Praėjusį savaitgalį Elektrėnų savivaldybės sporto centro jaunieji ledo ritulininkai stojo į kovą Lietuvos ledo ritulio aikštėse. Trijų amžiaus grupių komandoms savaitgalis buvo skirtingas – dvi ekipos džiaugėsi pergalėmis, o vienai teko pripažinti varžovų pranašumą. Vis dėlto kiekvienos rungtynės jauniesiems sportininkams suteikė svarbios patirties ir galimybę tobulėti.
U-12 komanda – dramatiška pergalė išvykoje
Lapkričio 1 dieną trenerio Raimondo Štrimaičio vadovaujama Elektrėnų savivaldybės sporto centro U-12 komanda išvykoje susitiko su Vilniaus „Hockey Punks“ ekipa. Atkaklioje kovoje jaunieji elektrėniškiai pademonstravo ryžtą bei komandinį susitelkimą ir iškovojo pergalę rezultatu 4:3.
U-13 komandai – vertinga patirtis
Spalio 31 dieną trenerio Dovydo Laimučio vadovaujama U-13 komanda namų aikštėje priėmė Šiaulių „Šaulys“ ekipą. Rungtynės baigėsi varžovų pergale rezultatu 8:2.
Elektrėnų savivaldybės sporto centro auklėtinių gretose įvarčius pelnė Adrija Pupalaigytė ir Titas Baumila. Nors šįkart pergalės pasiekti nepavyko, tokios rungtynės yra svarbi jaunųjų sportininkų tobulėjimo dalis.
U-18 komanda – užtikrintas pasirodymas namuose
Lapkričio 1 dieną trenerio Sergej Krumkač vadovaujama Elektrėnų savivaldybės sporto centro U-18 komanda namuose susitiko su Vilniaus „Geležiniu Vilku“. Šeimininkai demonstravo rezultatyvų žaidimą ir iškovojo įtikinamą pergalę rezultatu 6:1.
Du įvarčius pelnė Kajus Kasputis ir Kernius Veželis, po vieną – Laurynas Sinkevičius ir Deimonas Varanius.
Komandos žaidime svarbų vaidmenį atliko ir rezultatyvūs perdavimai. Laurynui Sinkevičiui įvartį padėjo pelnyti Kajus Kasputis, Kajui Kaspučiui – Martynas Vorobjovas ir Augustas Salecis, Deimonui Varaniui – Mykolas Razmas ir Augustas Salecis, o pirmajam Kerniaus Veželio įvarčiui perdavimus atliko Augustas Salecis ir Motiejus Valantavičius. Antrojo Kerniaus Veželio įvarčio perdavimą atliko Deimonas Varanius.
Savaitgalio rezultatai dar kartą parodė, kad Elektrėnų savivaldybės sporto centro jaunųjų ledo ritulininkų sezonas kupinas iššūkių, tačiau kiekvienos rungtynės yra svarbus žingsnis pirmyn. Pergalės suteikia pasitikėjimo, o pralaimėjimai tampa galimybe analizuoti žaidimą, mokytis ir stiprėti.
Elektrėnai turi kuo didžiuotis – jaunieji sportininkai auga, kaupia patirtį ir garsina savo miestą sporto aikštėse. Linkime komandoms sėkmės būsimose kovose!
Elektrėnų savivaldybės sporto centro inf.