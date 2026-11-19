Neapolyje (Italija) vykstančiame Europos U23 dziudo čempionate Lietuvai atstovauja ir Elektrėnų savivaldybės sporto centro auklėtinis Žygimantas Karalevičius, treniruojamas trenerio Kęsto Vitkausko.
Svorio kategorijoje iki 73 kg kovojantis Žygimantas čempionatą pradėjo pergalingai – pirmojoje kovoje įveikė Graikijos atstovą G. Kotzachristos. Antrajame etape jo laukė itin stiprus varžovas – Italijos dziudo sportininkas F. Esposito, kuris vėliau tapo šios svorio kategorijos Europos čempionu. Deja, šioje dvikovoje Žygimantas turėjo pripažinti varžovo pranašumą ir baigė savo pasirodymą čempionate.
Nors šįkart iki medalių pritrūko, pergalė pirmojoje kovoje ir galimybė išbandyti jėgas su aukščiausio lygio Europos sportininkais – svarbi patirtis jaunajam dziudo kovotojui.
Didžiuojamės Elektrėnų savivaldybės sporto centro auklėtiniu Žygimantu Karalevičiumi ir jo treneriu Kęstu Vitkausku! Dėkojame už darbą, atkaklumą, ryžtą ir Elektrėnų bei Lietuvos vardo garsinimą tarptautinėje sporto arenoje!
Linkime Žygimantui ir treneriui Kęstui dar daugiau sėkmingų startų, pergalių ir sportinių pasiekimų!
Elektrėnų savivaldybės sporto centro inf.