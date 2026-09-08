Nauji mokslo metai jau už vartų

Asta Dzikevičienė, Gintaras Dobilaitis, Ramunė Matonienė, Birutė Misiūnienė
Rugsėjo 1-oji atskubėjo gal greičiau, nei buvo laukiama. Kaip mokslų metų pradžią pasitinka savivaldybės mokyklos, klausėme mokyklų vadovų.
„Ąžuolyno“ progimnazijos direktorė Birutė Misiūnienė
Su kokiomis naujienomis ir pokyčiais mokykla pasitinka naujus mokslo metus?
Naujus mokslo metus Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija pasitinka su didele ir stipria bendruomene – šiuo metu mokykloje mokosi apie 650 mokinių, tačiau tikslus jų skaičius dar paaiškės užbaigus mokinių priėmimą. Džiaugiamės, kad naujus mokslo metus pradedame turėdami visą pedagogų komandą. Ji šiek tiek atsinaujino – prie mūsų bendruomenės prisijungs naujas anglų kalbos mokytojas, socialinis pedagogas ir du mokinio padėjėjai. Praėjusiais mokslo metais daug pagalbos, patarimų sulaukėme iš tėvelių, ypač Tėvų (globėjų, rūpintojų) tarybos, tikimės gražaus bendradarbiavimo ir šiais metais.
Įgyvendinome TŪM programos veiklas ir toliau remsimės jų metu įgytomis žiniomis bei patirtimi, naudosimės įsigytomis priemonėmis, stiprinsime STEAM ugdymą ir plėsime neformaliojo ugdymo programų pasiūlą – šiemet mokiniams pasiūlysime naują robotikos būrelį.
Praėję mokslo metai mūsų bendruomenei buvo kupini įvairių iššūkių, todėl į naujus metus ateiname sukaupę nemažai patirties ir daug ko išmokę. Daug dėmesio skyrėme mokinių, darbuotojų emocinei gerovei, įtraukiajam ugdymui, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir jo prevencijos tarp paauglių klausimams. Šios patirtys paskatino dar labiau stiprinti pedagogų kompetencijas ir bendradarbiavimą, kad į mokinių poreikius galėtume reaguoti kuo anksčiau ir profesionaliau.
Naujus mokslo metus pradedame ir su aiškiu tikslu gerinti mokinių mokymosi pasiekimus. Praėjusių metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) rezultatai mus paskatino išsamiau analizuoti, ką galime daryti kitaip ir geriau. Mokytojų taryba kartu su administracija parengė NMPP pasiekimų gerinimo planą, kurį pradėsime įgyvendinti nuo rugsėjo. Jame numatytos konkrečios priemonės, padėsiančios kryptingiau stebėti mokinių pažangą, laiku pastebėti mokymosi sunkumus ir teikti mokiniams tikslingą pagalbą.
Todėl šiuos mokslo metus pradedame ne tik su naujais žmonėmis ar naujais planais, bet ir su aiškesne kryptimi. Norime, kad kiekvienas mokinys mokykloje darytų pažangą pagal savo galimybes, o mokytojai turėtų kuo daugiau priemonių ir galimybių padėti jam tą pažangą pasiekti.
Kas per vasarą mokykloje buvo atnaujinta, sutvarkyta ar įsigyta?
Šią vasarą mokykloje netrūko darbų – norėjome, kad rugsėjį mokiniai ir mokytojai sugrįžtų į jaukesnes, saugesnes ir šiuolaikiškesnes erdves. Džiaugiamės ir esame dėkingi Elektrėnų savivaldybei, kuri skyrė lėšų mokyklos aplinkai atnaujinti. Kapitaliai suremontuoti du kabinetai – matematikos ir anglų kalbos, pakeisti baldai, nupirkti išmanūs ekranai, abiejose informacinių technologijų klasėse atnaujinti kompiuteriai. Kituose kabinetuose atnaujinta grindų danga, roletai. Atnaujintos ir mokyklos valgyklos erdvės – jos tapo estetiškesnės ir jaukesnės. Sutvarkytos dviračių laikymo vietos, o savivaldybė prie mokyklos įrengė ir naują dviračių saugyklą.
