvenimo įgūdžiai, kad čia gyvenantys galėtų savarankiškai rūpintis savimi ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Tad susitikimai ir nuoširdūs pokalbiai čia laukiami. Pastarasis susitikimas išsiskyrė ryškia pozytyvumo žyme apie žmogaus kelionę link oraus ir visaverčio gyvenimo, nesidairant atgal, nepaisant stigmatizuoto aplinkos vertinimo į buvusius nuopolius. Ir psichologės Rasos Trakimavičiūtės, ir psichikos sveikatos koordinatoriaus Gedimino Dalinkevičiaus įžvalgos, kaip organizuoti savo mąstymą, kad neigiamos patirtys nekliudytų siekti kitokių išgyvenimų ir netrukdytų kurti jau kitokią to paties žmogaus istoriją, kvietė diskutuoti. Atviri ir nuoširdūs pasisakymai liudijo apie įvairias patirtis socializacijos ir pokyčių kelionėje.
Susitikimas Elektrėnų socialinės globos namuose buvo skirtas žmogaus vidinei stiprybei, atvirumui ir vilčiai. Rugpjūčio 24 dieną Elektrėnų socialinės globos namuose vykusiame renginyje dalyvavo psichikos sveikatos koordinatorius Gediminas Dalinkevičius ir „Žvelk giliau“ psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos ambasadorius bei priklausomybių konsultantas Eligijus Juchnevičius. „Tai buvo susitikimas, kuriame kalbėta ne tik apie psichikos sveikatą, priklausomybes ar emocinę savijautą. Pirmiausia – apie žmogų, jo išgyvenimus, vidinę stiprybę ir galimybę būti išgirstam bei priimtam tokiam, koks jis yra“, – po renginio sakė Eligijus.
Gediminas Dalinkevičius globos namų gyventojams pristatė iniciatyvą „Žvelk giliau“, papasakojo apie jos tikslą ir priminė, kad apie savo savijautą kalbėti yra ne silpnumo, o drąsos ženklas. Netrūko dėmesio paprastam, tačiau labai svarbiam dalykui – gebėjimui būti šalia kito žmogaus, išgirsti jį, priimti jo jausmus ir nebijoti pačiam dalintis tuo, ką išgyvename.
Savo patirtimi su globos namų gyventojais pasidalijęs Eligijus Juchnevičius atvirai papasakojo savo gyvenimo istoriją, apie priklausomybę nuo alkoholio, sveikimo kelią, pokyčius ir sprendimus, kurie padėjo susigrąžinti visavertį gyvenimą. Tai buvo pasakojimas ne tik apie priklausomybę. Tai buvo pasakojimas apie viltį ir galimybę keistis net tuomet, kai gyvenimas atrodo patekęs į aklavietę.
Eligijus kalbėjo apie tai, kokią reikšmę sveikimo kelyje turėjo vertybės, asmeninė atsakomybė, santykis su savimi ir kitais žmonėmis, gebėjimas priimti pagalbą ir nenustoti tikėti, kad pokytis įmanomas.
Daug dėmesio pokalbyje skirta santykiui su savimi. Gebėjimas priimti ir mylėti save nėra savanaudiškumas, tai yra pagrindas, leidžiantis žmogui geriau suprasti savo poreikius, ribas, jausmus ir kurti sveikesnius santykius su kitais. Kartais didžiausias pokytis prasideda nuo labai paprastų dalykų. Pirmiausia nuo klausimo sau: „Kaip aš šiandien jaučiuosi?“ Ir nuo drąsos apie tai pasakyti kitam. Žmogui svarbu nelikti vienam su savo baime, liūdesiu, nerimu, skausmu ar vienišumu. Ne mažiau svarbu dalintis ir džiaugsmu, dėkingumu, viltimi. Kalbėdami apie savo jausmus ir išgyvenimus su artimaisiais ar žmonėmis, kuriais pasitikime, kuriame ryšį, kuris neretai tampa viena svarbiausių mūsų vidinės stiprybės atramų.
Susitikimas Elektrėnų socialinės globos namuose dar kartą priminė: kiekvienas žmogus turi savo istoriją, ir kiekviena istorija verta būti išgirsta be išankstinio vertinimo, smerkimų ar etikečių.
Kartais žmogui nereikia didelių patarimų. Reikia žmogaus šalia. Žvilgsnio, kuriame nėra smerkimo. Pokalbio, kuriame galima būti savimi. Ir paprasto priminimo – tu nesi vienas.
Renginyje išryškėjo dvi svarbios pokalbio linijos: viena – kaip svarbu socializacija, bendravimas ir dėmesys negalios ištiktiems žmonėms, ir antroji – kad negalia leidžia ne tik suprasti kitus panašaus likimo žmones, bet ir savo pavyzdžiu ar nuoširdžiu pokalbiu kitą sustiprinti ir įkvėpti. Ta iš socialinio kontakto išauganti savita mažoji ambasadorystė stiprina ir savo patyrimu besidalinantį negalios žmogų, o tai turi įtakos jo psichinei savijautai ir leidžia oriau jaustis.
Ypatingą atmosferą susitikimams suteikė Gedimino Dalinkevičiaus atliekami klasikinės muzikos kūriniai smuiku. Muzika pripildė erdvę šilumos, ramybės ir jautrumo. Ji tapo tarsi dar viena kalba be žodžių, tačiau galinčia paliesti, sujungti ir pažadinti prisiminimus bei jausmus. Smuiko melodijos nepaliko abejingų, klausantis buvo galima pajusti, kaip muzika suartina žmones ir leidžia bent trumpam sustoti kasdienybės tėkmėje.
Tokie susitikimai kuria bendruomenę, kurioje daugiau atjautos, supratimo ir drąsos kalbėti apie tai, kas žmogui iš tiesų svarbu.
Lilija Smalakienė
„Žvelk giliau“ psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyva – apie psichikos sveikatą be stereotipų!“
„Žvelk giliau“ psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvą organizuoja Higienos institutas, finansuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija“
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