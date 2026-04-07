Žiniasklaidos dėmesio centre – Elektrėnai ir Kazokiškių sąvartynas

Piketuotojai prieš Kazokiškių sąvartyno smarvę padėjo savivaldybei prisibelsti iki atsakingų už sąvartyno eksploatavimą institucijų
Julija Kirkilienė
Bėda, kad kalbėjimas apie Kazokiškių sąvartyną per visas žiniasklaidos priemones nei smarvės Kazokiškėse sumažina, nei žmonėms sveikatos prideda. Tik politikai randa progos prieš savivaldos rinkimus vienaip ar kitaip save parodyti. Šių metų Kazokiškių ir aplinkinių gyvenviečių kova prieš užterštą orą primena žmonių kovą prieš sąvartyno įsileidimą į Kazokiškes. Skirtumas tik tas, kad prieš dvidešimt ketverius metus tuometinis meras, o dabar tarybos narys Kęstutis Vaitukaitis ir tada savivaldybės ekologu dirbęs dabartinis tarybos narys Virgilijus Pruskas buvo ne su kovojančiais žmonėmis, o su Vilniaus miesto meru Artūru Zuoku ir tuometine Vyriausybe. Tuo metu žmonės jau žinojo gyvenimo prie sąvartyno pasekmes, bet jas spręsti tenka dabartinėms valdžioms. Šį kartą Elektrėnų meras ir visa taryba yra gyventojų pusėje, bet Taršos leidimą atimti bus gal kokį šimtą kartą sunkiau, nei buvo jį gauti sąvartyno atidarymui. Sąvartyno problema buvo tik vienas iš kovo 25 d. tarybos posėdyje svarstytų sprendimų projektų.
Prieš posėdį – piketas
Valandą prieš savivaldybės posėdį miesto aikštėje su plakatais rinkosi piketuotojai. Jų suskaičiavau apie 30. Į piketą atskubėjo kone visos šalies žiniasklaidos atstovai, todėl dabar apie Elektrėnus ir jų skaudulius sužinojo visa Lietuva ir net aplinkos ministras Kastytis Žuromskas. Savivaldybėje paskelbus ekstremalią situaciją, per visas žiniasklaidos priemones ištransliavus apie kazokiškiečių registravimąsi gydymosi įstaigose, piketą ir savivaldybės tarybos priimtą sprendimą „Dėl reikalavimo panaikinti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (TIPK)“, prabilo ir ministras: „Sprendimai turi būti tokie, kad būtų rastas taršos šaltinis ir būtų pašalinta ta tarša. Po to jau bus sprendžiamas sąvartyno uždarymo klausimas, galbūt tų atliekų išvežimo, pervežavimo, perrūšiavimo vietoje“, – trečiadienį žurnalistams Vyriausybėje sakė jis. Piketuotojai ryte, atrodo, nežinojo nei kiek raštų savivaldybės administracija prirašė visoms aplinkosaugos instancijoms, nei kiek susitikimų su Aplinkos ministerija ir Seimo Aplinkos komitetu suorganizavo, todėl piketą vedusi Margarita savivaldybę kaltino bloga komunikacija. Piketuotojai žiniasklaidai rodė plakatus: „Vaikystė neturi kvepėti sąvartynu“, „Mes ne šiukšlės, mūsų sveikata – ne atliekos“, „Stop gyventojų genocidui, nustokite mus nuodyti“ ir taip padėjo savivaldybės valdžiai prisibelsti į šalies valdžios duris. Patys piketuotojai nekalbėjo, išskyrus piketo organizatorę Margaritą. Žiniasklaidos priemonėms kalbėjo meras, tarybos narys Edvardas Baleišis ir piketą vedusi Margarita. Ką apie sąvartyno smarvę mano ir ką tuo klausimu meras yra nuveikęs, piketuotojai galėjo sužinoti tarybos posėdyje, bet į posėdį atėjo tik keturi.