Rūpinomės ne tik aplinka, bet ir ugdymo kokybe – pagal mokytojų poreikius įsigijome reikalingų mokymo priemonių, atnaujinome vadovėlių fondą.
Tačiau bene svarbiausia šios vasaros naujiena – AB „Ignitis gamyba“ skirtomis lėšomis įrengta Energetikos klasė. Šiuo metu ruošiamės ją įveiklinti: mokytojų laukia mokymai, o mokinių – naujos, praktinio mokymosi ir eksperimentavimo galimybės, mokiniai galės ne tik išgirsti apie energetiką, bet ir patys tyrinėti, eksperimen-tuoti, ieškoti sprendimų.
Dar viena naujovė – prie technologijų klasės baigiama įrengti laboratorija, kurioje jau rugsėjo pabaigoje planuojame pastatyti molio degimo krosnį. Suteiksime galimybę mokiniams ir mokytojams technologijų pamokose bei neformaliojo ugdymo užsiėmimuose susipažinti su keramika ir kurti savo rankomis.
Praėjusiais metais mūsų bendruomenę labai sukrėtė ekstremali situacija – oro pavojus. Vasarą, bendradarbiaudami su Elektrėnų savivaldybe, daug dėmesio skyrėme mokyklos saugumui ir tinkamų priedangų įrengimui: atlikti langų remonto darbai, užklijuotos apsauginės plėvelės, baigiamos įrengti metalinės žaliuzės ir įgyvendinamos kitos saugumą stiprinančios priemonės.
Taigi šios vasaros darbai buvo labai įvairūs: nuo kabinetų ir bendrųjų erdvių atnaujinimo iki naujų mokymosi aplinkų kūrimo, mokymo priemonių atnaujinimo ir bendruomenės saugumo stiprinimo.
Kokių darbų dar nespėjote atlikti ir ko mokyklai šiuo metu labiausiai trūksta?
Ne visus suplanuotus darbus įgyvendinome, nes neturėjome lėšų. Labiausiai šią vasarą laukėme kapitalinio mokyklos erdvių remonto ir jos pritaikymo mokiniams su negalia pagal projektą „Ugdymo prieinamumo Elektrėnų savivaldybėje atskirtį patiriantiems vaikams didinimas“. Deja, viešieji pirkimai neįvyko, todėl šių darbų dar teks palaukti. Tikimės, kad projektą pavyks įgyvendinti artimiausiu metu, nes mokyklos aplinkos pritaikymas visiems mokiniams yra labai svarbus.
Dar šiek tiek trūksta vadovėlių gamtos mokslų dalykams. Šiemet taip pat nebuvo galimybės skirti pakankamai lėšų mokytojų kambario, bibliotekos ir skaityklos atnaujinimui – norėtume šias erdves padaryti šiuolaikiškesnes ir patrauklesnes mokiniams.
Kadangi mokykloje ribojame mokinių naudojimąsi telefonais, ateityje norėtume įrengti patogias ir saugias telefonų saugyklas. Manau, tai būtų praktiškas sprendimas, padedantis mokiniams lengviau laikytis susitarimų ir susikaupti pamokose.
Didelėje mokykloje visada yra ką atnaujinti ar patobulinti – mokyklos pastatas ir aplinka reikalauja nuolatinės priežiūros.
Jei turėtumėte daugiau lėšų, kokį mokyklos poreikį pirmiausia išspręstumėte?
Jeigu turėtume daugiau lėšų, pirmiausia investuotume į tai, kas susiję su mokyklos pastato būkle ir mokinių saugumu.
Didžiausias dabartinis rūpestis – šlaitinis mokyklos stogas. Per liūtis vandens pratekėjimas tampa vis rimtesne problema, todėl stogo sutvarkymas būtų vienas svarbiausių prioritetų. Taip pat norėtume atnaujinti koridorius ir sanitarinius mazgus – tai kasdienės mokinių ir darbuotojų naudojamos erdvės, kurioms taip pat reikia atnaujinimo.
