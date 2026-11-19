40-mečio proga gimnazijos bendruomenė įsiamžino bendroje nuotraukoje
Spalio 30-oji Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje buvo kitokia – šventiška, jauki, kupina šypsenų, apsikabinimų, gražių žodžių ir jaudinančių susitikimų. Gimnazijos bendruomenė šventė ypatingą progą – mokyklos 40-metį.
Gimtadienis prasidėjo nuo pat ryto. Gimnazijos administracija kiekvieną pasitiko su maža dovanėle ir šiltu sveikinimu. Bendruomenė džiaugėsi ir šiai progai išleistu leidiniu „Versmė, iš kurios semiasi kartos“. (Kūrybinė komanda Aušra Gaučienė, Elvyra Kasperavičienė, Marytė Kuzmenkovienė, Danguolė Levickaitė, Augutė Liutkevičienė, Danutė Liutkevičienė, Ramunė Matonienė, Loreta Stadolnikienė, maketavo Jolanta Smolskytė).
Šventinė diena mokiniams dovanojo ir kitokias pamokas. Pirmąją jie leidosi į kelionę po gimnazijos istoriją – prisiminė jos pradžią, svarbiausius įvykius ir žmones, kūrusius „Versmę“. Antroji pamoka pakvietė pasitikrinti žinias viktorinoje „Gimnazijos istorijos žinovas“ ir parašyti gimnazijai šventinį palinkėjimą.
Vėliau gimnazijos bendruomenė iškilminga eisena keliavo į Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčią, kur susibūrė bendrai maldai ir padėkai už kartu nueitą kelią. Susirinkusiuosius pasveikino klebonas mons. Jonas Sabaliauskas, o šv. Mišias aukojo vikaras Tautvydas Dikčius.
Popietę laukė ypatingas susitikimas – jubiliejinis renginys „Versmė, iš kurios semiasi kartos“, kurį vedė scenarijaus autorės, mokytojos Augutė Liutkevičienė ir Elvyra Kasperavičienė.
Šventinė nuotaika svečius apgaubė dar nespėjus įžengti į salę. Juos pasitiko žaismingi ir paslaptingi mimai, savo šypsenomis, gestais bei netikėtais pasirodymais kūrę ypatingą atmosferą. Kiekvienas svečias buvo sutiktas ir apdovanotas maža dovanėle.
Keturios dešimtys metų – gimnazijos istorija ir žmonės
Keturiasdešimt metų – tai ne tik solidi sukaktis, bet ir tūkstančiai istorijų. Per šį laiką gimnazija išleido 40 abiturientų laidų ir į gyvenimą palydėjo apie 4000 jaunų žmonių.
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos istorija prasidėjo 1985 metais, kai Lietuvos valstybinės rajoninės elektrinės direktoriaus Prano Noreikos iniciatyva buvo padėti pamatai naujai mokyklai Elektrėnuose. Jau 1986 m. rugsėjo 1-ąją beveik pusė miesto vaikų duris pravėrė naujoje Elektrėnų trečiojoje vidurinėje mokykloje. Joje dirbo jaunas, energingas pedagogų kolektyvas, vadovaujamas Vytauto Mečkausko.
1987 metais mokyklos direktoriumi paskirtas Egidijus Kontrimas. Kartu su kolektyvu jis ėmėsi kurti mokyklos sėkmės istoriją – siekė, kad ji taptų kūrybiniais ir akademiniais pasiekimais garsėjančia ugdymo įstaiga.
Apie pirmuosius mokyklos metus, nelengvą pradžią ir nueitą kelią E. Kontrimas pasidalijo ir jubiliejinėje šventėje. Jis padėkojo visiems, kurie keturis dešimtmečius augino gimnaziją ir prisidėjo prie jos kūrimo. Pats E. Kontrimas mokyklai vadovavo daugiau nei 36 metus.
Prisimindamas pirmąjį apsilankymą mokykloje 1986–1987 metais, buvęs direktorius pasakojo, kad tuometinis mokyklos vaizdas buvo išties netikėtas: visos sienos nudažytos tamsiai žalia spalva, kuri kūrė slogią, slegiančią aplinką. Todėl vienas pirmųjų darbų buvo siekis kuo greičiau pakeisti mokyklos erdves, kad jos skatintų, drąsintų ir kviestų veikti.
Savo kalboje E. Kontrimas išskyrė tris vadybines komandas, su kuriomis kūrė gimnazijos istoriją. Pirmoji buvo mokyklos vietos ieškojimo komanda. Tuo metu Elektrėnuose jau veikė viena garsi mokykla, o naujajai dar reikėjo užsitarnauti savo vardą, augti ir užpildyti visas klases. Per maždaug šešerius metus pavyko išaugti į visavertę mokyklą. Už šį laikotarpį buvęs direktorius dėkojo a. a. Pranui Vaičiuliui, a. a. direktoriaus pavaduotojai Ramunei Chramkovienei ir lietuvių kalbos mokytojui, profsąjungos pirmininkui, direkcinės tarybos kalbos tvarkytojui a. a. Antanui Rutkauskui.
