Elektrėnų U-16 ledo ritulio komanda – „Daugavpils Cup 2026“ bronzos laimėtoja!

Elektrėnų savivaldybės sporto centro U-16 ledo ritulio komanda savaitgalį Latvijoje iškovojo puikią 3-iąją vietą!
Rugpjūčio 29–30 dienomis mūsų jaunieji ledo ritulininkai dalyvavo tarptautiniame „Daugavpils Cup 2026“ turnyre Daugavpilyje. Turnyre varžėsi penkios komandos:
ESSC – Lietuva
Rīgas DSS – Latvija
Jelgavas LSS – Latvija
„Geležinis vilkas 2012“ – Lietuva
„Geležinis vilkas 2011“ – Lietuva
Dvi dienas ant ledo virė atkaklios ledo ritulio kovos – netrūko greičio, įvarčių, emocijų ir kovingumo. Elektrėnų U-16 komanda demonstravo ryžtą, komandinį žaidimą ir nepasidavė nė vienoje kovoje.
Po atkaklių rungtynių Elektrėnų savivaldybės sporto centro U-16 ledo ritulio komanda iškovojo 3-iąją vietą ir pasipuošė bronzos medaliais!
Nuoširdžiai sveikiname visus mūsų sportininkus su puikiu rezultatu! Jūsų kovingumas, pastangos ir meilė ledo rituliui padėjo pasiekti šį gražų rezultatą.
Ypatingi sveikinimai komandos treneriui Sergej Krumkač – už profesionalų darbą, atsidavimą, kantrybę ir gebėjimą suburti komandą bendram tikslui!
Ačiū sportininkams, treneriui, tėveliams ir visiems komandos palaikytojams, kurie kartu kuria ir stiprina Elektrėnų ledo ritulio tradicijas!
ESSC inf.