Norėtume įrengti šiuolaikišką budėtojo postą su elektroniniais varteliais, mokinių telefonų saugyklas ir, žinoma, sutvarkyti bei aptverti mokyklos teritoriją. Tai padėtų geriau kontroliuoti patekimą į mokyklą ir užtikrinti didesnį mokinių saugumą.
Semeliškių gimnazijos direktorė Asta Dzikevičienė:
Semeliškių gimnazija naujus mokslo metus pasitinka nusiteikusi tobulėti, dar daugiau dėmesio skirti kiekvieno mokinio pažangai ir gerai savijautai. Tęsime tai, kas pasiteisino praėjusiais mokslo metais.
Vasaros metu buvo atlikti remonto darbai klasėse, koridoriuose, valgyklos patalpose. Sporto salėje renovuota šildymo sistema – pakeisti radiatoriai. Pirmo ir antro aukšto koridoriuose pakeisti seni langai. Atlikti elektros instaliacijos paruošiamieji darbai apsauginių žaliuzių įrengimui ant langų saugiose zonose oro pavojaus metu. Įsigytos ir įrengtos apsauginės plėvelės langams. Įsigytas interaktyvus ekranas, traktorius-žoliapjovė, atnaujinta įranga valgykloje. Pastrėvio skyriuje įrengtos naujos patalpos mažylių grupei. Atliktas remontas buhalterijos patalpose.
Artimiausiu metu bus įrengtos žaliuzės ant langų saugiose zonose oro pavojaus metu, paklotas naujas linoleumas valgykloje, įsigyti nauji kompiuteriai informatikos kabinete.
Linkiu, kad nauji mokslo metai būtų kupini naujų idėjų, atradimų, prasmingų darbų, sėkmės.
„Versmės“ gimnazijos direktorė Ramunė Matonienė:
Su kokiomis naujienomis ir pokyčiais mokykla pasitinka naujus mokslo metus?
Naujus mokslo metus Elektrėnų „Versmės“ gimnazija pasitinka nusiteikusi toliau stiprinti tai, kas mums svarbiausia – mokinių mokymosi rezultatus, saugią ir jaukią aplinką bei galimybes kiekvienam mokiniui atrasti ir realizuoti savo gebėjimus. Norime, kad gimnazija būtų vieta, kurioje mokiniams gera mokytis, mokytojams ir darbuotojams – dirbti, o visai bendruomenei – būti kartu.
Šiuos mokslo metus skelbiame Lankomumo metais. Sieksime didesnio mokinių įsitraukimo į ugdymo procesą ir geresnio pamokų lankomumo, nes lankomumas yra tiesiogiai susijęs su mokymosi rezultatais. Todėl kartu su mokiniais, jų tėvais ir mokytojais ieškosime būdų, kaip stiprinti atsakomybę už mokymąsi ir mažinti nepateisintų praleistų pamokų skaičių.
Džiaugiamės ir gimnazijos bendruomenės augimu. Naujus mokslo metus Elektrėnų „Versmės“ gimnazija pasitinka gerokai pagausėjusiu mokinių skaičiumi – šiuo metu gimnazijoje 521 mokinys. Jau kurį laiką nebuvome peržengę 500 mokinių ribos, todėl šis augimas mums yra ir džiugi žinia.
Į pirmąsias gimnazijos klases šiemet ateina net 138 mokiniai, o gimnaziją baigs 119 abiturientų. Tai reiškia, kad turėsime gausią ir aktyvią mokinių bendruomenę. Smagu ir tai, kad šiuo metu gimnazijoje netrūksta mokytojų – galime užtikrinti sklandų ugdymo procesą ir mokinių mokymą pagal pasirinktas programas.
Kas per vasarą mokykloje buvo atnaujinta, sutvarkyta ar įsigyta?
