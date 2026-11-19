Ar mokame sustoti, įsiklausyti į save, atpažinti savo jausmus ir suprasti šalia esantį? Šiandien, kai net ir mažiausiųjų kasdienybė kupina skubėjimo, įspūdžių ir įvairiausių dirgiklių, gebėjimas nurimti, suprasti savo emocijas ir kurti pagarbius santykius tampa ypatingai svarbus. Būtent šiomis vertybėmis vadovaujantis Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ įgyvendintas Elektrėnų savivaldybės švietimo ir ugdymo programos finansuojamas projektas „Mažoji tylos sala“.
Projekto tikslas – stiprinti vaikų emocinę gerovę ir socialinius įgūdžius, kurti saugią, įtraukią ugdymo aplinką bei skatinti glaudesnį vaikų, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą. Projekto veiklos buvo įgyvendinamos trimis kryptimis: „Jausmų kelionės“ vaikams, „Mokytojų patirčių laboratorija“ pedagogams ir „Partnerystės atradimo“ programa tėvams.
Nuo tylos pajautimo – iki emocijų pažinimo
Simboline projekto pradžia tapo balandžio 30 dieną darželyje organizuota akcija „Tylos stebuklinga versmė“. Ji pakvietė vaikus ir suaugusiuosius atkreipti dėmesį į mus supančius garsus, triukšmo poveikį savijautai ir tylos svarbą. Vaikai mokėsi įsiklausyti į aplinką, pastebėti, kaip jaučiasi būdami tyloje, ir atrasti, kad ramybė gali būti ne mažiau įdomi už aktyvią veiklą. Ši patirtis tapo prasmingu atspirties tašku tolesnėms veikloms, kuriose daug dėmesio skirta jausmų pažinimui, emocijų raiškai, savireguliacijai ir tarpusavio santykiams.
Įgyvendinant „Jausmų kelionės“ programą, vaikams buvo kuriamos ir pritaikomos lauko ugdymo erdvės, skatinančios tyrinėti, patirti, nusiraminti ir mokytis per žaidimą. Čia vaikai galėjo atrasti įvairius pojūčius, įsiklausyti į save ir aplinką, mokytis bendrauti, bendradarbiauti bei išreikšti savo emocijas. Ypatingu mažųjų kelionių palydovu tapo sensorinis ežiukas Oskaras. Per žaidybines veiklas ir bendravimą su šiuo personažu vaikai buvo kviečiami pažinti skirtingas emocijas, jas įvardyti ir ieškoti būdų, padedančių nusiraminti. Juk vaikui kartais lengviau papasakoti apie savo jausmus žaislui nei suaugusiajam. O švelnus prisilietimas, žaidimas ar ramus pokalbis gali tapti pirmuoju žingsniu mokantis suprasti save.
Svarbu tai, kad emocinės gerovės ugdymas neapsiribojo pavieniais užsiėmimais – jis tapo kasdienio ugdymo dalimi, kurioje kiekvienam vaikui sudaromos galimybės augti savo tempu, jaustis saugiam ir priimtam.
Mokytojų patirčių laboratorija – erdvė profesiniam augimui
Vaikų emocinė gerovė neatsiejama nuo šalia esančių suaugusiųjų savijautos, todėl svarbi projekto dalis buvo skirta pedagogų profesinių ir emocinių kompetencijų stiprinimui. Įgyvendinant „Mokytojų patirčių laboratorijos“ programą, pedagogai dalyvavo smėlio edukacijoje ir pasakų terapijos veiklose. Šios patirtys suteikė galimybę išbandyti kūrybinius bei patyriminius metodus, padedančius geriau suprasti emocijų raišką, žmogaus vidinius išgyvenimus ir elgesio priežastis. Smėlio ir pasakų terapijos elementai atskleidė, kaip per simbolius, vaizduotę ir kūrybą galima padėti vaikui saugiai išreikšti tai, ką kartais sunku nusakyti žodžiais.