Laikas išsikalbėjimams
Posėdis pradėtas buvo keliolika minučių vėliau nei planuota. Meras prieš posėdžio pradžią su gimtadieniu pasveikino opozicijos lyderį Rimantą Baravyką, o šis, pašmaikštavęs, kad ne į balių sveikintojus kviečia, opozicijos vardu perskaitė viešą pareiškimą dėl esą mero, pažeidusio Savivaldos įstatymą, nes nesušaukė neeilinio posėdžio. Neeilinis posėdis, dėl kurio sušaukimo opozicija buvo surinkusi reikiamus parašus, turėjo būti šaukiamas kovo 19 d. ir jame turėjo būti svarstomas klausimas dėl Vievio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės išsaugojimo. Meras nesiteisino, tik pažadėjo raštą išstudijuoti ir į jį atsakyti. Posėdyje numatyta buvo apsvarstyti 17 klausimų, o ilgiausiai tarybos nariai užtruko diskutuodami dėl siūlymo Aplinkos apsaugos ministerijai panaikinti Kazokiškių sąvartynui TIPK leidimą. Meras aiškino, kad sąvartynui TIPK leidimas yra kaip vairuotojui teisės: „neturi teisių, negali važiuoti, o jei važiuosi be teisių – būsi nubaustas“. Pristatydamas klausimą svarstymui meras kalbėjo: „Situacija yra bloga, aplinka yra teršiama, tai daroma nuo sąvartyno veiklos pradžios 2007 m. Bet pastaruoju metu tarša kelia ypač didelį nerimą, kadangi vien šiais metais nuo sausio 1 d. iki šios dienos net 19 kartų buvo atvejų, kada tarša buvo viršyta ne procentais, o kartais. Ir tie kartai buvo labai dideli, netgi iki 24 kartų. Mažiausias viršijamas iš tų 19 kartų buvo 1,5 karto“. Meras esą raštus visoms instancijoms rašantis nuo 2019 metų, o tarybai svarstyti šį klausimą teikęs todėl, kad ir Aplinkos ministerija, ir Vilniaus savivaldybė, turinti 70 proc. VAATC akcijų, suprastų, kokia rimta bėda savivaldybei sąvartynas.
Ekstremalią situaciją dėl Kazokiškių sąvartyno teisinį pagrindą paskelbti meras turėjo tik gavęs informaciją, apie Kazokiškių gyventojų registracijas pas gydytojus. Taryba priėmė Raimondo Ivaškevičiaus pasiūlymą sprendimo projekte įrašyti ne siūlyti, o reikalauti TIPK leidimą panaikinti. Negailėdami laiko tarybos nariai prie šio klausimo diskutavo, išsikalbėjo, kiek norėjo, vieni gavo progos prieš rinkimus pasireklamuoti, kiti – pasiteisinti, dabar belieka laukti, kas nuo to pagerėjo gyventojams, kenčiantiems smarvę. Geriausia naujiena žmonėms būtų, kad jiems nereikėtų gyventi prie uždarų langų, kaip rekomenduoja Visuomenės sveikatos centras, o galėtų tvarkyti savo aplinkas, sodinti gėles ir džiaugtis pavasariu. Už tarybos sprendimą balsavo visi 23 klausimą svarstę tarybos nariai.
Kontrolieriui priedas už tai, kad nekontroliavo
Ilgai taryba posėdžiavo dar dėl vieno sprendimo projekto – dėl priemokos prie atlyginimo skyrimo savivaldybės kontrolieriui. O tą priemoką jam skirti reikia už pridėtą papildomą darbą, kurį pavedė Vilniaus apygardos prokuratūra. Prokuratūra tiria savivaldybės tarybos 2019–2023 metų kadencijos nariams išmokų pagrįstumo ir teisėtumo – vadinamą čekiukų – problemą. Nuo šio klausimo svarstymo nusišalinti panoro 7 tarybos nariai. Taryba pritarė Kontrolieriui skirti 20 proc. priemoką nuo pareiginės algos dydžio – apie 880 eurų per mėnesį, kol bus užbaigtas auditas. Taryba įpareigojo Kontrolierių auditą atlikti per 4 mėnesius. Ne visi tarybos nariai pritarė tokio audito atlikimui. Buvęs tos kadencijos meras K. Vaitukaitis pateikė informaciją, kad tuo metu pagal Seimo priimtus teisės aktus tarybos nariai atlyginimą gaudavo apmokant išlaidas už darbą su rinkėjais. Savivaldybėje buvusi nuostata tarybos nariams leisti išnaudoti kuro už 1000 km, nuvažiuotų pas rinkėjus. Dabar į tos kadencijos visus tarybos narius žiūrima kaip į nusikaltėlius, nors jiems per 4 metus išmokėta buvo tik apie pusė milijono eurų. Dabartinės kadencijos tarybai, pagal Seimo nustatytus atlyginimus, per kadenciją išmokėti teks per 1 mln. eurų. K. Vaitukaitis skaitė įstatymą apie išmokas, kurias kontroliuoti turėjo Kontrolės ir audito tarnyba. Jei ji tada nekontroliavo tų išmokų, K. Vaitukaičio manymu, kodėl dabar savivaldybė turėtų mokėti jiems priedą už laiku neatliktą darbą. Sprendimo projektą teikusi Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Živilė Dastikienė tarybos nariams aiškino, kad tuo metu buvo Seimo priimtas toks išmokų teisinis reguliavimas, o atsiskaitymo tvarka nebuvo reglamentuota. Dabar yra taip, kaip yra. Po diskusijų dešimčiai tarybos narių balsavus už sprendimo projektą, vienam balsavus prieš ir šešiems susilaikius, sprendimo projektui buvo pritarta.
