Elektrėnų U-16 ledo ritulio komanda – „Daugavpils Cup 2026“ bronzos laimėtoja!

Elektrėnų U-16 ledo ritulio komanda – „Daugavpils Cup 2026“ bronzos laimėtoja!

Elektrėnų savivaldybės sporto centro U-16 ledo ritulio komanda savaitgalį Latvijoje iškovojo puikią 3-iąją vietą!
Rugpjūčio 29–30 dienomis mūsų jaunieji ledo ritulininkai dalyvavo tarptautiniame „Daugavpils Cup 2026“ turnyre Daugavpilyje. Turnyre varžėsi penkios ­komandos:

ESSC – Lietuva
Rīgas DSS – Latvija
Jelgavas LSS – Latvija
„Geležinis vilkas 2012“ – Lietuva
„Geležinis vilkas 2011“ – Lietuva

Dvi dienas ant ledo virė atkaklios ledo ritulio kovos – netrūko greičio, įvarčių, emocijų ir kovingumo. Elektrėnų U-16 komanda demonstravo ryžtą, komandinį žaidimą ir nepasidavė nė vienoje kovoje.
Po atkaklių rungtynių Elek­trėnų savivaldybės sporto centro U-16 ledo ritulio komanda iškovojo 3-iąją vietą ir pasipuošė bronzos medaliais!
Nuoširdžiai sveikiname visus mūsų sportininkus su puikiu rezultatu! Jūsų kovingumas, pastangos ir meilė ledo rituliui padėjo ­pasiekti šį gražų rezultatą.
Ypatingi sveikinimai komandos treneriui Sergej Krumkač – už profesionalų darbą, atsidavimą, kantrybę ir gebėjimą suburti komandą bendram tikslui!
Ačiū sportininkams, treneriui, tėveliams ir visiems komandos palaikytojams, kurie kartu kuria ir stiprina Elektrėnų ledo ritulio ­tradicijas!

ESSC inf.

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