Vasarą, kaip ir kasmet, daug dėmesio skyrėme tam, kad rugsėjį mokiniai sugrįžtų į tvarkingą, patogią ir mokytis skatinančią aplinką. Dalį darbų atlikome savo jėgomis, kitus įgyvendinome naudodami savivaldybės skirtas lėšas. Džiaugiamės, kad pavyko ne tik atnaujinti kai kurias gimnazijos erdves, bet ir pagerinti kasdienes darbo bei mokymosi sąlygas.
Vienas svarbesnių darbų – kapitaliai atnaujintas STEAM kabinetas. Pakeistos grindys, atliktas kosmetinis patalpų remontas. Darbai finansuoti Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis, o sienų dažymo darbus atliko gimnazijos darbuotojai. Bendromis pastangomis galima susikurti jaukesnę ir šiuolaikiškesnę mokymosi erdvę.
Atnaujinama ir gimnazijos aikštelė – betoninės plokštės keičiamos plytelėmis, tvarkomos atraminės sienelės. Taip pat atliktas dalinis gimnazijos fasado plovimas, nuo samanų ir kerpių nuplautas vidinis gimnazijos kiemas. Šie darbai galbūt nėra susiję tiesiogiai su ugdymo procesu, tačiau jie svarbūs kuriant tvarkingą, saugią ir estetišką mokyklos aplinką.
Per vasarą atliktas ir vieno kabineto kapitalinis remontas. Atsižvelgdami į mokytojų poreikius bei turimas galimybes, atnaujinome dalį baldų, kai kurių kabinetų aplinką, stengėmės pagerinti mokytojų darbo sąlygas.
Daug dėmesio skyrėme ir mokinių emocinei gerovei. Įgyvendinant projektą „Psichinės sveikatos dirbtuvės 2“, finansuojamą Elektrėnų savivaldybės 2026 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, įsigyta įvairių relaksacinių priemonių, atnaujintas sensorinis kabinetas. Tikimės, kad ši erdvė padės mokiniams, nusiraminti, atsitraukti nuo kasdienės įtampos, geriau pažinti savo emocijas ir pasirūpinti psichologine savijauta.
Gimnaziją pasiekia ir projekto „Ugdymo priemonės mokykloms“
(projekto Nr. 10-063-P-0001), kuriame dalyvauja Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigos, priemonės. Tai mikrobangų krosnelės, mini šaldytuvas su šaldikliu ir kt.
Dalis darbų dar tęsiama, tačiau svarbiausia, kad kiekvienais metais galime po truputį gerinti gimnazijos aplinką. Esame dėkingi Elektrėnų savivaldybės administracijai už skiriamą finansavimą, bendradarbiavimą ir dėmesį gimnazijos poreikiams. Tik bendromis pastangomis galime kurti aplinką, kurioje mūsų mokiniams būtų gera mokytis ir augti.
Kokių darbų dar nespėjote atlikti ir ko mokyklai šiuo metu labiausiai trūksta?
Suplanuotus vasaros darbus tikimės užbaigti laiku – šiuo metu dar vyksta baigiamieji darbai. Vis dėlto mokykloje visada yra sričių, kurioms norėtųsi skirti daugiau dėmesio, ir poreikių, kuriuos dėl finansinių galimybių tenka įgyvendinti etapais.
Vienas iš mūsų siekių – įrengti mokiniams patogias poilsio ir bendravimo erdves. Norime, kad mokiniai turėtų vietų ne tik pamokoms, bet ir ramiam poilsiui, bendravimui, savarankiškam darbui ar tiesiog pabuvimui tarp pamokų.
Kitas svarbus poreikis – mokymo priemonės ir vadovėliai. Ne visų mokomųjų dalykų vadovėliai jau yra išleisti pagal atnaujintas bendrąsias programas, todėl ne visiems mokiniams galime užtikrinti individualų vadovėlį. Mokytojai ieško įvairių sprendimų, naudoja skaitmeninius išteklius ir kitą mokomąją medžiagą, kūrybiškai organizuoja ugdymo procesą, tačiau visavertis aprūpinimas vadovėliais išlieka aktualus.