Antroji komanda buvo gimnazijos kūrimo. Kartu su Aldona Suslavičiene, Vilija Dobrovolskiene ir Vanda Bukėniene 1993–1996 metais buvo siekiama gimnazijos statuso. Tai nebuvo lengvas procesas, tačiau pastangos davė rezultatų. 1996 m. gegužės 30 d. mokyklai suteiktas realinio profilio gimnazijos statusas, o 1999 m. birželio 3 d. – ir humanitarinio profilio gimnazijos statusas.
Trečioji komanda, pasak E. Kontrimo, padėjo suvaldyti švietimo reformų ir pandemijų laikotarpio iššūkius. Joje dirbo Danutė Liutkevičienė, Danguolė Levickaitė, Jūratė Levickienė ir Aurelija Griščenkienė. Buvęs direktorius pabrėžė, kad šių patyrusių pedagoginės vadybos kolegių indėlis buvo itin svarbus vedant gimnaziją sudėtingais politinių įvykių ir švietimo reformų keliais.
Žvelgdamas į ateitį, E. Kontrimas išreiškė įsitikinimą, kad gimnazija sulauks ir 2036-ųjų. Svarbiausiais jos veiklos pagrindais jis įvardijo pilietines vertybes – drąsą veikti, klysti, atrasti ir išeiti iš komforto zonos, taip pat orumą, pasireiškiantį pagarbiais santykiais bendruomenėje ir už jos ribų.
Buvęs direktorius prisiminė ir prieš dešimtmetį, švenčiant mokyklos 30-metį, išleistą leidinį, kuriame buvo sukaupta trijų dešimtmečių istorija. Jame tilpo mokinių ir mokytojų istorijos, šventės, tradicijos bei įgyvendinti projektai. Šis leidinys tapo svarbiu mokyklos istorijos liudijimu, išsaugotu ateities kartoms. Dabar jį pratęsė naujas, 40-mečiui skirtas leidinys „Versmė, iš kurios semiasi kartos“. Jame užfiksuota pastarojo dešimtmečio istorija, atskleidžianti, kaip gimnazija auga, keičiasi ir atranda naujas veiklos kryptis.
Naujas etapas ir bendruomenės vienybė
Vienas reikšmingesnių pastarojo dešimtmečio įvykių – naujos direktorės atėjimas. Ramunė Matonienė gimnazijai vadovauja tik pustrečių metų, tačiau, kaip pati pasakojo sveikinimo kalboje, bendruomenėje jaučiasi sava. Savo kalboje direktorė daug dėkojo žmonėms, pabrėždama, kad vienas žmogus negali nuveikti visko – gimnazijos sėkmę kuria stipri komanda, kasdienis darbuotojų darbas ir sukaupta patirtis.
Ji akcentavo, kad gimnazija visais laikais rūpėjo jos vadovams, mokytojams profesionalams ir visiems darbuotojams, kurie prisideda prie kasdienio mokyklos gyvenimo – nuo švaros ir skanaus maisto iki kokybiško ugdymo. Direktorė kalbėjo ir apie rūpesčius, kurie lydi mokyklos kasdienybę: tinkamą pastato būklę, finansinius iššūkius, šiuolaikiškas ugdymo priemones, vadovėlių pakankamumą ir mokinių pasiekimus. Visa tai svarbu kiekvienam bendruomenės nariui. Baigdama sveikinimą R. Matonienė linkėjo visiems būti ta versme, iš kurios kasdien būtų galima semtis žinių, išminties, gerų rezultatų, draugystės ir meilės, bei išlikti vieninga bendruomene.
Artėjant jubiliejui gimnazijos gyvenime atsirado dar viena naujovė – mokyklos himnas. Jo kūrimo konkursą praėjusių metų pavasarį inicijavo direktorė Ramunė Matonienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Liutkevičienė. Sudaryta vertinimo komisija išrinko geriausią kūrinį, kurio autorė – Eurika Deimintė Ščerbavičiūtė, mokytoja – D. Liutkevičienė. Himnui muzikinį skambesį suteikė neformaliojo švietimo mokytoja Greta Garmašaitė-Balienė, sukūrusi muziką. Jubiliejiniame renginyje naujasis gimnazijos himnas nuskambėjo pirmą kartą. Jį mokiniai dainavo akompanuojant muzikos autorei G. Garmašaitei-Balienei.
Šventės programą papildė mokinių meninė kompozicija, kurią kartu su jais kūrė mokytoja Augutė Liutkevičienė. Pasitelkę mokyklos kasdienybės vaizdus, mokiniai priminė visiems pažįstamas akimirkas – skambutį, mokytojo ir mokinio santykį, mažus iššūkius ir dideles pamokas, kurios išlieka atmintyje ilgam. Šventinį pasirodymą šokiu papildė mimų komanda, parengta neformaliojo švietimo mokytojos Aistės Kulevičiūtės.