Apie brangius, bet svarbius projektus
Daug klausimų tarybos nariams kilo svarstant projektą dėl bendradarbiavimo sutarties su Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokykla pratęsimo. Sutartyje numatoma, kad savivaldybė kiekvienais metais Mokyklai sumoka per 115 tūkst. eurų trenerių atlyginimams ir sumoka už rūbinių, džiovyklų, pačiūžų galandimo patalpų naudojimą. Tarybos nariai pritarė sprendimo projekto pakeitimui – sutartį pratęsti ne 4 metams, o iki 2027 m. rudens, kol baigsis sutartis su Ledo arena. Tarybos nariai priekaištavo mokyklos vadovams už mažą papildomų lėšų pritraukimą, o sutarties terminą sutrumpino tikėdami, kad Ledo arenai vadovauti gal atsiras kitas operatorius, mokantis efektyviau panaudoti Ledo areną. Tada ir Ledo ritulio mokykla veiklai gal gautų kitokias sąlygas. Visi kalbėję tarybos nariai užtikrino suprantantys, kad ledo ritulys Elektrėnams yra prestižinė sporto šaka, todėl mokyklos veikla turi būti savivaldybės iš dalies finansuojama.
Taryba pritarė iš Elektrėnų savivaldybės sveikatos centro perimti uždaromos Vievio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pastatą su tikslu gauti Europos Sąjungos finansavimą pastato rekonstrukcijai ir pritaikymui globos paslaugoms. Savivaldybė derina klausimą su reikalingomis instancijomis dėl šio pastato panaudojimo Elektrėnų socialinių globos namų plėtrai. Sprendimo projektą svarstymui teikusi Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė tarybos nariams nurodė galimus pastato remonto finansavimo šaltinius.
Trumpai apie viską
Taryba kovo mėnesio posėdyje apsvarstė 17 klausimų. Vienam sprendimo projektui – dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Elektrėnų savivaldybės ir Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos projekto patvirtinimo – nebuvo pritarta. Vienas sprendimo projektas – dėl Profilaktoriumo, Žaliosios ir Internacionalinės gatvių Girnakalių kaime pavadinimo pakeitimo – buvo atidėtas. Posėdžio pabaigoje EKŪ direktorė Greta Sinkevičienė pateikė sprendimo projektus dėl šilumos investicijų plano pakeitimų. T.y. 2021–2025 metų investicijų nespėta įsisavinti, todėl jos perkeltos 2026–2028 metams. Investicijų perkėlimui tarybos nariai neprieštaravo ir turėjo progos paklausti, kodėl Elektrėnuose šilumos kainos pakilo tiek, kad tarp 60 savivaldybių pagal šilumos brangumą atsidūrė 4 vietoje. Pasirodo, šilumos kainą drastiškai savivaldybei pakėlė „Ignitis gamyba“, nes pirko brangų biokurą. Meras informavo apie planuojamą susitikimą su „Ignitis“ vadovais. Susitikime bus kalbama apie kainas. Šis tarybos posėdis įdomus buvo tuo, kad jį komentuoja visos žiniasklaidos priemonės, ir jei kas Lietuvoje nebuvo girdėjęs apie Elektrėnus, tai dabar visi išgirdo… Pagarsėjo Elektrėnai dėl Vievio ligoninės uždarymo, dabar dėl sąvartyno smarvės, o kaip tos reklamos pasitarnaus savivaldos rinkimams, paaiškės po metų… Svarbu juos pragyventi taikoje…
Kovo 24 d. Kazokiškėse paskelbta ekstremali situacija. Kaip informavo ekstremaliosios situacijos operacijų centro pirmininkas Marius Urvakis, trečiadienį, kovo 25 vykusiame centro posėdyje, priėmė tokius sprendimus: sveikatos įstaigos kasdien teiks informaciją operacijų centrui apie gyventojus, kurie kreipėsi į jas dėl sveikatos sutrikimų, sietinų su oro tarša sąvartyno aplinkoje. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras paskelbė rekomendacijas gyventojams – užsidaryti langus ir kuo mažiau laiko būti lauke. Aplinkos apsaugos agentūros mobilioji aplinkos oro kokybės matavimo stotelė nuo 2026 m. kovo 25 d. 17 val. vėl atnaujino darbą Kazokiškių kaime. Oro kokybės stebėjimo duomenys bus skelbiami kasdien, tai leis stebėti ir UAB „VAATC“ taikomų priemonių efektyvumą. Sustabdytas laikinai saugomų degiųjų atliekų išvežimas iš sąvartyno teritorijos, kad apribotų atliekų judinimą, turintį įtakos blogų kvapų sklaidai. UAB „VAATC“ įpareigotas kuo skubiau sumažinti pašalintų atliekų atvirus plotus sąvartyne. UAB „VAATC“ pavesta griežtai kontroliuoti sąvartyno dujų surinkimo sistemos efektyvumą ir stebėti sistemos veikimo parametrus. UAB „VAATC“ operacijų centrui pateiks visų priemonių, taikomų taršai suvaldyti, priemonių planą.