Elektrėnuose taip pat yra aukšto lygio futbolas bei stipri futbolo komanda
Taip jau susiklostė, kad dvi labai populiarias ir nuo seno kultivuojamas sporto šakas – futbolą ir ledo ritulį – galima sekti vieną po kitos ištisus metus. Būdavo laikai, kai net tie patys sportininkai vasarą profesionaliai žaisdavo futbolą, o žiemą – ledo ritulį. Suprantama, kad dabar profesionalaus sporto lygis yra gerokai aukštesnis, todėl ledo ritulininkai ar futbolininkai kita sporto šaka užsiima tik treniruočių ar laisvalaikio metu. Tačiau mes galime tik didžiuotis ir džiaugtis, kad Elektrėnuose turime pajėgias abiejų šių sporto šakų komandas. Akivaizdu, kad „Energiją“ jau nuo seno galime vadinti Elektrėnų veidu, atstovu ar flagmanu. Juk kai tariame Elektrėnai, tarsi natūraliai norisi pratęsti – „žiburiai“ arba „Energija“. Tačiau neturime pamiršti, kad ir „Versmė“ jau daugelį metų garbingai atstovauja Elektrėnams bei savo pergalėmis stebina Lietuvos futbolo bendruomenę. Nors kol kas nepuoselėjame tokių gilių tradicijų, kaip seniausias Lietuvos futbolo klubas Kybartų „Sveikata“ ar garsioji Gargždų „Banga“, tačiau mūsų komandos čempionų titulai visuose Vilniaus regiono sekmadienio futbolo lygos divizionuose, taurės varžybose bei Lietuvos futbolo federacijos III lygoje ne kartą privertė daugelį fanų bei profesionalų su pagarbia nuostaba pripažinti – Elektrėnuose taip pat yra aukšto lygio futbolas bei stipri futbolo komanda.
Šį rudenį startavusį Baltijos ledo ritulio lygos sezoną „Energija“ pradėjo rugsėjo viduryje bei per aštuonerias rungtynes spėjo iškovoti dvi pergales. Dėl Elektrėnų ledo arenos atnaujinimo darbų Kaune vykusiame susitikime rezultatu 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) nugalėta Rygos „Prizma“ komanda, o Taline po pratęsimo rezultatu 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0) įveikti -šeimininkai HC „Panther“. Būtent Taline lapkričio 5–7 dienomis vyks ir Europos ledo ritulio tautų taurės varžybos, kuriose Lietuvos rinktinė susitiks su Rumunijos, Ispanijos bei Estijos nacionalinėmis komandomis. Kaip visada, svarbią Lietuvos rinktinės dalį sudarys „Energijos“ žaidėjai, t. y. gynėjai Paulius Rumševičius, Matas Čyvas, puolėjai Dovydas Laimutis ir Egidijos Binkulis, ilgametis komandos kapitonas elektrėniškis Nerijus Ališauskas. Vyriausiuoju rinktinės treneriu tapo mūsų miesto komandos strategas Arūnas Aleinikovas, kuris su „Elektrėnų kronika“ pasidalino įžvalgomis apie sezono pradžią. Treneris pažymėjo, kad dėl vėliau Elektrėnuose užlieto ledo „Energija“ Baltijos lygoje kol kas sužaidė mažiau rungtynių už kitas komandas ir būtent dėl šios priežasties komandos sportinė forma bei rezultatai auga palaipsniui. Kalbėdamas apie rinktinės laukiančias varžybas, treneris pabrėžė, kad į Estiją pakvietė daugiausia jaunus, Europoje žaidžiančius ledo ritulininkus. Tokiu būdu trenerių kolektyvas tikisi patikrinti artimiausią rinktinės rezervą bei pasiruošti ateities pasaulio čempionato kovoms.
Rudenį pasibaigusiame 2026 metų SFL „A“ divizione Elektrėnų „Versmė“ vienuolikos komandų turnyre iškovojo tris pergales ir pasiekė tris lygiąsias. Rezultatu 2:1 Elektrėnuose įveiktos „Lentvario“, 3:0 Vilniaus „Ave.Ko“ bei 1:0 Vilniaus „Geležinio vilko“ komandos. Be abejo, pergalių galėjo būti ir daugiau, tačiau kartais pritrūko sėkmės, o kartais – tiesiog namų „sienų“ pagalbos bei aistruolių palaikymo. Juk dalį namų rungtynių dėl aikštės kokybės žaisti teko ne Elektrėnuose, o Kaišiadoryse. Pavyzdžiui, dar gegužės viduryje taurės rungtynėse Maišiagalos „Arpas“ rezultatu 4:3 nugalėtas ne Elektrėnų natūralios dangos, o Kaišiadorių dirbtinės dangos stadione. Todėl akivaizdu, kad stadiono problema yra opi, gerai žinoma, ją mūsų futbolo bendruomenė aktyviai viešina bei siekia, kad tiek jaunieji akademijos auklėtiniai, tiek pagrindinė miesto komanda turėtų tinkamas treniruočių ir varžybų sąlygas. „Versmės“ komandos vadovas Romas Ščiuka pabrėžė, kad dar 2024 metais laimėjusi Lietuvos futbolo federacijos III lygos čempionatą, Elektrėnų „Versmė“ įgijo teisę pakilti į II lygą, o vėliau – sėkmingai pasirodžius šiose pirmenybėse, ir dar aukščiau. Tačiau tam pritrūko ne meistriškumo, ne žaidėjų, ne trenerių ar sėkmės, o infrastruktūros. Kaip išaiškėjo, Elektrėnuose esamomis sąlygomis LFF II lygos pirmenybes vykdyti draudžiama. Tai reiškia, kad siekiant įgyti teisę vykdyti aukšto lygio futbolo varžybas, mūsų miesto pagrindinį stadioną būtina modernizuoti, atnaujinti.
Panašu, kad esamos infrastruktūros problemos jau imtos spręsti. Elektrėnų savivaldybės administracija ėmėsi aktyvių veiksmų bei bendradarbiaudama su Lietuvos futbolo federacija išreiškė įsipareigojimą įrengti dirbtinę futbolo dangą mūsų miesto stadione. Džiaugiamės tuo bei labai laukiame to meto, kai tiek Elektrėnų „Versmė“, tiek vaikų ir jaunimo komandos, ugdančios pamainą pagrindinei komandai, galės kelti meistriškumą ir rungtyniauti aukščiausio lygio varžybose bei savo pasiekimais džiugins aistruolius atnaujintame, šiuolaikinius standartus atitinkančiame Elektrėnų futbolo stadione.
Artimiausias rungtynes Elektrėnų ledo arenoje „Energija“ žais lapkričio 21 d. (šeštadienį) 17.00 val. su Jelgavos „Zemgale“.
Lapkričio 22 d. (sekmadienį) 13.00 val. „Energija“ namų arenoje susitiks su Rygos „Mogo/RSU“.
Lapkričio 28 d. (šeštadienį) 15.00 val. „Energija“ Elektrėnuose susitiks su „Kyjivo Capitals“ komanda.
Gruodžio 2 d. (trečiadienį) 19.30 val. Elektrėnuose sulauksime ir principinio Lietuvos derbio su Vilniaus „Hockey Punks-Mototoya“ komanda.
Linas Baublys