Jubiliejus tapo proga prisiminti ne tik gimnazijos pradžią, bet ir žmones, kurie jos istorijoje dalyvavo nuo pirmųjų dienų. Kaip rašoma gimnazijos istorijai skirtame leidinyje, pirmuosius mokslo metus Elektrėnų trečiojoje vidurinėje mokykloje baigė vienintelė abiturientų klasė, kurios auklėtoja buvo Stasė Šarakojytė. Iš pirmosios abiturientų laidos gimnazijoje iki šiol dirba mokytoja Elvyra Pliskauskaitė-Kasperavičienė. Ji kartu su mokytoja Augute Liutkevičiene kūrybiškai ir sumaniai vedė jubiliejinį renginį.
E. Pliskauskaitė-Kasperavičienė pasakojo, kad su savo pirmosios laidos auklėtoja S. Šarakojyte iki šiol palaiko ryšį ir ją aplanko. Nors mokytojai jau daugiau nei 90 metų, ji tebėra energinga ir aktyvi. Tai dar viena graži istorija, primenanti, kokie ilgalaikiai ryšiai užsimezga mokykloje ir kaip jie tęsiasi bėgant metams. O pagerbiant buvusius gimnazijos mokytojus, kiekvienam buvo įteikta po gėlės žiedą. Už tokią galimybę mokykla dėkinga gėlių salonams „Danguolės gėlės“ ir „Sisters“.
„Versmės“ vardas ir tradicijos
„Versmės“ vardas gimnazijai suteiktas 1993 metais. Jo autorė – tuometinė mokinė Jūratė Markauskaitė. Pavadinimas tarsi įprasmina nuolatinius pokyčius, judėjimą, virsmą ir tobulėjimą. Per keturis dešimtmečius gimnazijoje įgyvendinta daugybė projektų, surengta renginių, išvykų, konkursų, susitikimų su įkvepiančiomis asmenybėmis, užmegzti ryšiai su užsienio mokyklomis, ieškota naujų ugdymo metodų ir veiklos krypčių.
Dalis šių veiklų tapo gimnazijos identiteto dalimi ir ilgalaikėmis tradicijomis. Viena jų – teatro festivalis „Felicija“, tapęs tradiciniu, bendruomenės laukiamu renginiu. Jo iniciatoriai – Egidijus Kontrimas ir Elvyra Kasperavičienė.
Gražiai ir kūrybingai gimnazijoje minima Rugsėjo 1-oji, Mokytojų diena, pirmokų krikštynos, spalvų savaitė, šventinio laikotarpio renginys „Kalėdų alėja“, vyksta Metų mokinio rinkimai, minimos tautinės šventės, organizuojamas šimtadienis, Paskutinis skambutis, sporto šventė ir brandos atestatų įteikimo iškilmės. Kiekviena iš šių tradicijų prisideda prie bendruomenės gyvenimo ir kuria savitą gimnazijos istoriją.
Sveikinimai, padėkos ir šventės akimirkos
Jubiliejinėje šventėje gimnaziją sveikino ir gausus būrys svečių. Sveikinimo žodžius tarė Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, vicemerė Inga Kartenienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas dr. Džeraldas Dagys, Elektrėnų seniūnė Toma Žilinskytė, savivaldybės tarybos narys, gimnazijos individualios pažangos premijos steigėjas Rimantas Baravykas.
R. Baravykas įteikė Lietuvos Respublikos Seimo nario Algimanto Radvilos padėkas buvusiam gimnazijos direktoriui Egidijui Kontrimui, gimnazijos administracijai ir mokytojams, kurie čia dirba nuo pat mokyklos įkūrimo pradžios.
Gimnaziją taip pat sveikino Švietimo paslaugų centro direktorė Ramunė Veronika Sadauskienė, Visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Pulauskienė, kitų mokyklų vadovai.
Ypač jautrus buvo buvusios mokinės, o dabar jau mokytojos Indrės Balandės sveikinimas. Ji dėkojo savo mokytojams, tapusiems jai pavyzdžiu ir įkvėpimu. Dar mokydamasi gimnazijoje I. Balandė svajojo užaugusi tapti mokytoja, o šiandien pati tęsia šį prasmingą darbą.
Jubiliejui ruoštasi atsakingai ir kruopščiai. Darbų gausa dar kartą parodė, kad mokykla primena avilį su darbščiomis bitelėmis, kuriame kiekvienas turi savo užduotį ir prisideda prie bendro rezultato. Šventės proga buvo surengta mokinių kūrybinių darbų paroda, kurią organizavo dailės mokytoja Marytė Kuzmenkovienė. Gimnazijos erdves šventiškai išpuošė mokytojai Vygintė Vaišvilienė, Henrikas Vaišvila, Marytė Kuzmenkovienė ir Aldona Vainiūnienė, o šventines vaišes paruošė gimnazijos valgyklos komanda, kurios vedėja Dalia Justinavičienė.
Keturiasdešimt metų – tai daugybė žmonių, kartų, patirčių, pasiekimų ir prisiminimų. Tai istorija, kurią kūrė ir tebekuria mokiniai, mokytojai, vadovai bei visi gimnazijos darbuotojai. O svarbiausia – tai nenutrūkstanti versmė, iš kurios semiasi kartos.
Virginija Jacinavičiūtė
„Versmės“ gimnazijos inf.