Startuoja ypatingas projektas: kvies atkreipti dėmesį į šalia esančius vyrus
„Delfi“ portale startuoja projektas „Mano krašto vyras“. Tai – projektas apie artimą, pažįstamą vyriškumą – tėvą, trenerį, kaimyną, meistrą ar bendruomenės žmogų. Apie tuos, kurie kasdien tyliai kuria vertę savo krašte ir kurių stiprybė matuojama ne titulais, o darbais.
Regionai kviečiami dalintis savo istorijomis
Bendras „Delfi“ ir TAURO inicijuojamas regioninis projektas bei vyrų rinkimai kvies skaitytojus iškelti jiems patiems svarbius vyrus. „Projektas „Mano krašto vyras“ mums yra natūralus vertybių, kurias „Tauras“ puoselėja dešimtmečius, tęsinys. Tapdami šios iniciatyvos mecenatu, norime, kad nuoširdūs, patikimi ir savo kraštui atsidavę vyrai būtų labiau matomi. „Tauras“ visada palaikė tuos, kurie laikosi duoto žodžio ir rūpinasi aplinkiniais. Todėl šio projekto reikia tam, kad parodytume dėmesį tiems, kuriais pasitiki visa bendruomenė“, – pranešime spaudai pasakoja „Kalnapilio-Tauro grupės“ marketingo direktorė Julija Šeiko. Virtuali platforma su interaktyviu Lietuvos žemėlapiu leidžia kiekvienam regionui papasakoti savo istoriją: kas jų krašte laikomas tikru vyru ir kodėl. Visi regionai turi savo laimėtojus, o skaitytojų balsai kartu su redakcijos pasakojimais sukuria visos Lietuvos vyriškumo portretą – skirtingą, bet autentišką. Projekte kiekvienas kraštas turi savo herojų – vyrą, kuris tvirtai žino, kas jis yra, gyvena pagal savo vertybes ir renkasi pats.
Delfi redakcija, remdamasi projekto kategorijomis – #MetųTėtis, #BendruomenėsŠirdis, #AuksinėsRankos, #TylusDidvyris, #SportoLyderis ir kitomis – aktyviai ieškos, kalbins ir aprašys regionuose gyvenančius vyrus, kurie savo darbais kuria vertę bendruomenei. Projekte siekiama aprašyti vyrus, kurie kasdien daro daugiau nei privalo ir įkvepia ne vien socialiniuose tinkluose, tačiau realiame gyvenime.
Kaip galima dalyvauti?
Nominuok vyrą iš savo krašto – papasakok, kuo jis ypatingas. Pažymėk, kuriai kategorijai jis labiausiai tinka (#MetųTėtis, #DrąsosPavyzdys ir kt.). Pasidalink jo istorija – galbūt būtent ji taps viso regiono pasididžiavimu. Redakcija atrinks ir aprašys ryškiausias istorijas, o skaitytojai balsuos už savo krašto herojus. Nominuoti vyrus galite čia https://www.delfi.lt/apps/mano-krasto-vyras/.