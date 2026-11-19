Agota Dzimidavičiūtė ir Vytautė Vaitkevičiūtė
Spalio 24 d. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje vyko VI tarptautinis Vaclovo Furmanavičiaus akordeonistų konkursas, skirtas lietuvių akordeono pedagogo ir dirigento V. Furmanavičiaus atminimui pagerbti. Vaclovas Furmanavičius (1929–1992) – akordeono klasės Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) įkūrėjas, rūpinosi instrumento atsiradimu profesionaliojoje erdvėje ir jo puoselėjimu. Dėstytojavimo metais ši iškili asmenybė paruošė ir išleido būrį absolventų, dabar jau žinomų puikių pedagogų. Kaip doc. dr. Albertas Vytautas Baika sakė, „Vaclovas Furmanavičius buvo muzikalus ir jautrus menininkas“, tad neapsiribojo jis tik pedagogine veikla. Aktyvaus visuomenininko dėka Lietuvos valstybinėje konservatorijoje įkurtas akordeonų orkestras, tapęs savarankišku kolektyvu, išleido metodinių darbų, tarp kurių – ir visiems Lietuvos pedagogams gerai pažįstamas akordeono pradžiamokslis, reiškėsi kaip dirigentas – buvo vienas pirmųjų vyr. dirigentų, vadovavęs respublikinių Dainų švenčių akordeonistų orkestrams.
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Labai džiugu, kad šiame gražiame renginyje Vievio meno mokyklai atstovavo jaunieji akordeonistai: Agota Dzimidavičiūtė, Vytautė Vaitkevičiūtė, Liepa Jankauskaitė bei Raidas Jackūnas (mokytoja S. Minkevičė). Jaunieji atlikėjai stengėsi kuo muzikaliau ir įtaigiau atlikti savo koncertinę programą. Vertinimo komisijos sprendimu Agota ir Vytautė buvo apdovanotos II vietos laureato diplomais, Liepa – III vietos laureato diplomu, o Raidas, sužavėjęs komisiją, pelnė I vietos laureato diplomą. Visi laureatai taip pat buvo apdovanoti gražiomis taurėmis. Jaunieji Vievio meno mokyklos akordeonistai turėjo galimybę ne tik patys išbandyti jėgas scenoje, bet ir pasiklausyti bendraamžių atlikėjų iš Lietuvos, Latvijos bei Lenkijos.
Nuoširdžiai dėkojame Elektrėnų savivaldybei už projekto „Mes – tai muzika“ finansavimą ir galimybę vaikams siekti muzikinių aukštumų.
Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos akordeono mokytoja ekspertė Sigutė Minkevičė