Turime ir daugiau planų, tačiau stengiamės juos įgyvendinti nuosekliai, pagal svarbą ir turimas galimybes. Manau, kad svarbiausia yra ne bandyti viską padaryti iš karto, o kryptingai judėti pirmyn. Kiekvienas atnaujintas kabinetas, sutvarkyta erdvė ar įsigyta mokymo priemonė galiausiai prisideda prie geresnių sąlygų mokiniams ir mokytojams.
Jei turėtumėte daugiau lėšų, kokį mokyklos poreikį pirmiausia išspręstumėte?
Jeigu turėtume daugiau lėšų, pirmiausia investuotume į ugdymo turinio ir mokymosi aplinkos modernizavimą. Šiuolaikinė mokykla turi suteikti mokiniams galimybę ne tik klausytis mokytojo, bet ir patiems tyrinėti, eksperimentuoti, kurti, bendradarbiauti ir naudotis šiuolaikinėmis technologijomis.
Dalyvaudami „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje jau gavome nemažai modernios įrangos ir ugdymo priemonių, kurios labai praturtino mokymosi procesą. Tačiau poreikis išlieka – ne visi gimnazijos kabinetai dar aprūpinti išmaniaisiais ekranais, o šiuolaikinių ugdymo priemonių poreikis nuolat auga. Norėtųsi, kad mokytojai turėtų kuo daugiau galimybių taikyti įvairius, mokinius įtraukiančius mokymo metodus, o mokymosi aplinka atitiktų šiandienos mokinių poreikius.
Kartu norėtųsi investuoti ir į mokinių poilsio bei bendravimo erdves. Manau, kad šiuolaikinė mokykla turi būti ne tik funkcionali, bet ir jauki, patraukli jaunam žmogui. Mokinys mokykloje praleidžia didelę savo dienos dalį, todėl svarbu, kad jis čia jaustųsi gerai ir turėtų erdvę ne tik mokytis, bet ir atsikvėpti, pabendrauti su draugais.
Tačiau labai svarbu nepamiršti, kad mokyklos stiprybė yra ne vien pastatas, technologijos ar įranga. Didžiausia gimnazijos vertybė yra žmonės – mokiniai, mokytojai ir visa bendruomenė. Todėl papildomos lėšos būtų labai svarbios ir mokytojų profesiniam tobulėjimui, naujoms ugdymo priemonėms, mokinių galimybėms dalyvauti konkursuose, olimpiadose, projektuose, kultūrinėse, sporto ir kitose veiklose.
Turėdami daugiau galimybių, norėtume dar labiau stiprinti aplinką, kurioje mokinys gali augti įvairiapusiškai – ne tik pasiekti gerų akademinių rezultatų, bet ir atrasti savo pomėgius, talentus, išmokti bendradarbiauti, prisiimti atsakomybę ir pasirengti tolesniam gyvenimo etapui.
Vievio gimnazijos direktorius Gintaras Dobilaitis:
Naujus mokslo metus pradedame pasiruošę. Turime visų dalykų pedagogus.
Šiais metais savivaldybė skyrė lėšų bibliotekos, skaityklos ir lietuvių kalbos kabineto renovacijai. Darbai jau baigti. Toliau tęsėme kondicionierių įrengimo kabinetuose programą. II ir III aukštų visuose kabinetuose yra įrengti kondicionieriai. Šią vasarą įrengėme I aukšto 4 kabinetuose. Liko 6 kabinetai.
Pakeitėme šviestuvus (LED) 4 kabinetuose.
Dar vyksta geografijos kabineto remontas, jį užbaigsime spalio mėnesį. Turime 1 laisvą kabinetą, tad geografijos pamokos vyks tame kabinete.
Labai laukiame II ir III aukštų koridorių renovacijos, bet lėšų turi skirti savivaldybė.