Pedagogams taip pat organizuotos supervizijos, vyko konsultacijos su psichologe Ingrida Puroniene. Šių susitikimų metu buvo sudarytos galimybės reflektuoti kasdienėje pedagoginėje veikloje kylančius iššūkius, aptarti sudėtingas ugdymo situacijas, ieškoti tinkamiausių pagalbos vaikui būdų ir stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą. Projektą prasmingai papildė pedagogų dalyvavimas mokymuose apie vaikų sensorinių poreikių atpažinimą, aplinkos pritaikymą ir sensorinės pagalbos taikymą. Įgytos žinios padeda geriau suprasti skirtingus vaikų poreikius ir kurti aplinką, kurioje kiekvienas vaikas galėtų jaustis saugiai.
Šios patirtys priminė, kad rūpinimasis vaiko emocine gerove prasideda nuo suaugusiojo gebėjimo įsiklausyti, suprasti, priimti ir tinkamai reaguoti.
Partnerystė su šeima – bendras kelias vaiko gerovės link
„Partnerystės atradimo“ programa skirta tėvų įsitraukimui, bendradarbiavimo stiprinimui ir pozityvios tėvystės nuostatų puoselėjimui. Projekto metu organizuoti bendruomenės susitikimai, tarp jų – Padėkos vakaras, suteikęs progą pabūti kartu, stiprinti tarpusavio ryšius ir puoselėti dėkingumo kultūrą.
Ypatingas dėmesys skirtas ir naujai į darželį atvykstančių vaikų šeimoms. Būsimų ugdytinių tėvų susirinkime kartu su socialiniais partneriais aptarti vaikų adaptacijos, emocinio saugumo ir pasirengimo darželiui klausimai. Elektrėnų pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės paskaita padėjo tėvams geriau suprasti vaiko išgyvenimus pradedant lankyti ugdymo įstaigą bei suaugusiųjų vaidmenį šiame svarbiame gyvenimo etape.
Spalio 20 dieną darželyje vyko psichologės psichoterapeutės Rūtos Baleišienės edukacija „Emocinis raštingumas šeimoje“. Susitikimo metu dėmesys skirtas vaikų emocijų atpažinimui, jų priėmimui, tinkamiems reagavimo būdams ir pagarbaus bendravimo šeimoje stiprinimui. Akcentuota, kad vaikui svarbu ne tik mokėti įvardyti tai, ką jaučia, bet ir patirti, kad jo emocijos yra suprantamos bei priimamos. Po edukacijos su tėvų bendruomene pasidalyta pranešimo medžiaga ir praktine atmintine „Kai vaikui sunku: 6 žingsniai“, padedančia suaugusiesiems jautriau reaguoti į vaiko išgyvenimus bei padėti jam suprasti savo jausmus.
Šios iniciatyvos skatino bendrą supratimą, kad vaiko emocinė gerovė nėra vien šeimos ar ugdymo įstaigos atsakomybė. Ji kuriama kasdien, suaugusiesiems bendradarbiaujant, dalijantis patirtimi ir vadovaujantis bendromis vertybėmis.
Maži žingsniai –
prasmingi pokyčiai
Projektas „Mažoji tylos sala“ priminė, kad emocinė gerovė nėra vien gražiai įrengta erdvė ar specialios ugdymo priemonės. Tai visų pirma santykis, kuriame vaikas jaučiasi išgirstas, suprastas ir priimtas.
Per projekto laikotarpį sukauptos pedagogų patirtys, įgytos žinios, pritaikytos ugdymo erdvės ir įgyvendintos bendruomenės veiklos sudarė prielaidas nuosekliau puoselėti emocinį raštingumą visoje įstaigoje. Projekto idėjos bus tęsiamos kasdienėje ugdymo praktikoje, o sukurtos erdvės ir įsigytos priemonės toliau tarnaus vaikų saviraiškai, emocijų pažinimui ir nusiraminimui.
Dėkojame visiems pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams ir socialiniams partneriams, prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo, pasidalijusiems savo žiniomis, patirtimi ir iniciatyvomis. Tikime, kad dideli pokyčiai prasideda nuo mažų dalykų – nuo gebėjimo išgirsti vaiką, pastebėti jo jausmus, ištiesti pagalbos ranką ir kartu atrasti ramybę.
Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ bendruomenė